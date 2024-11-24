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((البحرين والكويت)) يقدم قروضا عقارية للراغبين في امتلاك قطع أراضٍ في مشروع ((الساية))

11/24/2024 7:07:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت؛‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؛‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ساياكورب‭ ‬عقار‮»‬‭ -‬الذراع‭ ‬العقارية‭ ‬المملوكة‭ ‬بالكامل‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ساياكورب‮»‬؛‭ ‬لتقديم‭ ‬قروض‭ ‬عقارية‭ ‬ميسّرة‭ ‬بمزايا‭ ‬وتسهيلات‭ ‬تنافسية‭ ‬لعملاء‭ ‬البنك‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬أو‭ ‬امتلاك‭ ‬قطع‭ ‬أراضي‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬خليج‭ ‬الساية‮»‬‭ ‬العقاري‭.‬

وبموجب‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين؛‭ ‬سيتسنى‭ ‬لعملاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬تمويلية‭ ‬فريدة‭ ‬بمزايا‭ ‬مريحة‭ ‬تضمن‭ ‬سهولة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬القروض؛‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬معدلات‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية‭ ‬للغاية،‭ ‬وخيارات‭ ‬مرنة‭ ‬لسداد‭ ‬الدفعة‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬القرض‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة؛‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬تقي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬ساياكورب‭ ‬عقار‮»‬‭ ‬التي‭ ‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مميزة‭ ‬تدعم‭ ‬عملاءنا‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬امتلاك‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الفريد‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬للسوق‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إن‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬ساياكورب‭ ‬عقار‮»‬‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬عقارية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬العملاء‭ ‬وتلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المتنوعة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ويدعم‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬إذ‭ ‬نسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تمويلية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلام‭ ‬عملائنا‭ ‬بتملك‭ ‬قطع‭ ‬أراض‭ ‬في‭ ‬أرقى‭ ‬المواقع‭ ‬وأكثرها‭ ‬رفاهية‭ ‬وراحة‭ ‬مما‭ ‬يجعلنا‭ ‬شريكاً‭ ‬موثوقاً‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬بالمملكة‭.‬‮»‬

ومن‭ ‬جانبه؛‭ ‬قال‭ ‬فواز‭ ‬الجودر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ساياكورب‭ ‬عقار‮»‬‭ ‬إنّ‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬ستفتح‭ ‬آفاقاً‭ ‬واسعة‭ ‬أمام‭ ‬العملاء‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التملك‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬كما‭ ‬ستتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬أمامهم‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬تسهيلات‭ ‬تمويلية‭ ‬متميزة‭ ‬وخدمات‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المشروع‭.‬

وأضاف‭ ‬الجودر‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬ونؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬تجسد‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬المستثمرين‭ ‬وتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لهم‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬مدروسة‭ ‬نحو‭ ‬التملك‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬يعد‭ ‬بمثابة‭ ‬وجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬معاً‭ ‬لتحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬مستدامة‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‮»‬‭.‬

ويُعدّ‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬خليج‭ ‬الساية‭ ‬‮»‬‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الساية‭ ‬بالمحرق‭ ‬ضمن‭ ‬منطقة‭ ‬جديدة‭ ‬ومطورة‭ ‬تتميز‭ ‬بموقعها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬مع‭ ‬ارتباط‭ ‬مباشر‭ ‬بخليج‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬طريق‭ ‬الجسر‭ ‬الجديد‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬المحرق‭ ‬والمنامة،‭ ‬ويتميز‭ ‬بسهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اتصاله‭ ‬المباشر‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬السريعة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بجسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ويتميز‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بأنه‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬أراضي‭ ‬سكنية‭ ‬بحرية‭ ‬متصلة‭ ‬مباشرة‭ ‬وليست‭ ‬ضمن‭ ‬جزيرة،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬إطلالات‭ ‬بحرية‭ ‬مستمرة‭ ‬وغير‭ ‬متقطعة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يمنحها‭ ‬ميزة‭ ‬إطلالات‭ ‬بحرية‭ ‬متواصلة‭ ‬غير‭ ‬منقطعة‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬جاذبيتها‭ ‬السكنية‭.‬

‭ ‬ويضم‭ ‬المشروع‭ ‬أراضي‭ ‬سكنية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬المشاريع‭ ‬الخاصة‭ ‬يمنح‭ ‬السكان‭ ‬الخصوصية،‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬المرافق‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬بإمكان‭ ‬العملاء‭ ‬المهتمين‭ ‬حجز‭ ‬قطع‭ ‬أراضيهم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ساياكورب‭ ‬عقار‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭.‬

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