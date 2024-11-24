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((ناسا)) تخصص 3 ملايين دولار لمن يحل معضلة ((القمامة على القمر))

11/24/2024 7:07:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬ناسا‭ ‬الأمريكية‭ ‬أنها‭ ‬ستقدم‭ ‬جوائز‭ ‬نقدية‭ ‬بقيمة‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬لمن‭ ‬يُساعد‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬مُشكلة‭ ‬قد‭ ‬تبدو‭ ‬بسيطة،‭ ‬لكنها‭ ‬تُمثل‭ ‬تحديا‭ ‬كبيرا‭ ‬لرواد‭ ‬الفضاء‭ ‬في‭ ‬المُستقبل،‭ ‬وهي‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬القمامة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬ناسا‮»‬‭ ‬إنها‭ ‬أطلقت‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬ LunaRecycle» بهدف‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تُساعد‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬يحضرونها‭ ‬إلى‭ ‬القمر‭ ‬بكفاءة‭ ‬أكبر‭.‬

وسيركز‭ ‬التحدي‭ ‬على‭ ‬النفايات‭ ‬الصلبة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬الغازية‭ ‬وغير‭ ‬البيولوجية‭ ‬وغير‭ ‬الأيضية‮»‬،‭ ‬مثل‭ ‬مواد‭ ‬التغليف‭ ‬والأقمشة‭ ‬والعناصر‭ ‬الهيكلية‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬ناسا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬النهائي‭ ‬هو‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬طرق‭ ‬جديدة‭ ‬مُبتكرة‭ ‬وفعّالة‭ ‬لتحويل‭ ‬هذه‭ ‬القمامة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬منتجات‭ ‬قابلة‭ ‬للاستخدام‭ ‬تدعم‭ ‬العلوم‭ ‬والاستكشاف‭ ‬خارج‭ ‬الكوكب‮»‬‭.‬

وسيتنافس‭ ‬المُشاركون‭ ‬في‭ ‬التحدي‭ ‬على‭ ‬مسارين،‭ ‬هما‭:‬

مسار‭ ‬‮«‬التوأم‭ ‬الرقمي‮»‬

يُقدم‭ ‬المُشاركون‭ ‬مُحاكاة‭ ‬افتراضية‭ ‬لتقنيات‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير

مسار‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬النموذج‭ ‬الأولي‮»‬

يُقدم‭ ‬المُشاركون‭ ‬تصميمات‭ ‬مُفصلة‭ ‬لاختراعاتهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إعادة‭ ‬التدوير‭. ‬وستُقدم‭ ‬‮«‬ناسا‮»‬‭ ‬جائزة‭ ‬قدرها‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للمرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التحدي،‭ ‬و2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانية‭. ‬وتأمل‭ ‬‮«‬ناسا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تُسهم‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬رحلات‭ ‬الفضاء‭ ‬إلى‭ ‬المريخ‭ ‬وجعلها‭ ‬أقل‭ ‬كلفة‭ ‬وأكثر‭ ‬كفاءة‭.‬

وأكدت‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تُطالب‭ ‬بأي‭ ‬حقوق‭ ‬ملكية‭ ‬فكرية‭ ‬من‭ ‬مُشاركات‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬التحدي‭.‬

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