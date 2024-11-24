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بوريل يدعو من لبنان إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

11/24/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حثّ‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬على‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭.‬

وقال‭ ‬بوريل‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نبيه‭ ‬بري‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬سبيلا‭ ‬واحدا‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭: ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وتطبيق‭ ‬كامل‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬1701‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أرسى‭ ‬وقفا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2006‭.

ينصّ‭ ‬القرار‭ ‬الدولي‭ ‬1701‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬إسرائيل‭ ‬الكامل‭ ‬من‭ ‬لبنان،‭ ‬وتعزيز‭ ‬انتشار‭ ‬قوة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الموقتة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬وحصر‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬بالجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬والقوة‭ ‬الدولية‭.‬

ويعني‭ ‬القرار‭ ‬ضمنا‭ ‬انسحاب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬انسحاب‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬الذين‭ ‬يشنون‭ ‬هجوما‭ ‬بريا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وحذّر‭ ‬بوريل‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬لبنان‭ ‬بات‭ ‬‮«‬على‭ ‬شفير‭ ‬الانهيار‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬المواجهة‭ ‬المفتوحة‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬زيادة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬ومواصلة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬للقبول‭ ‬بالمقترح‭ ‬الأميركي‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مستعدّ‭ ‬لتقديم‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬إلى‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭.

وكان‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬آموس‭ ‬هوكستين‭ ‬ناقش‭ ‬الاقتراح‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬والذي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬لمدة‭ ‬60‭ ‬يوما‭ ‬ونشر‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬خلال‭ ‬جولته‭ ‬المكوكية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وإسرائيل‭.‬

لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إعلان‭ ‬أي‭ ‬نتائج‭ ‬بعد‭ ‬جولته،‭ ‬بل‭ ‬تسارعت‭ ‬وتيرة‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬خاصة‭ ‬ضد‭ ‬معاقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

وقال‭ ‬بوريل‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬‮«‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬كنت‭ ‬هنا‭ ‬وكان‭ ‬لدي‭ ‬أمل‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬تفادي‭ ‬حرب‭ ‬مفتوحة‭ ‬تشنّها‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬لبنان‮»‬‭.‬

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