البحرين الإسلامي يتعاون مع أكثر من 15 متجرا للمجوهرات لتقديم عروض حصرية لزبائنه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن بنك البحرين الإسلامي (
BisB )، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية المبتكرة والمبسطة في مملكة البحرين، جاهزيته للحدث السنوي الأهم والأكبر للجواهر والساعات الفاخرة في مملكة البحرين، معرض الجواهر العربية 2024، والذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من الثلاثاء 26 نوفمبر حتى السبت 30 نوفمبر 2024، بمركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير.
وكشف البنك عن باقة عروضه الحصرية التي يقدمها لزبائنه الراغبين في زيارة معرض الجواهر العربية لغرض التسوق باستخدام بطاقاته الائتمانية، حيث سيحصل الزبائن على 50 % نقاطا إضافية من برنامج مكافآت الإسلامي عند إنفاق 1000 د.ب أو أكثر في أي محل للمجوهرات، مع إمكانية الحصول على تقسيط بدون رسوم أو أرباح لمدة تصل إلى 6 أشهر على جميع مشتريات المجوهرات، بالإضافة إلى حصول الزبائن المؤهلين على زيادة للحد الائتماني للبطاقة عبر الطلب من خلال تطبيق الإسلامي الرقمي أو الخط الساخن للبنك المخصص لهذا الحدث على هاتف 17152507، وذلك وفقاً للشروط والأحكام. إلى ذلك، وقع البنك أكثر من 15 اتفاقية تعاون مع أبرز متاجر وشركات المجوهرات في مملكة البحرين، وهي: العلوي للمجوهرات، مجوهرات الجيوان، مجوهرات الصفا، مجوهرات السراج، الزين للمجوهرات، مجوهرات الدلو، مجوهرات ديفجي أورم، مجوهرات حاجي، مجوهرات جيهان، خليفة المناعي للمجوهرات، مجوهرات خليل الفردان، مجوهرات الكوهجي، مجوهرات مطر، سينتيمينتس للمجوهرات، سغنتشر للمجوهرات، مجوهرات زينة، مجوهرات الكيان.
وتهدف الاتفاقيات إلى تقديم باقة من العروض الحصرية لزبائن البنك الذين سيقومون بالشراء من محلات المجوهرات باستخدام بطاقات بنك البحرين الإسلامي الائتمانية، من ضمنها زيادة الحد الائتماني والحصول على خصومات حصرية.
وبهذه المناسبة، صرحت فاطمة العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ببنك البحرين الإسلامي قائلة: «نحن سعداء باستضافة مملكة البحرين معرض الجواهر العربية 2024، هذا الحدث السنوي المهم الذي يقام على أرض مملكتنا الحبيبة ويساهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية واقتصادية إقليميا وعالمياً. ويسرنا في بنك البحرين الإسلامي تقديم تجربة دفع سريعة وآمنه ومميزة لزبائننا الراغبين في التسوق من المعرض، وذلك من خلال توفير عروض حصرية مميزة لبطاقات البنك الائتمانية تليق بهذا الحدث وتلبي احتياجات ومتطلبات زبائننا».
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