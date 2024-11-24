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إجماع شوري على توجيه دعم ((تمكين)) إلى البحريني فقط

11/24/2024 7:07:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكين: الدعم للبحريني سواء في شركة وطنية أو أجنبية

دخول أكثر من 14 ألف مواطن سوق العمل خلال 2024

تغطية‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


أعلن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬استفادة‭ ‬14‭ ‬ألفا‭ ‬و319‭ ‬مواطناً‭ ‬كداخلين‭ ‬جدد‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الحزمة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بالتنسيق‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭.. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭.‬


وذكر‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬ألفا‭ ‬و545‭ ‬مواطناً‭ ‬في‭ ‬وظائفهم‭ ‬الحالية‭ ‬أو‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬وظائف‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬فقد‭ ‬استفادت‭ ‬8090‭ ‬مؤسسة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬الذي‭ ‬يقدمها‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬لتوجيه‭ ‬الدعم‭ ‬إلى‭ ‬المواطن‭ ‬سواء‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬موظف،‭ ‬وعدم‭ ‬استثناء‭ ‬البحريني‭ ‬سواء‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬موظف‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ ‬لدعم‭ ‬الأجور‭ ‬إذ‭ ‬يوجد‭ ‬خيار‭ ‬حالياً‭ ‬لتصبح‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬وهذا‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬استمرارية‭ ‬دعم‭ ‬البحريني‭ ‬وجعله‭ ‬منافس‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬البحرين‭ ‬بيئة‭ ‬حاضنة‭ ‬للأعمال‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ويخدم‭ ‬البحريني‭ ‬ويخلق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمستثمرين‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬البحرين،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬يسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والبرامج‭ ‬والخطط‭ ‬التي‭ ‬تضعها‭ ‬الحكومة‭ ‬وبتوجيه‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستمر‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬ستحقق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬استمرار‭ ‬التنسيق‭ ‬والرقابة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬إدارة‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬مؤخراً‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل،‭ ‬وتم‭ ‬مؤخراً‭ ‬إعطاء‭ ‬بعض‭ ‬الموظفين‭ ‬صفة‭ ‬الضبطية‭ ‬القضائية‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الموظفين‭ ‬والذي‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الرقابة‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬وجود‭ ‬ضوابط‭ ‬من‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬ذو‭ ‬فائدة‭ ‬إيجابية‭ ‬للاقتصاد،‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الوظائف‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الوظائف‭ ‬المجزية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬دعم‭ ‬التوجهات‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬هنالك‭ ‬تصدير‭ ‬للمنتجات‭ ‬البحرينية‭.‬

وبين‭ ‬الوزير‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يشترط‭ ‬تحقيق‭ ‬جميع‭ ‬الشروط‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬دراسة‭ ‬الخيارات‭ ‬بحسب‭ ‬الشروط،‭ ‬مبيناً‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬نسب‭ ‬للعمالة‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬وآخر،‭ ‬وكذلك‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬حجم‭ ‬محدد‭ ‬للاستثمار‭.‬

وحول‭ ‬اقترح‭ ‬إضافة‭ ‬معيار‭ ‬مراقبة‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬بمراعاة‭ ‬استخدام‭ ‬المنتج‭ ‬والمحتوى‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تصنعها‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تنفذها،‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬خلق‭ ‬صناعات‭ ‬محلية‭ ‬تدعم‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬أوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬المحتوى‭ ‬المحلي‭ ‬يخدم‭ ‬توجهات‭ ‬الدولة‭ ‬والحكومة‭ ‬للتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬وزيادة‭ ‬المحتوى‭ ‬المحلي‭ ‬والمنتجات‭ ‬المصنعة‭ ‬محلياً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تنافسية‭ ‬وأولوية‭ ‬في‭ ‬الاقتصادات‭ ‬المجاورة‭. ‬

وعن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬57‭) ‬لسنة‭ ‬2006م‭ ‬بإنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬أوضح‭ ‬الوزير‭ ‬المالكي‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬وهذا‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬هذا‭ ‬المشروع،‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬مقترح‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬ويخدم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بطريقة‭ ‬إيجابية،‭ ‬ونحن‭ ‬ندعم‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭.‬

