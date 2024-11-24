Monday, 25 November 2024 02:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيـــريـس يـهـــاجــم فـيـــفـا وويـــفـا

11/24/2024 7:07:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شنّ‭ ‬فلورنتينو‭ ‬بيريس‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬بطل‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬هجوما‭ ‬عنيفا‭ ‬على‭ ‬الاتحادين‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬والأوروبي‭ (‬ويفا‭)‬،‭ ‬خلال‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬السنوية‭ ‬للنادي‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

كان‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬لوس‭ ‬بلانكوس‮»‬‭ ‬البالغ‭ ‬77‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬الاتحادين‭ ‬الحاكمين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬الذي‭ ‬حاول‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬وغيرهما‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬الكبرى‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬ويُعد‭ ‬مشروعا‭ ‬انشقاقيا‭ ‬عن‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وانتقد‭ ‬بيريس‭ ‬نظام‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الجديد‭ ‬والموسع‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬وجولة‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬لبعض‭ ‬الأندية‭.‬

قال‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الجديد‭ ‬غير‭ ‬عادل،‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يفهمه‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المباريات،‭ ‬انخفضت‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬بنحو‭ ‬30 ‭%‬ ‭. ‬هناك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المباريات،‭ ‬لكن‭ ‬قيمتها‭ ‬أصبحت‭ ‬أقل‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬ستصبح‭ ‬مثيرة‭ ‬للاهتمام‭ ‬في‭ ‬مراحلها‭ ‬النهائية‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭.‬

وأصر‭ ‬بيريس‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬سينقذ‭ ‬الرياضة،‭ ‬وأكد‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬أنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬مصابة‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‮»‬‭ ‬وأنها‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬أكثر‭ ‬حساسية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬ريال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬تفاؤلا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬إمكانية‭ ‬إقامة‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بأن‭ ‬حظر‭ ‬ويفا‭ ‬وفيفا‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬من‭ ‬الانضمام‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭.‬

وألقى‭ ‬بيريس‭ ‬في‭ ‬حربه‭ ‬المفتوحة‭ ‬مع‭ ‬الاتحادين،‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬المباريات‭ ‬بشأن‭ ‬موضوع‭ ‬إصابة‭ ‬اللاعبين‭ ‬وغيابهم‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭.‬

وأشار‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يُعدّ‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬رؤساء‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬اللعبة،‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬تسع‭ ‬تمزقات‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ (‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬العدد‭ ‬عينه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بأكمله‭. ‬المتخصصون‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬التعب‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يغفل‭ ‬بيريس‭ ‬مسألة‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬التي‭ ‬ذهبت‭ ‬إلى‭ ‬الإسباني‭ ‬رودريغو‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬لاعب‭ ‬ناديه‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الأقرب‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬كثيرين‭ ‬للفوز‭ ‬بها‭.‬

قال‭ ‬‮«‬رودري‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬رائع‭... ‬يستحق‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كافأوه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬أدائه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭... ‬لقد‭ ‬استحق‭ ‬الفوز‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬بالثلاثية‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‮»‬‭.‬

MENAFN24112024000055011008ID1108920693

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث