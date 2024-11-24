((ناسا)) تخصص 3 ملايين دولار لمن يحل معضلة ((القمامة على القمر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت وكالة ناسا الأمريكية أنها ستقدم جوائز نقدية بقيمة 3 ملايين دولار لمن يُساعد في حل مُشكلة قد تبدو بسيطة، لكنها تُمثل تحديا كبيرا لرواد الفضاء في المُستقبل، وهي إعادة تدوير القمامة على سطح القمر.
وقالت «ناسا» إنها أطلقت «تحدي LunaRecycle» بهدف إيجاد حلول مبتكرة تُساعد رواد الفضاء على إعادة استخدام المواد التي يحضرونها إلى القمر بكفاءة أكبر.
وسيركز التحدي على النفايات الصلبة «غير الغازية وغير البيولوجية وغير الأيضية»، مثل مواد التغليف والأقمشة والعناصر الهيكلية.
وأضافت «ناسا» أن الهدف النهائي هو التوصل إلى طرق جديدة مُبتكرة وفعّالة لتحويل هذه القمامة إلى «منتجات قابلة للاستخدام تدعم العلوم والاستكشاف خارج الكوكب».
وسيتنافس المُشاركون في التحدي على مسارين، هما:
مسار «التوأم الرقمي»
يُقدم المُشاركون مُحاكاة افتراضية لتقنيات إعادة التدوير
مسار «بناء النموذج الأولي»
يُقدم المُشاركون تصميمات مُفصلة لاختراعاتهم في مجال إعادة التدوير. وستُقدم «ناسا» جائزة قدرها مليون دولار للمرحلة الأولى من التحدي، و2 مليون دولار للمرحلة الثانية. وتأمل «ناسا» أن تُسهم هذه التقنيات في تسهيل رحلات الفضاء إلى المريخ وجعلها أقل كلفة وأكثر كفاءة.
وأكدت أنها لن تُطالب بأي حقوق ملكية فكرية من مُشاركات الفرق في التحدي.
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