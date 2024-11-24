محافظ المحرق: المحافظة باتت مهيأة ومستوفية لكافة المعايير والاشتراطات لاعتمادها محافظة صحية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)CondéNastTraveler

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قدمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬وفاء‭ ‬إبراهيم‭ ‬الشربتي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬خالص‭ ‬شكرها‭ ‬لأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬وكافة‭ ‬الجهات‭ ‬المتعاونة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬تمتلك‭ ‬الخبرة‭ ‬الكافية‭ ‬بفضل‭ ‬التجارب‭ ‬السابقة‭ ‬الناجحة‭ ‬باعتماد‭ ‬منطقتي‭ ‬البسيتين‭ ‬والساية‭ ‬كمدن‭ ‬صحية،‭ ‬مما‭ ‬سهل‭ ‬عليها‭ ‬تغطية‭ ‬كافة‭ ‬المعايير‭ ‬المطلوبة‭ ‬بشكل‭ ‬متكامل،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬ودور‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬البرنامج‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬قدمت‭ ‬حنين‭ ‬عادل‭ ‬بوعنق‭ ‬منسق‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬شرحاً‭ ‬مفصلاً‭ ‬حول‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات،‭ ‬مستعرضة‭ ‬خط‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬وأبرز‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬السيدة‭ ‬حوراء‭ ‬الشعلة‭ ‬منسق‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬مؤهلة‭ ‬لتكون‭ ‬محافظة‭ ‬صحية‭ ‬باقتدار،‭ ‬والمرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬هي‭ ‬مرحلة‭ ‬الاستعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬لزيارات‭ ‬الخبير‭ ‬المعتمد‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لعملية‭ ‬التقييم‭ ‬النهائي‭.‬