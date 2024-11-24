((الإرسالية الأمريكية)) ينظم حفل عشاء بطولة آيلاند كلاسيك السنوية الخيرية للجولف في نسختها الـ25

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويُعد‭ ‬حفل‭ ‬العشاء‭ ‬الرفيع‭ ‬المستوي‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬آيلاند‭ ‬كلاسيك‭ ‬الخيرية‭ ‬للجولف‭ ‬بتنظيم‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وخلال‭ ‬الحفل‭ ‬تسلم‭ ‬لاعبو‭ ‬الفرق‭ ‬الفائزة‭ ‬الجوائز‭ ‬والهدايا،‭ ‬كما‭ ‬كُرم‭ ‬الرعاة‭ ‬بجوائز‭ ‬تذكارية‭ ‬تقديرًا‭ ‬لرعايتهم‭ ‬السخية‭. ‬

وحضر‭ ‬الحفل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬ومديري‭ ‬الشركات‭.‬

وألقت‭ ‬جوليا‭ ‬توفي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬كلمتها‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نرحب‭ ‬بضيوفنا‭ ‬اليوم‭. ‬

لقد‭ ‬اجتمعنا‭ ‬هنا‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬دبلومات‭ ‬راديسون‭ ‬بلو‭ ‬لتكريم‭ ‬الرعاة‭ ‬الذين‭ ‬يلعبون‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬ممكنة‭. ‬

الليلة‭ ‬هي‭ ‬ليلتهم‭ ‬حيث‭ ‬سنوافيهم‭ ‬بالتقدير‭ ‬الذي‭ ‬يستحقونه‭ ‬وسنكرمهم‭ ‬بجوائز‭ ‬تذكارية‭ ‬بمناسبة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الراعي‭ ‬الماسي‭ ‬للبطولة‭. ‬أما‭ ‬رعاة‭ ‬اميرلاد‭ ‬للبطولة‭ ‬فهم‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬ومجموعة‭ ‬الحواج،‭ ‬والرعاة‭ ‬الذهبيون‭ ‬للبطولة‭ ‬هم‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬ذيس‭ ‬مونث‮»‬‭ ‬والنادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬وزيروكس،‭ ‬فيما‭ ‬الرعاة‭ ‬الفضيون‭ ‬للبطولة‭ ‬هم‭ ‬مجموعة‭ ‬افريكان‭ ‬آند‭ ‬ايسترن‭ ‬وكوستا‭ ‬كوفي‭ ‬من‭ ‬الزياني‭ ‬للأغذية‭ ‬وكريدي‭ ‬ماكس‭ ‬وأميريكان‭ ‬إكسبرس،‭ ‬ورعاة‭ ‬ساريات‭ ‬حُفر‭ ‬ملعب‭ ‬البطولة‭ ‬هم‭: ‬أكوا‭ ‬كول‭ ‬وكوكاكولا‭ ‬وفندق‭ ‬دبلومات‭ ‬راديسون‭ ‬بلو‭ ‬وديكو‭ ‬البحرين‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م‭. ‬وجلف‭ ‬ديلي‭ ‬نيوز‭ ‬ومحمد‭ ‬جلال‭ ‬كيترينغ‭ ‬وبنك‭ ‬الخليج‭ ‬المتحد‭ ‬والكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭.‬