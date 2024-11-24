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محافظ المحرق: المحافظة باتت مهيأة ومستوفية لكافة المعايير والاشتراطات لاعتمادها محافظة صحية

11/24/2024 7:07:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬العليا‭ ‬لبرنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬الغتم‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬والعميد‭ ‬سلطان‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬والشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التراث‭ ‬الوطني‭ ‬بهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭. ‬وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعرب‭ ‬محافظ‭ ‬المحرق‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬بشأن‭ ‬توجيهاته‭ ‬بتطبيق‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬التابع‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لخدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬خطت‭ ‬خطوات‭ ‬كبيرة‭ ‬وباتت‭ ‬مهيأة‭ ‬ومستوفية‭ ‬لكافة‭ ‬المعايير‭ ‬والاشتراطات‭ ‬لاعتمادها‭ ‬كمحافظة‭ ‬صحية،‭ ‬حسب‭ ‬التقييم‭ ‬الأولي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬تحظى‭ ‬ببنية‭ ‬تحتية‭ ‬وصحية‭ ‬عالية‭ ‬المستوى،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأندية‭ ‬والمراكز‭ ‬الشبابية‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالجانب‭ ‬التربوي‭ ‬والثقافي‭ ‬والاجتماعي‭. ‬بدوره،‭ ‬أشار‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬قامت‭ ‬بإعداد‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬شاملة‭ ‬بالمرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬العامة،‭ ‬وأجرت‭ ‬المسوحات‭ ‬الجغرافية‭ ‬والبيئية‭ ‬للمنطقة،‭ ‬ونفذت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المبادرات،‭ ‬وتواصل‭ ‬متابعة‭ ‬وتقييم‭ ‬كافة‭ ‬معايير‭ ‬واشتراطات‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬وتوثيقها‭ ‬لاستكمال‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬التراث‭ ‬الوطني‭ ‬بالقائمين‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تضع‭ ‬كافة‭ ‬إمكانياتها‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إدراج‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ Condé ‭ ‬ Nast ‭ ‬ Traveler ‮»‬‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬كأفضل‭ ‬موقع‭ ‬لجولات‭ ‬المشي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬يصبّ‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬لدوره‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬وتعزيز‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قدمت‭ ‬الدكتورة‭ ‬وفاء‭ ‬إبراهيم‭ ‬الشربتي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬خالص‭ ‬شكرها‭ ‬لأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬وكافة‭ ‬الجهات‭ ‬المتعاونة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬تمتلك‭ ‬الخبرة‭ ‬الكافية‭ ‬بفضل‭ ‬التجارب‭ ‬السابقة‭ ‬الناجحة‭ ‬باعتماد‭ ‬منطقتي‭ ‬البسيتين‭ ‬والساية‭ ‬كمدن‭ ‬صحية،‭ ‬مما‭ ‬سهل‭ ‬عليها‭ ‬تغطية‭ ‬كافة‭ ‬المعايير‭ ‬المطلوبة‭ ‬بشكل‭ ‬متكامل،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬ودور‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬البرنامج‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬قدمت‭ ‬حنين‭ ‬عادل‭ ‬بوعنق‭ ‬منسق‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬شرحاً‭ ‬مفصلاً‭ ‬حول‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات،‭ ‬مستعرضة‭ ‬خط‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬وأبرز‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬السيدة‭ ‬حوراء‭ ‬الشعلة‭ ‬منسق‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬مؤهلة‭ ‬لتكون‭ ‬محافظة‭ ‬صحية‭ ‬باقتدار،‭ ‬والمرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬هي‭ ‬مرحلة‭ ‬الاستعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬لزيارات‭ ‬الخبير‭ ‬المعتمد‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬لعملية‭ ‬التقييم‭ ‬النهائي‭.‬

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