ســتـرة يطــمح إلى الصــدارة في مواجــهة الـرفــاع الشــرقي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تتواصل اليوم الإثنين منافسات الجولة الخامسة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، بإقامة مباراة واحدة تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد البحرين الوطني، ستجمع سترة مع الرفاع الشرقي. يدخل سترة اللقاء برصيد 9 نقاط، بعد فوزه بثلاث مباريات متتالية، ويطمح مدربه الكرواتي دراغان تاديتش إلى مواصلة النتائج الإيجابية، حيث تمكن من الفوز على الأهلي بالجولة السابقة بنتيجة (3-1)، وفي حال فوزه على الرفاع الشرقي سينفرد بصدارة دوري ناصر بن حمد الممتاز، وهذا ما تطمح إليه الجماهير الستراوية باقتناص الفرصة المتاحة.
وفي المقابل يدخل فريق الرفاع الشرقي اللقاء من دون رصيد من النقاط، بعد تعثره في أربع مباريات متتالية خرج منها خاسرا ولم يحصد أي نقطة، وقد خاض مدربه الجديد التونسي فتحي العبيدي مباراته الأولى أمام الخالدية وخسرها بنتيجة (2-1) في الجولة الماضية، وتتطلع جماهير الرفاع الشرقي إلى تحسن أداء الفريق في المواجهة المرتقبة أمام بحارة سترة.
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