كريستيانو رونالدو يواجه أزمة مع طبيب تجميل تقوده إلى المحاكم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬صن‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬الدكتور‭ ‬روشان‭ ‬رافيندران‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬الدكتور‭ ‬‮«‬روش‮»‬‭ ‬يدعي‭ ‬أن‭ ‬النجم‭ ‬السابق‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬مدين‭ ‬له‭ ‬مقابل‭ ‬علاجات‭ ‬قدمها‭ ‬له‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬2021‭ ‬و2022‭.‬

وأضاف‭ ‬التقرير‭: ‬‮«‬طبيب‭ ‬القلب‭ ‬السابق‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬البوتوكس‭ ‬والفيلر‭ ‬والعناية‭ ‬بالبشرة‭ ‬قدم‭ ‬وثيقة‭ ‬رسمية‭ ‬للمحكمة‭ ‬ضد‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬إذ‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قدم‭ ‬خدمات‭ ‬لرونالدو‭ ‬وأفراد‭ ‬من‭ ‬عائلته‭ ‬وحاشيته‭ ‬في‭ ‬عيادته‭ ‬بمقاطعة‭ ‬تشيشير‮»‬‭.‬

وعند‭ ‬سؤاله‭ ‬للتعليق‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬روش‭ ‬للصحيفة‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬قضية‭ ‬قانونية‭ ‬جارية‭ ‬وبصفتي‭ ‬محترفا‭ ‬لا‭ ‬أناقش‭ ‬أمور‭ ‬مرضاي‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬صحيفة «La Razon» ‭ ‬قد‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬سابق‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬رونالدو‭ ‬يستخدم‭ ‬حقن‭ ‬‮«‬البوتوكس‮»‬‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬شبابه‭ ‬الدائم‭.‬

بينما‭ ‬رصدت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬سابق‭ ‬لها‭ ‬الاختلافات‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬رونالدو‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬أسنانه‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬لامعة‭ ‬ومتناسقة‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭.‬