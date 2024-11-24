صالح بن هندي يستقبل الوجيه خالد الزياني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون الشباب والرياضة عند الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024 بمكتبه بقصر القضيبية الوجيه خالد بن راشد الزياني الرئيس الفخري لمركز الجزيرة الثقافي رئيس الهيئة الاستشارية العليا والأستاذ محمد الجزاف رئيس مجلس إدارة المركز والدكتور حسن إبراهيم كمال مستشار الهيئة الاستشارية والدكتورة لولوة المطلق نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ أحمد الجزاف المدير التنفيذي بالمركز.
وقد قام الرئيس الفخري بإلقاء الضوء على مشروع مبنى مقر المركز بعراد الذي دخل مراحله الأخيرة كما تم عرض الاستراتيجية الثقافية للموسمين القادمين والتي تتواكب مع ما تشهده المحرق من تطور ونماء في مجال الاهتمام بالتراث والثقافة والمتمثلة في قصر الشيخ عيسى بن علي الذي سيعيد للمحرق مكانتها الثقافية.
وقد أشاد الأستاذ محمد الجزاف بجهود المستشار في ترسيخ تاريخ المحرق وتأصيل تاريخ تطوره المميز.
وفي الختام شكر مستشار جلالة الملك جهود القائمين على مركز الجزيرة الثقافي الذي يعتبر من معالم الثقافة البارزة في مدينة المحرق عبر تاريخها الثقافي المميز.
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