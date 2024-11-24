((بتلكو)) تتعاون مع ((المؤيد للمقاولات)) لبناء أول مركز بيانات يعتمد على المساحة البيضاء في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة بتلكو، إحدى شركات
Beyon ، توقيع اتفاقية مع مجموعة المؤيد للمقاولات لإنشاء أول مركز بيانات يعتمد على المساحة البيضاء في مملكة البحرين. سيتم بناء المركز الجديد في موقع استراتيجي ضمن موقع
Data
Oasis التابع لشركة
Beyon ، وبالقرب من حديقة الطاقة الشمسية القابلة للتطوير، مما يعكس التزام المشروع بمبادئ الاستدامة والابتكار في جوهره.
تم توقيع الاتفاقية من قبل هاني عسكر، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في شركة بتلكو، وإم تي ماثيوز، مدير مجموعة المؤيد للمقاولات والرئيس التنفيذي، وذلك بحضور عدد من الإدارة التنفيذية من كلتا الشركتين. من المتوقع أن يكون المشروع عند اكتماله أكبر مركز تكنولوجي والأكثر كثافة من حيث الطاقة في مملكة البحرين، مما يضمن مستوى رفيعا من التوفر والموثوقية والتقدم من ناحية الكفاءة التشغيلية في القطاع.
سيقدم مركز البيانات الجديد المعتمد على المساحة البيضاء من شركة بتلكو خدمات متكاملة لمجموعة متنوعة من الزبائن، بما في ذلك مزودي الخدمات السحابية ومنصات الذكاء الاصطناعي وشبكات توصيل المحتوى بالإضافة إلى شبكات تبادل الإنترنت وأنظمة الكابلات البحرية العالمية، حيث سيتم استخدام أحدث التقنيات في المركز لتلبية احتياجاتهم المتطورة بكفاءة وموثوقية عالية.
وفي حديثه عن الشراكة، قال هاني عسكر، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية لشركة بتلكو: «نحن متحمسون للتعاون مع مجموعة المؤيد للمقاولات في بناء مركز بيانات جديد يعتمد على المساحة البيضاء، ضمن موقع Data Oasis التابع لشركة Beyon . يتميز التصميم المعياري للمركز بأنه يوفر بنية تحتية مرنة وقابلة للتطوير، مما يلبي بشكل مثالي احتياجات زبائننا الكثيفة والمتطورة. يجسد هذا المركز التزامنا بتقديم حلول مصممة خصيصًا للتكيف والنمو مع احتياجات زبائننا المتطورة».
وأضاف قائلاً: «يتماشى هذا المشروع مع هدفنا الاستراتيجي المستمر في إنشاء بنية تحتية رقمية قوية تضع بتلكو في صدارة التحول الرقمي في مملكة البحرين. ومن خلال مركز البيانات الجديد، نضمن أن تكون بتلكو مستعدة للمستقبل، ومهيأة لتحقيق التوسع والنمو التكنولوجي في مملكة البحرين، تماشيًا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030».
ومن جانبه، قال إم تي ماثيوز، مدير عام مجموعة المؤيد للمقاولات والرئيس التنفيذي لها: «يسعدنا التعاون مع بتلكو في بناء مشروع مركز البيانات المرموق التابع لها. إنه لشرف لنا أن نسهم في هذا المشروع المهم، ونحن ملتزمون بالانتهاء منه في الموعد المحدد. يعد مركز بيانات بتلكو مشروعًا أساسيًا في تطوير مجال الاتصالات في البحرين، ومن خلال هذا التعاون سنعمل يدًا بيد لتحقيق هذا الإنجاز الذي سوف يعتبر إضافة مهمة لمشاريع التكنولوجيا الرقمية في مملكة البحرين».
الجدير بالذكر أن مركز البيانات الجديد والمعتمد على المساحة البيضاء سيتم بناؤه مع التركيز على الاستدامة، كما سيتم الاستفادة من حديقة Beyon للطاقة الشمسية لتبني نهج أكثر كفاءة في استخدام مصادر الطاقة النظيفة في العمليات التي تتم في المركز، بما يتوافق مع المعايير العالمية لممارسات مراكز البيانات المستدامة.
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