حريق يأتي على مئات المنازل في حي فقير في العاصمة الفلبينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أتى حريق على مئات المنازل في أحد الأحياء الفقيرة في العاصمة الفلبينية حيث شوهدت أعمدة نار ودخان أسود كثيف تتصاعد في السماء، وفق ما ذكر جهاز الإطفاء في مانيلا أمس الأحد. وأشار جهاز الإطفاء والإنقاذ في العاصمة الفلبينية إلى أن حوالي ألف منزل تضرر من الحريق الذي اندلع على الأرجح في الطابق الثاني من أحد المنازل. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات على الفور.
وأظهرت صور التقطتها مسيرات ونشرتها على الانترنت هيئة مكافحة الكوارث المحلية المنازل التي أتت عليها النيران. وتعيش حوالي ألفي أسرة في هذا الحي الفقير الواقع في منطقة إيسلا بوتينغ باتو، بحسب فرق الإطفاء.
وفقدت ليونيلا أبيرتاس (65 عاما) جميع ممتلكاتها تقريبا لكنها تمكنت من إنقاذ الجرة التي تحتوي على رماد زوجها. وقالت لوكالة فرانس برس باكية: «إنني حقا لا أعرف كيف سأبدأ حياتي من جديد بعد هذا الحريق». وشاركت حوالي 36 آلية إطفاء ومروحيتان للمساعدة في إخماد النيران.
MENAFN24112024000055011008ID1108920698
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.