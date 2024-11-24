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((بتلكو)) تتعاون مع ((المؤيد للمقاولات)) لبناء أول مركز بيانات يعتمد على المساحة البيضاء في البحرين

11/24/2024 7:07:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬المؤيد‭ ‬للمقاولات‭ ‬لإنشاء‭ ‬أول‭ ‬مركز‭ ‬بيانات‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬المساحة‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬سيتم‭ ‬بناء‭ ‬المركز‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬ضمن‭ ‬موقع‭ ‬ Data ‭ ‬ Oasis ‭ ‬التابع‭ ‬لشركة Beyon ‭ ‬،‭ ‬وبالقرب‭ ‬من‭ ‬حديقة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬القابلة‭ ‬للتطوير،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المشروع‭ ‬بمبادئ‭ ‬الاستدامة‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬جوهره‭.‬

تم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هاني‭ ‬عسكر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬وإم‭ ‬تي‭ ‬ماثيوز،‭ ‬مدير‭ ‬مجموعة‭ ‬المؤيد‭ ‬للمقاولات‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬من‭ ‬كلتا‭ ‬الشركتين‭. ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المشروع‭ ‬عند‭ ‬اكتماله‭ ‬أكبر‭ ‬مركز‭ ‬تكنولوجي‭ ‬والأكثر‭ ‬كثافة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬مستوى‭ ‬رفيعا‭ ‬من‭ ‬التوفر‭ ‬والموثوقية‭ ‬والتقدم‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

سيقدم‭ ‬مركز‭ ‬البيانات‭ ‬الجديد‭ ‬المعتمد‭ ‬على‭ ‬المساحة‭ ‬البيضاء‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬خدمات‭ ‬متكاملة‭ ‬لمجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الزبائن،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مزودي‭ ‬الخدمات‭ ‬السحابية‭ ‬ومنصات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وشبكات‭ ‬توصيل‭ ‬المحتوى‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شبكات‭ ‬تبادل‭ ‬الإنترنت‭ ‬وأنظمة‭ ‬الكابلات‭ ‬البحرية‭ ‬العالمية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬استخدام‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المتطورة‭ ‬بكفاءة‭ ‬وموثوقية‭ ‬عالية‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬الشراكة،‭ ‬قال‭ ‬هاني‭ ‬عسكر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬العالمية‭ ‬لشركة‭ ‬بتلكو‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬المؤيد‭ ‬للمقاولات‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مركز‭ ‬بيانات‭ ‬جديد‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬المساحة‭ ‬البيضاء،‭ ‬ضمن‭ ‬موقع‭ ‬ Data ‭ ‬ Oasis ‭ ‬التابع‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭. ‬يتميز‭ ‬التصميم‭ ‬المعياري‭ ‬للمركز‭ ‬بأنه‭ ‬يوفر‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬مرنة‭ ‬وقابلة‭ ‬للتطوير،‭ ‬مما‭ ‬يلبي‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭ ‬احتياجات‭ ‬زبائننا‭ ‬الكثيفة‭ ‬والمتطورة‭. ‬يجسد‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬للتكيف‭ ‬والنمو‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬زبائننا‭ ‬المتطورة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يتماشى‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬مع‭ ‬هدفنا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬رقمية‭ ‬قوية‭ ‬تضع‭ ‬بتلكو‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬مركز‭ ‬البيانات‭ ‬الجديد،‭ ‬نضمن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بتلكو‭ ‬مستعدة‭ ‬للمستقبل،‭ ‬ومهيأة‭ ‬لتحقيق‭ ‬التوسع‭ ‬والنمو‭ ‬التكنولوجي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬إم‭ ‬تي‭ ‬ماثيوز،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مجموعة‭ ‬المؤيد‭ ‬للمقاولات‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لها‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬بتلكو‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مشروع‭ ‬مركز‭ ‬البيانات‭ ‬المرموق‭ ‬التابع‭ ‬لها‭. ‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نسهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المهم،‭ ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بالانتهاء‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭. ‬يعد‭ ‬مركز‭ ‬بيانات‭ ‬بتلكو‭ ‬مشروعًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مجال‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬سنعمل‭ ‬يدًا‭ ‬بيد‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬يعتبر‭ ‬إضافة‭ ‬مهمة‭ ‬لمشاريع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬البيانات‭ ‬الجديد‭ ‬والمعتمد‭ ‬على‭ ‬المساحة‭ ‬البيضاء‭ ‬سيتم‭ ‬بناؤه‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الاستدامة،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬حديقة‭ ‬ Beyon ‭ ‬للطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬لتبني‭ ‬نهج‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬المركز،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬لممارسات‭ ‬مراكز‭ ‬البيانات‭ ‬المستدامة‭.‬

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