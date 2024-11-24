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ماذا بعد أوامر الاعتقال؟

11/24/2024 7:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرتُ‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الأوامر‭ ‬التي‭ ‬أصدرتها‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬باعتقال‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجالانت‭ ‬لها‭ ‬جوانب‭ ‬مهمة‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬التي‭ ‬أشرنا‭ ‬إليها‭.‬

أول‭ ‬وأكبر‭ ‬هذه‭ ‬الجوانب‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأوامر‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬إدانة‭ ‬صريحة‭ ‬لكل‭ ‬شركاء‭ ‬المجرمين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬ارتكبوها‭ ‬وعلى‭ ‬أساسها‭ ‬أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬أوامرها‭. ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشركاء‭ ‬مجرمون‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬دولا‭ ‬أو‭ ‬منظمات‭ ‬أو‭ ‬أجهزة‭ ‬إعلام‭.‬

أمريكا‭ ‬والدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬وكل‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬أيدت‭ ‬الكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وشاركت‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬الفعلي‭ ‬أو‭ ‬السياسي‭ ‬أو‭ ‬الإعلامي‭ ‬تعتبر‭ ‬اليوم‭ ‬رسميا‭ ‬شريكة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الجرائم‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

أمريكا‭ ‬وأغلب‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬لم‭ ‬تكتف‭ ‬بتأييد‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم،‭ ‬وإنما‭ ‬شاركت‭ ‬فعليًّا‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬وفي‭ ‬الجرائم‭. ‬شاركت‭ ‬فعليًّا‭ ‬بالأسلحة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬للكيان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وبحمايته‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أي‭ ‬محاولات‭ ‬دولية‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭.‬

الأمر‭ ‬المؤكد‭ ‬هنا‭ ‬أنه‭ ‬لولا‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬المجرمون‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬قد‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم‭.‬

لهذا‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬أوامر‭ ‬المحكمة‭ ‬يعتبر‭ ‬قادة‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬رسميا‭ ‬شركاء‭ ‬لمجرمي‭ ‬حرب‭ ‬ومرتكبي‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭.‬

قادة‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬يدركون‭ ‬هذا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يفسر‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬والدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬أوامر‭ ‬المحكمة‭.‬

كثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬سارعت‭ ‬وأعلنت‭ ‬التزامها‭ ‬بأوامر‭ ‬المحكمة‭ ‬واحترامها‭ ‬لها‭. ‬وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مثلا‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬ملزم‭ ‬لكل‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭.‬

الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬فعلت‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬تخليا‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولا‭ ‬إيمانا‭ ‬بالعدالة‭ ‬الدولية،‭ ‬ولكن‭ ‬محاولة‭ ‬لأن‭ ‬تنأى‭ ‬بنفسها‭ ‬عن‭ ‬المجرمين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬الحكم،‭ ‬ولتفادي‭ ‬أي‭ ‬دعوات‭ ‬لاحقة‭ ‬لاعتبارهم‭ ‬هم‭ ‬أيضا‭ ‬مدانون‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬وإبادة‭.‬

أما‭ ‬أمريكا،‭ ‬فلأن‭ ‬قادتها‭ ‬يعلمون‭ ‬أنهم‭ ‬أكبر‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ويعلمون‭ ‬أن‭ ‬أوامر‭ ‬المحكمة‭ ‬إدانة‭ ‬صريحة‭ ‬لهم،‭ ‬فقد‭ ‬سارعوا‭ ‬بإدانة‭ ‬المحكمة‭ ‬وأوامرها‭ ‬بأبشع‭ ‬الألفاظ‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬وصف‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬المحكمة‭ ‬بالأمر‭ ‬‮«‬الشائن‮»‬‭. ‬ولا‭ ‬تدري‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الشائن‭ ‬في‭ ‬إنصاف‭ ‬شعب‭ ‬يتعرض‭ ‬لأشنع‭ ‬صور‭ ‬الإبادة‭ ‬وإدانة‭ ‬مجرمين‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬يتابع‭ ‬جرائمهم‭ ‬ساعة‭ ‬بساعة‭.‬

ولم‭ ‬يقف‭ ‬الأمر‭ ‬عند‭ ‬هذا‭ ‬الحد،‭ ‬بل‭ ‬تبارى‭ ‬ساسة‭ ‬وأعضاء‭ ‬الكونجرس‭ ‬بالتهديد‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ضد‭ ‬المحكمة‭ ‬وقضاتها،‭ ‬والرئيس‭ ‬المنتخب‭ ‬ترامب‭ ‬بدوره‭ ‬وعد‭ ‬باتخاذ‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬عندما‭ ‬يتولى‭ ‬السلطة‭.‬

هذه‭ ‬الهستيرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬إدانة‭ ‬المحكمة‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬خوفا‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬وقادتها‭ ‬المجرمين،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬إدراك‭ ‬بأن‭ ‬ما‭ ‬يسري‭ ‬على‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجالانت‭ ‬ينطبق‭ ‬عليهم‭ ‬عمليا‭.‬

الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬أوامر‭ ‬المحكمة‭ ‬أنها‭ ‬تضع‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬أمام‭ ‬مسئوليته‭ ‬التاريخية‭ ‬اليوم‭.. ‬مسئولية‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وردع‭ ‬المجرمين‭ ‬وإجبارهم‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭ ‬فورا‭.‬

بعد‭ ‬أوامر‭ ‬المحكمة‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬العار‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬تترك‭ ‬مجرمي‭ ‬حرب‭ ‬وإبادة‭ ‬أدانهم‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬يواصلون‭ ‬ارتكاب‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬ويدوسون‭ ‬بالأقدام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقيم‭ ‬الإنسانية‭.‬

للأسف‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬كيف‭ ‬تستغل‭ ‬تطورا‭ ‬مهما‭ ‬حاسما‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬للضغط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالح‭ ‬العربية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬اليوم‭ ‬وقف‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬والتقدم‭ ‬جديا‭ ‬نحو‭ ‬استعادة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقوقه‭.‬

من‭ ‬المفروض‭ ‬بعد‭ ‬أوامر‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬تشن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬حملة‭ ‬كبرى‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬أمريكا‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬الأخرى‭ ‬لوقف‭ ‬تصدير‭ ‬أي‭ ‬أسلحة‭ ‬أو‭ ‬معدات‭ ‬عسكرية‭ ‬للمجرمين‭ ‬الإسرائيليين‭.
‬ومن‭ ‬المفروض‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي،‭ ‬وفقا‭ ‬للفصل‭ ‬السابع،‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬قرارا‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬بوقف‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬بحتمية‭ ‬إنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬ليس‭ ‬مهما‭ ‬أن‭ ‬تستخدم‭ ‬أمريكا‭ ‬الفيتو،‭ ‬فهذه‭ ‬خطوة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬صراع‭ ‬طويل‭ ‬ممتد‭.‬

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