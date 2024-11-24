ســتـرة يطــمح إلى الصــدارة في مواجــهة الـرفــاع الشــرقي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬يدخل‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط،‭ ‬بعد‭ ‬تعثره‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬خرج‭ ‬منها‭ ‬خاسرا‭ ‬ولم‭ ‬يحصد‭ ‬أي‭ ‬نقطة،‭ ‬وقد‭ ‬خاض‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬التونسي‭ ‬فتحي‭ ‬العبيدي‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الخالدية‭ ‬وخسرها‭ ‬بنتيجة‭ (‬2-1‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬وتتطلع‭ ‬جماهير‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬إلى‭ ‬تحسن‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬بحارة‭ ‬سترة‭.‬