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بحرينية

11/24/2024 7:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬تصدر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤشرات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬مساهمة‭ ‬المراة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭. ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬صدرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬الفضاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المرأة‭ ‬التابع‭ ‬لمكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬الفضاء‭ ‬الخارجي،‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ ‬معالم‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الفضاء‭.‬

ومع‭ ‬اقتراب‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬فإن‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬تفخر‭ ‬بهذه‭ ‬الإنجازات،‭ ‬وأنها‭ ‬حين‭ ‬سنحت‭ ‬لها‭ ‬الفرصة‭ ‬وفتحت‭ ‬لها‭ ‬الأبواب‭ ‬تقدمت‭ ‬واجتهدت‭ ‬وأنجزت‭ ‬وحققت‭ ‬الكثير،‭ ‬كما‭ ‬يحق‭ ‬لحكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تفخر‭ ‬بهذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬أيضا‭ ‬لأنها‭ ‬وضعت‭ ‬نصب‭ ‬عينها‭ ‬ان‭ ‬تحقق‭ ‬استراتيجية‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬وأنها‭ ‬فتحت‭ ‬الأبواب‭ ‬على‭ ‬مصراعيها‭ ‬لكي‭ ‬تتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬لقدراتها‭ ‬ومواهبها‭ ‬أن‭ ‬تحققه‭.‬

هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الخامس‭ ‬والسبعين‭ ‬للملاحة‭ ‬الفضائية‭ ‬هي‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬رؤى‭ ‬وبيانات‭ ‬إحصائية‭ ‬من‭ ‬53‭ ‬وكالة‭ ‬فضاء‭ ‬ومنظمة‭ ‬فضائية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وقد‭ ‬تحدث‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العسيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬وأنها‭ ‬شاركت‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬بفعالية‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬المطلوبة‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاستفسارات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬منتسبات‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬مهدت‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬الأممية‭.‬

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