بيـــريـس يـهـــاجــم فـيـــفـا وويـــفـا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كان‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬لوس‭ ‬بلانكوس‮»‬‭ ‬البالغ‭ ‬77‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬الاتحادين‭ ‬الحاكمين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬الدوري‭ ‬السوبر‭ ‬الذي‭ ‬حاول‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬وغيرهما‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬الكبرى‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬ويُعد‭ ‬مشروعا‭ ‬انشقاقيا‭ ‬عن‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وانتقد‭ ‬بيريس‭ ‬نظام‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الجديد‭ ‬والموسع‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬وجولة‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬لبعض‭ ‬الأندية‭.‬

قال‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬الجديد‭ ‬غير‭ ‬عادل،‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يفهمه‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المباريات،‭ ‬انخفضت‭ ‬قيمة‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬بنحو‭ ‬30 ‭%‬ ‭. ‬هناك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المباريات،‭ ‬لكن‭ ‬قيمتها‭ ‬أصبحت‭ ‬أقل‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬ستصبح‭ ‬مثيرة‭ ‬للاهتمام‭ ‬في‭ ‬مراحلها‭ ‬النهائية‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭.‬

وأصر‭ ‬بيريس‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬سينقذ‭ ‬الرياضة،‭ ‬وأكد‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬أنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬مصابة‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‮»‬‭ ‬وأنها‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬أكثر‭ ‬حساسية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬ريال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬تفاؤلا‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬إمكانية‭ ‬إقامة‭ ‬دوري‭ ‬السوبر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الأوروبية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بأن‭ ‬حظر‭ ‬ويفا‭ ‬وفيفا‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬من‭ ‬الانضمام‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭.‬

وألقى‭ ‬بيريس‭ ‬في‭ ‬حربه‭ ‬المفتوحة‭ ‬مع‭ ‬الاتحادين،‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬المباريات‭ ‬بشأن‭ ‬موضوع‭ ‬إصابة‭ ‬اللاعبين‭ ‬وغيابهم‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭.‬

وأشار‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يُعدّ‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬رؤساء‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬اللعبة،‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬تسع‭ ‬تمزقات‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ (‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬العدد‭ ‬عينه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بأكمله‭. ‬المتخصصون‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬التعب‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يغفل‭ ‬بيريس‭ ‬مسألة‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬التي‭ ‬ذهبت‭ ‬إلى‭ ‬الإسباني‭ ‬رودريغو‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬لاعب‭ ‬ناديه‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬الأقرب‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬كثيرين‭ ‬للفوز‭ ‬بها‭.‬

قال‭ ‬‮«‬رودري‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬رائع‭... ‬يستحق‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كافأوه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬أدائه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭... ‬لقد‭ ‬استحق‭ ‬الفوز‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬بالثلاثية‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‮»‬‭.‬