الأهلي ينتصر على المنامة.. والنجمة يتخطى الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
حقق الأهلي فوزا ثمينا على منافسه المنامة بنتيجة هدفين دون رد، ضمن الجولة الخامسة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، خلال اللقاء الذي جمعهما على استاد البحرين الوطني، ورفع الأهلي بهذا الانتصار رصيده إلى ٦ نقاط، في حين تجمد رصيد المنامة عند نقطتين.
وأحرز هدفي الأهلي باولو ميغويل (٣)، سيد مهدي شرف (٩٠+٤).
النجمة والشباب
وفي اللقاء الآخر تمكن النجمة من الفوز على الشباب بنتيجة هدفين نظيفين، باللقاء الذي أقيم على استاد مدينة خليفة الرياضية، وبهذا الفوز رفع النجمة رصيده إلى ٧ نقاط، بينما تجمد رصيد الشباب عند ٧ نقاط.
وأحرز هدفي النجمة محمد الرميحي عند الدقيقتين (٣٣) و(٩٠+٣).
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