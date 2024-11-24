محافظ المحرق: المحافظة باتت مهيأة ومستوفية لكافة المعايير والاشتراطات لاعتمادها محافظة صحية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لبرنامج المدن الصحية، بحضور العميد جاسم محمد الغتم نائب المحافظ، والعميد سلطان أحمد الكعبي مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة مدير عام التراث الوطني بهيئة البحرين للثقافة والآثار، وعدد من أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع، أعرب محافظ المحرق عن شكره وتقديره للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بشأن توجيهاته بتطبيق برنامج المدن الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة لخدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أن المحافظة خطت خطوات كبيرة وباتت مهيأة ومستوفية لكافة المعايير والاشتراطات لاعتمادها كمحافظة صحية، حسب التقييم الأولي، مشيراً إلى أن محافظة المحرق تحظى ببنية تحتية وصحية عالية المستوى، إلى جانب الأندية والمراكز الشبابية والعديد من الخدمات العامة المتعلقة بالجانب التربوي والثقافي والاجتماعي. بدوره، أشار نائب المحافظ إلى أن المحافظة قامت بإعداد قاعدة بيانات شاملة بالمرافق والخدمات العامة، وأجرت المسوحات الجغرافية والبيئية للمنطقة، ونفذت عددا من المبادرات، وتواصل متابعة وتقييم كافة معايير واشتراطات منظمة الصحة العالمية وتوثيقها لاستكمال البرنامج على أكمل وجه. من جانبه، أشاد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة مدير عام التراث الوطني بالقائمين على برنامج المدن الصحية، مؤكداً أن الهيئة تضع كافة إمكانياتها لإنجاح هذا المشروع، مشيراً إلى أن إدراج مجلة «
Condé
Nast
Traveler » مسار اللؤلؤ كأفضل موقع لجولات المشي في الشرق الأوسط يصبّ بشكل مباشر في هذا البرنامج لدوره المهم في رفع جودة الحياة وتعزيز نمط الحياة الصحية.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة وفاء إبراهيم الشربتي، مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة، خالص شكرها لأعضاء لجنة المدن الصحية وكافة الجهات المتعاونة، مؤكدة أن محافظة المحرق تمتلك الخبرة الكافية بفضل التجارب السابقة الناجحة باعتماد منطقتي البسيتين والساية كمدن صحية، مما سهل عليها تغطية كافة المعايير المطلوبة بشكل متكامل، مؤكدة أهمية الشراكة المجتمعية ودور المجتمع في إنجاح البرنامج.
من جانب آخر، قدمت حنين عادل بوعنق منسق برنامج المدن الصحية بمحافظة المحرق شرحاً مفصلاً حول أبرز الإنجازات، مستعرضة خط سير العمل وأبرز المبادرات التي تم العمل عليها. من جهتها، أكدت السيدة حوراء الشعلة منسق برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة أن محافظة المحرق مؤهلة لتكون محافظة صحية باقتدار، والمرحلة القادمة هي مرحلة الاستعداد والتحضير لزيارات الخبير المعتمد من منظمة الصحة العالمية لعملية التقييم النهائي.
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