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ســتـرة يطــمح إلى الصــدارة في مواجــهة الـرفــاع الشــرقي

11/24/2024 7:07:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ستجمع‭ ‬سترة‭ ‬مع‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭. ‬يدخل‭ ‬سترة‭ ‬اللقاء‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية،‭ ‬ويطمح‭ ‬مدربه‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تاديتش‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬بالجولة‭ ‬السابقة‭ ‬بنتيجة‭ (‬3-1‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬سينفرد‭ ‬بصدارة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تطمح‭ ‬إليه‭ ‬الجماهير‭ ‬الستراوية‭ ‬باقتناص‭ ‬الفرصة‭ ‬المتاحة‭.‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬يدخل‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط،‭ ‬بعد‭ ‬تعثره‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬خرج‭ ‬منها‭ ‬خاسرا‭ ‬ولم‭ ‬يحصد‭ ‬أي‭ ‬نقطة،‭ ‬وقد‭ ‬خاض‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬التونسي‭ ‬فتحي‭ ‬العبيدي‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الخالدية‭ ‬وخسرها‭ ‬بنتيجة‭ (‬2-1‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬وتتطلع‭ ‬جماهير‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬إلى‭ ‬تحسن‭ ‬أداء‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬بحارة‭ ‬سترة‭.‬

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