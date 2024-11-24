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البحرين الإسلامي يتعاون مع أكثر من 15 متجرا للمجوهرات لتقديم عروض حصرية لزبائنه

11/24/2024 7:07:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ (‬ BisB ‭)‬،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والمبسطة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬جاهزيته‭ ‬للحدث‭ ‬السنوي‭ ‬الأهم‭ ‬والأكبر‭ ‬للجواهر‭ ‬والساعات‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬حتى‭ ‬السبت‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بمنطقة‭ ‬الصخير‭.‬

وكشف‭ ‬البنك‭ ‬عن‭ ‬باقة‭ ‬عروضه‭ ‬الحصرية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬لزبائنه‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬لغرض‭ ‬التسوق‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقاته‭ ‬الائتمانية،‭ ‬حيث‭ ‬سيحصل‭ ‬الزبائن‭ ‬على‭ ‬50 % ‭ ‬نقاطا‭ ‬إضافية‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬مكافآت‭ ‬الإسلامي‭ ‬عند‭ ‬إنفاق‭ ‬1000‭ ‬د‭.‬ب‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬محل‭ ‬للمجوهرات،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تقسيط‭ ‬بدون‭ ‬رسوم‭ ‬أو‭ ‬أرباح‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬مشتريات‭ ‬المجوهرات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حصول‭ ‬الزبائن‭ ‬المؤهلين‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬للحد‭ ‬الائتماني‭ ‬للبطاقة‭ ‬عبر‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬الإسلامي‭ ‬الرقمي‭ ‬أو‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬للبنك‭ ‬المخصص‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬17152507،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للشروط‭ ‬والأحكام‭. ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬وقع‭ ‬البنك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬أبرز‭ ‬متاجر‭ ‬وشركات‭ ‬المجوهرات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭: ‬العلوي‭ ‬للمجوهرات،‭ ‬مجوهرات‭ ‬الجيوان،‭ ‬مجوهرات‭ ‬الصفا،‭ ‬مجوهرات‭ ‬السراج،‭ ‬الزين‭ ‬للمجوهرات،‭ ‬مجوهرات‭ ‬الدلو،‭ ‬مجوهرات‭ ‬ديفجي‭ ‬أورم،‭ ‬مجوهرات‭ ‬حاجي،‭ ‬مجوهرات‭ ‬جيهان،‭ ‬خليفة‭ ‬المناعي‭ ‬للمجوهرات،‭ ‬مجوهرات‭ ‬خليل‭ ‬الفردان،‭ ‬مجوهرات‭ ‬الكوهجي،‭ ‬مجوهرات‭ ‬مطر،‭ ‬سينتيمينتس‭ ‬للمجوهرات،‭ ‬سغنتشر‭ ‬للمجوهرات،‭ ‬مجوهرات‭ ‬زينة،‭ ‬مجوهرات‭ ‬الكيان‭. ‬

وتهدف‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬الحصرية‭ ‬لزبائن‭ ‬البنك‭ ‬الذين‭ ‬سيقومون‭ ‬بالشراء‭ ‬من‭ ‬محلات‭ ‬المجوهرات‭ ‬باستخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬الائتمانية،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬زيادة‭ ‬الحد‭ ‬الائتماني‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬خصومات‭ ‬حصرية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرحت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ببنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬باستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024،‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬السنوي‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة‭ ‬ويساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬واقتصادية‭ ‬إقليميا‭ ‬وعالمياً‭. ‬ويسرنا‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬دفع‭ ‬سريعة‭ ‬وآمنه‭ ‬ومميزة‭ ‬لزبائننا‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التسوق‭ ‬من‭ ‬المعرض،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬عروض‭ ‬حصرية‭ ‬مميزة‭ ‬لبطاقات‭ ‬البنك‭ ‬الائتمانية‭ ‬تليق‭ ‬بهذا‭ ‬الحدث‭ ‬وتلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬زبائننا‮»‬‭.‬

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