(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تصدر مملكة البحرين مؤشرات الأمم المتحدة بشأن مساهمة المراة في قطاع الفضاء. وقد جاء ذلك في دراسة صدرت مؤخرا عن برنامج الفضاء من أجل المرأة التابع لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، التي تحمل عنوان معالم المساواة بين الجنسين في قطاع الفضاء.
ومع اقتراب يوم المرأة البحرينية فإن من حق المرأة البحرينية أن تفخر بهذه الإنجازات، وأنها حين سنحت لها الفرصة وفتحت لها الأبواب تقدمت واجتهدت وأنجزت وحققت الكثير، كما يحق لحكومة مملكة البحرين أن تفخر بهذه الإنجازات أيضا لأنها وضعت نصب عينها ان تحقق استراتيجية تكافؤ الفرص بين الجنسين وأنها فتحت الأبواب على مصراعيها لكي تتقدم المرأة إلى أقصى ما يمكن لقدراتها ومواهبها أن تحققه.
هذه الدراسة التي تم الكشف عنها في المؤتمر الدولي الخامس والسبعين للملاحة الفضائية هي الأكبر من نوعها حيث تضم رؤى وبيانات إحصائية من 53 وكالة فضاء ومنظمة فضائية من مختلف دول العالم، وقد تحدث الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة عن مشاركة البحرين في هذه الدراسة وأنها شاركت ممثلة في الهيئة العامة لعلوم الفضاء بفعالية في إعداد هذه الدراسة من خلال تقديم المعلومات المطلوبة والإجابة عن العديد من الاستفسارات، إضافة إلى مساهمة عدد من منتسبات الهيئة في الجهود التي مهدت لتنفيذ هذه الدراسة الأممية.
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