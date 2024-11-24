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البحرين سباقة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والالتزام بالمعايير الدولية

11/24/2024 7:07:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال استقباله رئيسة المفوضية العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. وزير الداخلية:

استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬السابقة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬اللوردات‭ ‬رئيسة‭ ‬المفوضية‭ ‬العالمية‭ ‬المعنية‭ ‬بمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬المفوضية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ونائب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬ورئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬ووكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭.

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير،‭ ‬بزيارة‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

‭ ‬وهنأ‭ ‬الوزير،‭ ‬السيدة‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬بتأسيس‭ ‬المفوضية،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬البحرين،‭ ‬ومؤكدا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬سباقة‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬والالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬البحرين‭ ‬وتبوأها‭ ‬مراكز‭ ‬دولية‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬اعتاد‭ ‬على‭ ‬المعاملة‭ ‬الإنسانية‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬والترحيب‭ ‬بالعمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬نهج‭ ‬وتاريخ‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬الجميع،‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬وتعود‭ ‬بالخير‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬الاستباقي‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وحماية‭ ‬الضحايا‭.‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬والإشادة‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭. ‬

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