كريستيانو رونالدو يواجه أزمة مع طبيب تجميل تقوده إلى المحاكم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي دعوى قضائية من طبيب تجميل بسبب فاتورة غير مدفوعة تقدر بـ40 ألف جنيه إسترليني وفقا لتقارير صحفية.
ووفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» فإن الدكتور روشان رافيندران المعروف باسم الدكتور «روش» يدعي أن النجم السابق لمانشستر يونايتد البالغ من العمر 39 عاما مدين له مقابل علاجات قدمها له عندما كان في أولد ترافورد خلال عامي 2021 و2022.
وأضاف التقرير: «طبيب القلب السابق المتخصص في البوتوكس والفيلر والعناية بالبشرة قدم وثيقة رسمية للمحكمة ضد كريستيانو رونالدو، إذ أشار إلى أنه قدم خدمات لرونالدو وأفراد من عائلته وحاشيته في عيادته بمقاطعة تشيشير».
وعند سؤاله للتعليق قال الدكتور روش للصحيفة: «هناك قضية قانونية جارية وبصفتي محترفا لا أناقش أمور مرضاي».
وكانت صحيفة «La Razon» قد ذكرت في تقرير سابق لها أن رونالدو يستخدم حقن «البوتوكس» للحفاظ على شبابه الدائم.
بينما رصدت صحيفة «ديلي ميل» في تقرير سابق لها الاختلافات على وجه رونالدو على مر السنوات الماضية وخاصة في شكل أسنانه التي أصبحت لامعة ومتناسقة بشكل ملحوظ.
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