بيـــريـس يـهـــاجــم فـيـــفـا وويـــفـا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
مدريد - (أ ف ب): شنّ فلورنتينو بيريس رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، هجوما عنيفا على الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (ويفا)، خلال الجمعية العمومية السنوية للنادي أمس الأحد.
كان رئيس نادي «لوس بلانكوس» البالغ 77 عاما في حرب مع الاتحادين الحاكمين لكرة القدم بشأن مشروع الدوري السوبر الذي حاول ريال مدريد وبرشلونة وغيرهما من الأندية الأوروبية الكبرى إطلاقه في عام 2021، ويُعد مشروعا انشقاقيا عن دوري أبطال أوروبا.
وانتقد بيريس نظام دوري أبطال أوروبا الجديد والموسع الذي يتضمن ثماني مباريات في دور المجموعات بدلا من ست وجولة إضافية من المباريات لبعض الأندية.
قال «نظام دوري أبطال أوروبا الجديد غير عادل، لا أحد يفهمه».
وأضاف «مع زيادة عدد المباريات، انخفضت قيمة كل منها بنحو 30 % . هناك المزيد من المباريات، لكن قيمتها أصبحت أقل»، معتبرا أن المسابقة ستصبح مثيرة للاهتمام في مراحلها النهائية وليس في بدايتها.
وأصر بيريس في كثير من الأحيان على أن مشروع دوري السوبر سينقذ الرياضة، وأكد في الجمعية أنه يعتقد أن كرة القدم «مصابة بجروح خطيرة» وأنها «لم تكن في موقف أكثر حساسية من أي وقت مضى».
وقال رئيس ريال إنه «أكثر تفاؤلا من أي وقت مضى» بشأن إمكانية إقامة دوري السوبر بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية العام الماضي بأن حظر ويفا وفيفا على الأندية من الانضمام أمر غير قانوني.
وألقى بيريس في حربه المفتوحة مع الاتحادين، باللوم على زيادة المباريات بشأن موضوع إصابة اللاعبين وغيابهم لفترات طويلة.
وأشار الرجل الذي يُعدّ أحد أهم رؤساء الأندية في تاريخ اللعبة، إلى وجود «تسع تمزقات في الرباط الصليبي هذا الموسم (في الدوري الإسباني)، وهو العدد عينه في الموسم الماضي بأكمله. المتخصصون يعتقدون أن التعب هو أحد الأسباب».
ولم يغفل بيريس مسألة جائزة أفضل لاعب التي ذهبت إلى الإسباني رودريغو لاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي، بدلا من البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ناديه الذي كان الأقرب بالنسبة إلى كثيرين للفوز بها.
قال «رودري لاعب كرة قدم رائع... يستحق جائزة أفضل لاعب، لكن ليس هذا العام».
وأضاف «لقد كافأوه هذا العام على أدائه في الموسم الماضي... لقد استحق الفوز العام الماضي، عندما فاز بالثلاثية مع مانشستر سيتي».
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