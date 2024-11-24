البحرين سباقة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والالتزام بالمعايير الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
خلال استقباله رئيسة المفوضية العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. وزير الداخلية:
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية صباح أمس، تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة عضو مجلس اللوردات رئيسة المفوضية العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص وعددا من أعضاء المفوضية، وذلك بحضور نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ونائب وزير الداخلية ورئيس الأمن العام ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
وقد رحب الوزير، بزيارة تيريزا ماي والوفد المرافق لمملكة البحرين، مشيدا بالعلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وهنأ الوزير، السيدة تيريزا ماي بتأسيس المفوضية، منوها إلى التعاون بينها وبين البحرين، ومؤكدا أن البحرين سباقة دائما في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والالتزام بالمعايير الدولية المعمول بها، لافتا إلى الإنجازات التي حققتها البحرين وتبوأها مراكز دولية متقدمة في هذا المجال.
وأوضح أن شعب البحرين اعتاد على المعاملة الإنسانية مع الآخرين والترحيب بالعمالة الأجنبية والحفاظ على حقوقهم وهو أمر نابع من نهج وتاريخ أهل البحرين القائم على احترام الجميع، ما انعكس على تطوير القوانين التي تخدم المصلحة العامة وتعود بالخير على المواطنين، منوها إلى أهمية العمل الاستباقي والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات، من بينها ما حققته البحرين من إنجازات في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والإشادة بها على الصعيد الدولي.
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