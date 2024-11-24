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الأهلي ينتصر على المنامة.. والنجمة يتخطى الشباب

11/24/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد


حقق‭ ‬الأهلي‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬المنامة‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ورفع‭ ‬الأهلي‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬‮٦‬‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬المنامة‭ ‬عند‭ ‬نقطتين‭.‬

وأحرز‭ ‬هدفي‭ ‬الأهلي‭ ‬باولو‭ ‬ميغويل‭ (‬‮٣‬‭)‬،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬شرف‭ (‬‮٩٠‬‭+‬‮٤‬‭).‬


النجمة‭ ‬والشباب

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الآخر‭ ‬تمكن‭ ‬النجمة‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬باللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬النجمة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬‮٧‬‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الشباب‭ ‬عند‭ ‬‮٧‬‭ ‬نقاط‭.‬‮

وأحرز‭ ‬هدفي‭ ‬النجمة‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬عند‭ ‬الدقيقتين‭ (‬‮٣٣‬‭) ‬و‭(‬‮٩٠‬‭+‬‮٣‬‭).‬

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