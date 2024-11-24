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حريق يأتي على مئات المنازل في حي فقير في العاصمة الفلبينية

11/24/2024 7:07:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أتى‭ ‬حريق‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأحياء‭ ‬الفقيرة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفلبينية‭ ‬حيث‭ ‬شوهدت‭ ‬أعمدة‭ ‬نار‭ ‬ودخان‭ ‬أسود‭ ‬كثيف‭ ‬تتصاعد‭ ‬في‭ ‬السماء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬جهاز‭ ‬الإطفاء‭ ‬في‭ ‬مانيلا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬وأشار‭ ‬جهاز‭ ‬الإطفاء‭ ‬والإنقاذ‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفلبينية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬ألف‭ ‬منزل‭ ‬تضرر‭ ‬من‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬اندلع‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المنازل‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬إصابات‭ ‬على‭ ‬الفور‭. ‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬التقطتها‭ ‬مسيرات‭ ‬ونشرتها‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬هيئة‭ ‬مكافحة‭ ‬الكوارث‭ ‬المحلية‭ ‬المنازل‭ ‬التي‭ ‬أتت‭ ‬عليها‭ ‬النيران‭. ‬وتعيش‭ ‬حوالي‭ ‬ألفي‭ ‬أسرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحي‭ ‬الفقير‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إيسلا‭ ‬بوتينغ‭ ‬باتو،‭ ‬بحسب‭ ‬فرق‭ ‬الإطفاء‭.‬

وفقدت‭ ‬ليونيلا‭ ‬أبيرتاس‭ (‬65‭ ‬عاما‭) ‬جميع‭ ‬ممتلكاتها‭ ‬تقريبا‭ ‬لكنها‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬الجرة‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬رماد‭ ‬زوجها‭. ‬وقالت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬باكية‭: ‬‮«‬إنني‭ ‬حقا‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬سأبدأ‭ ‬حياتي‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬الحريق‮»‬‭. ‬وشاركت‭ ‬حوالي‭ ‬36‭ ‬آلية‭ ‬إطفاء‭ ‬ومروحيتان‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬إخماد‭ ‬النيران‭.‬

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