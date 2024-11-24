حريق يأتي على مئات المنازل في حي فقير في العاصمة الفلبينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬التقطتها‭ ‬مسيرات‭ ‬ونشرتها‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬هيئة‭ ‬مكافحة‭ ‬الكوارث‭ ‬المحلية‭ ‬المنازل‭ ‬التي‭ ‬أتت‭ ‬عليها‭ ‬النيران‭. ‬وتعيش‭ ‬حوالي‭ ‬ألفي‭ ‬أسرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحي‭ ‬الفقير‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إيسلا‭ ‬بوتينغ‭ ‬باتو،‭ ‬بحسب‭ ‬فرق‭ ‬الإطفاء‭.‬

وفقدت‭ ‬ليونيلا‭ ‬أبيرتاس‭ (‬65‭ ‬عاما‭) ‬جميع‭ ‬ممتلكاتها‭ ‬تقريبا‭ ‬لكنها‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬الجرة‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬رماد‭ ‬زوجها‭. ‬وقالت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬باكية‭: ‬‮«‬إنني‭ ‬حقا‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬سأبدأ‭ ‬حياتي‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬الحريق‮»‬‭. ‬وشاركت‭ ‬حوالي‭ ‬36‭ ‬آلية‭ ‬إطفاء‭ ‬ومروحيتان‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬إخماد‭ ‬النيران‭.‬