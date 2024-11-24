((البحرين والكويت)) يقدم قروضا عقارية للراغبين في امتلاك قطع أراضٍ في مشروع ((الساية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقع بنك البحرين والكويت؛ البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين؛ اتفاقية شراكة مع شركة «ساياكورب عقار» -الذراع العقارية المملوكة بالكامل لشركة «ساياكورب»؛ لتقديم قروض عقارية ميسّرة بمزايا وتسهيلات تنافسية لعملاء البنك الراغبين في الاستثمار أو امتلاك قطع أراضي في مشروع «خليج الساية» العقاري.
وبموجب اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجانبين؛ سيتسنى لعملاء بنك البحرين والكويت الاستفادة من فرص تمويلية فريدة بمزايا مريحة تضمن سهولة الحصول على القروض؛ بما فيها معدلات فائدة تنافسية للغاية، وخيارات مرنة لسداد الدفعة المقدمة من القرض.
وفي تصريح له بهذه المناسبة؛ قال أحمد تقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت: «نفخر بشراكتنا مع «ساياكورب عقار» التي نهدف من خلالها إلى تقديم حلول تمويلية مميزة تدعم عملاءنا الراغبين في امتلاك وحدات سكنية في هذا المشروع الفريد الذي يمثل إضافة نوعية للسوق العقاري في مملكة البحرين».
وأضاف «إن تعاوننا مع «ساياكورب عقار» يعكس التزام بنك البحرين والكويت بتقديم حلول عقارية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء وتلبي احتياجاتهم المتنوعة، بما يسهم في تعزيز قطاع العقارات في المملكة ويدعم رؤية البحرين للتنمية المستدامة، إذ نسعى دائماً إلى تقديم خدمات تمويلية تسهم في تحقيق أحلام عملائنا بتملك قطع أراض في أرقى المواقع وأكثرها رفاهية وراحة مما يجعلنا شريكاً موثوقاً في مسيرة الاستثمار العقاري بالمملكة.»
ومن جانبه؛ قال فواز الجودر، الرئيس التنفيذي لشركة «ساياكورب عقار» إنّ الشراكة مع بنك البحرين والكويت ستفتح آفاقاً واسعة أمام العملاء الراغبين في التملك والاستثمار في هذا المشروع، كما ستتيح الفرصة أمامهم للاستفادة من تسهيلات تمويلية متميزة وخدمات مالية مبتكرة مقدمة من بنك البحرين والكويت، مما يعزز من قيمة الاستثمار في المشروع.
وأضاف الجودر: «نحن ملتزمون بتقديم أفضل الفرص الاستثمارية، ونؤمن بأن هذه الشراكة مع بنك البحرين والكويت تجسد رؤيتنا المشتركة في تحقيق تطلعات المستثمرين وتقديم قيمة مضافة لهم ومساعدتهم على اتخاذ خطوات مدروسة نحو التملك والاستثمار في مشروع يعد بمثابة وجهة رائدة في المنطقة، ونتطلع دائماً إلى العمل معاً لتحقيق نجاحات مستدامة تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية».
ويُعدّ مشروع «خليج الساية » من المشاريع الواعدة في مملكة البحرين، ويقع في منطقة الساية بالمحرق ضمن منطقة جديدة ومطورة تتميز بموقعها الاستراتيجي على الواجهة البحرية مع ارتباط مباشر بخليج البحرين عبر طريق الجسر الجديد الرابط بين المحرق والمنامة، ويتميز بسهولة الوصول إلى مطار البحرين الدولي، إلى جانب اتصاله المباشر بالعديد من الطرق السريعة التي تربط بجسر الملك فهد المؤدي إلى المملكة العربية السعودية، ويتميز هذا المشروع بأنه الوحيد في المملكة الذي يقدم أراضي سكنية بحرية متصلة مباشرة وليست ضمن جزيرة، مما يوفر إطلالات بحرية مستمرة وغير متقطعة، الأمر الذي يمنحها ميزة إطلالات بحرية متواصلة غير منقطعة ويعزز من جاذبيتها السكنية.
ويضم المشروع أراضي سكنية من فئة المشاريع الخاصة يمنح السكان الخصوصية، مع المحافظة على سهولة الوصول إلى مختلف المرافق الحيوية في المملكة.
الجدير بالذكر أنه بإمكان العملاء المهتمين حجز قطع أراضيهم من شركة ساياكورب عقار مباشرة أو في منصة بنك البحرين والكويت في معرض سيتي سكيب من 26 إلى 30 نوفمبر.
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