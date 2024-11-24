صالح بن هندي يستقبل الوجيه خالد الزياني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬قام‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬بإلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬مبنى‭ ‬مقر‭ ‬المركز‭ ‬بعراد‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬مراحله‭ ‬الأخيرة‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الثقافية‭ ‬للموسمين‭ ‬القادمين‭ ‬والتي‭ ‬تتواكب‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالتراث‭ ‬والثقافة‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الذي‭ ‬سيعيد‭ ‬للمحرق‭ ‬مكانتها‭ ‬الثقافية‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬الأستاذ‭ ‬محمد‭ ‬الجزاف‭ ‬بجهود‭ ‬المستشار‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬تاريخ‭ ‬المحرق‭ ‬وتأصيل‭ ‬تاريخ‭ ‬تطوره‭ ‬المميز‭.‬

وفي‭ ‬الختام‭ ‬شكر‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬جهود‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الجزيرة‭ ‬الثقافي‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬معالم‭ ‬الثقافة‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬عبر‭ ‬تاريخها‭ ‬الثقافي‭ ‬المميز‭.‬