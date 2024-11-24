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باربار يُسقط البحرين.. والتضامن يكسب سماهيج

11/24/2024 7:07:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أسقط‭ ‬فريق‭ ‬باربار‭ ‬منافسه‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬35/23‭)‬،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬ختام‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭.‬

وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬باربار‭ ‬بنتيجة‭ (‬15/13‭)‬،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬باربار‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬13‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬والبحرين‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬السادسة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬6‭ ‬نقاط‭). ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬باربار‭ ‬علي‭ ‬عبدالقادر،‭ ‬والسيد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬بتسجيل‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهما‭ (‬10‭ ‬أهداف‭).‬

التضامن‭ ‬يكسب‭ ‬سماهيج

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬كسب‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬مواجهة‭ ‬منافسه‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ (‬28/26‭)‬،‭ ‬وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬التضامن‭ ‬بنتيجة‭ (‬13/12‭)‬،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬التضامن‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬11‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬وسماهيج‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الرابعة‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬7‭ ‬نقاط‭). ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬التضامن‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬حسين‭ ‬بتسجيله‭ (‬10‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ (‬6‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ومن‭ ‬سماهيج‭ ‬عباس‭ ‬حسين‭ ‬بتسجيله‭ (‬10‭ ‬أهداف‭).‬

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