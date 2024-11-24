باربار يُسقط البحرين.. والتضامن يكسب سماهيج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أسقط فريق باربار منافسه البحرين بنتيجة (35/23)، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأحد على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم ضمن ختام منافسات الجولة السادسة من الدور التمهيدي.
وانتهى الشوط الأول بتقدم باربار بنتيجة (15/13)، وبهذا الفوز رفع باربار رصيده إلى (13 نقطة)، والبحرين بهذه الخسارة السادسة على التوالي أصبح رصيده (6 نقاط). وبرز من باربار علي عبدالقادر، والسيد علي حسن بتسجيل كل واحد منهما (10 أهداف).
التضامن يكسب سماهيج
وفي مباراة أخرى كسب فريق التضامن مواجهة منافسه سماهيج بنتيجة (28/26)، وانتهى الشوط الأول بتقدم التضامن بنتيجة (13/12)، وبهذا الفوز رفع التضامن رصيده إلى (11 نقطة)، وسماهيج بهذه الخسارة الرابعة أصبح رصيده (7 نقاط). وبرز من التضامن اللاعب أحمد حسين بتسجيله (10 أهداف)، علي رضا (6 أهداف)، ومن سماهيج عباس حسين بتسجيله (10 أهداف).
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