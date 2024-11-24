((الإرسالية الأمريكية)) ينظم حفل عشاء بطولة آيلاند كلاسيك السنوية الخيرية للجولف في نسختها الـ25

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أقام مستشفى الإرسالية الأمريكية أمسية عشاء لبطولة آيلاند كلاسيك في فندق دبلومات راديسون بلو آند سبا يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 لتكريم المؤسسات والشركات لدعمها السخي لفعالية البطولة لهذا العام.
ويُعد حفل العشاء الرفيع المستوي جزءًا من بطولة آيلاند كلاسيك الخيرية للجولف بتنظيم مستشفى الإرسالية الأمريكية، التي تقام تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وخلال الحفل تسلم لاعبو الفرق الفائزة الجوائز والهدايا، كما كُرم الرعاة بجوائز تذكارية تقديرًا لرعايتهم السخية.
وحضر الحفل عدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال ومديري الشركات.
وألقت جوليا توفي المدير التنفيذي لمجموعة مستشفى الإرسالية الأمريكية كلمتها قائلة: «يسعدنا أن نرحب بضيوفنا اليوم.
لقد اجتمعنا هنا اليوم في فندق دبلومات راديسون بلو لتكريم الرعاة الذين يلعبون دورًا مهمًا في جعل هذه الفعالية ممكنة.
الليلة هي ليلتهم حيث سنوافيهم بالتقدير الذي يستحقونه وسنكرمهم بجوائز تذكارية بمناسبة هذه الفعالية».
وكان بنك البحرين الوطني الراعي الماسي للبطولة. أما رعاة اميرلاد للبطولة فهم شركة إبراهيم خليل كانو ومجموعة الحواج، والرعاة الذهبيون للبطولة هم مجلة «بحرين ذيس مونث» والنادي الملكي للجولف وزيروكس، فيما الرعاة الفضيون للبطولة هم مجموعة افريكان آند ايسترن وكوستا كوفي من الزياني للأغذية وكريدي ماكس وأميريكان إكسبرس، ورعاة ساريات حُفر ملعب البطولة هم: أكوا كول وكوكاكولا وفندق دبلومات راديسون بلو وديكو البحرين ذ.م.م. وجلف ديلي نيوز ومحمد جلال كيترينغ وبنك الخليج المتحد والكلية الملكية للجراحين.
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