وبخصوص‭ ‬التأثير‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬أوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدينا‭ ‬قطاعات‭ ‬اقتصادية‭ ‬ذات‭ ‬أولوية‭ ‬تم‭ ‬تحديدها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬وخطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والخطط‭ ‬الحكومية‭ ‬هذه‭ ‬يتم‭ ‬مراعاتها،‭ ‬وهذه‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬هي‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬عليها،‭ ‬وأيضاً‭ ‬عدد‭ ‬الوظائف‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬تخلقه‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬استقطابها‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬خطة‭ ‬عملها‭ ‬وحجم‭ ‬الاستثمار‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬ضخه‭ ‬وحجم‭ ‬الصادرات‭ ‬ومدى‭ ‬تأثيرهم‭ ‬على‭ ‬المحتوى‭ ‬المحلي‭ ‬ضمن‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬نسعى‭ ‬ليكون‭ ‬هناك‭ ‬تعارض‭ ‬بين‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬وعمل‭ ‬مؤسسات‭ ‬حكومية‭ ‬أخرى،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬مكمل‭ ‬لعمل‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬وخدمة‭ ‬للمواطن‭ ‬والاقتصاد‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أوضحت‭ ‬مها‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬للبحرينيين‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬المؤسسة‭ ‬أجنبية‭ ‬أو‭ ‬بحرينية،‭ ‬فإن‭ ‬الدعم‭ ‬يتفاوت‭ ‬ولدينا‭ ‬نموذج‭ ‬لاحتساب‭ ‬قيمة‭ ‬الدعم‭ ‬وهذا‭ ‬النموذج‭ ‬يأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬عدد‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لها،‭ ‬وكذلك‭ ‬نوع‭ ‬الوظائف‭ ‬وحجم‭ ‬الاستثمار،‭ ‬فلذلك‭ ‬يتفاوت‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمه‭ ‬للشركة‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬مملوكة‭ ‬لبحريني‭ ‬أو‭ ‬أجنبي‭ ‬مع‭ ‬نسبة‭ ‬الوظائف‭ ‬وقيمتها‭ ‬والمعايير‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬احتساب‭ ‬تأثير‭ ‬المؤسسات‭ ‬والأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬سواء‭ ‬بحرينية‭ ‬أو‭ ‬أجنبية‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬المعايير‭ ‬لرؤية‭ ‬أثر‭ ‬الدعم‭ ‬بعد‭ ‬فترة،‭ ‬ويتم‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المضاعف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للدعم‭ ‬وهي‭ ‬طريقة‭ ‬يتم‭ ‬احتساب‭ ‬كيفية‭ ‬تأثير‭ ‬المصروفات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬دعمها‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والعاملين‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬وهناك‭ ‬معادلات‭ ‬يتم‭ ‬أخذ‭ ‬المعايير‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الاعتبار‭ ‬ونسب‭ ‬التوظيف‭ ‬ومتوسط‭ ‬الأجور‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬دفعها‭ ‬للبحرينيين‭ ‬يتم‭ ‬أخذها‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الاعتبار‭ ‬لدى‭ ‬احتساب‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لهذه‭ ‬المشاريع‭ ‬أو‭ ‬المؤسسات،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬احتسابها‭ ‬لتحديد‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لأي‭ ‬مشروع‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمار‭ ‬أو‭ ‬القطاع‭ ‬ومدى‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬أو‭ ‬الوظائف‭ ‬وكذلك‭ ‬نوعية‭ ‬الوظائف‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬مجزية،‭ ‬ويتفاوت‭ ‬الدعم‭ ‬دائماً‭ ‬لدعم‭ ‬المؤسسة‭ ‬مع‭ ‬تفاوت‭ ‬هذه‭ ‬النسب‭
‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬أخذها‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬عند‭ ‬احتساب‭ ‬نسبة‭ ‬الدعم‭.‬

وقرر‭ ‬المجلس‭ ‬الموافقة‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬لإحالته‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لرفعه‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

وأشاد‭ ‬شوريون‭ ‬بجهود‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬والدور‭ ‬المتميز‭ ‬والمتفرد‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به،‭ ‬مشيدين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بتشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬التي‭ ‬تمارسها‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬على‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬أوجه‭ ‬إنفاق‭ ‬المال‭ ‬العام‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬حث‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬الكبرى‭ ‬المتواجدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬برواتب‭ ‬مجزية‭ ‬ومناسبة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بتعديلاته‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬وغير‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬البطالة‭ ‬وإنشاء‭ ‬جيل‭ ‬متمرس‭ ‬ذي‭ ‬خبرة‭ ‬عالية‭ ‬وبالأخص‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭.‬

وأوضحت‭ ‬د‭. ‬جميلة‭ ‬السلمان‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬دعم‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬وتوجيهه‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يملك‭ ‬فيها‭ ‬الشخص‭ ‬البحريني‭ ‬الجنسية‭ ‬أسهمًا‭ ‬أو‭ ‬حصصًا،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬حرمان‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬بالكامل‭ ‬أشخاص‭ ‬لا‭ ‬يحملون‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لرفع‭ ‬قدرة‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬يملك‭ ‬فيها‭ ‬الشخص‭ ‬البحريني‭ ‬الجنسية‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬والحصص‭ ‬على‭ ‬المنافسة،‭ ‬مواكبةً‭ ‬مع‭ ‬المتغيرات‭ ‬الاقتصادية‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الشباب‭ ‬البحرينيين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بلغت‭ ‬93 % ،‭ ‬وأن‭ ‬نسبة‭ ‬3 % ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬هي‭ ‬شركات‭ ‬مملوكة‭ ‬بالكامل‭ ‬لأشخاص‭ ‬أجانب،‭ ‬و«تمكين‮»‬‭ ‬تمارس‭ ‬عملية‭ ‬متقنة‭ ‬جدًا‭ ‬لمراقبة‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬للشركات،‭ ‬ومشروع‭ ‬القانون‭ ‬سيحد‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬لدعم‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للأجانب،‭ ‬لأنه‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬استبعاد‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬بالكامل‭ ‬للأجانب،‭ ‬وتشجيع‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتوظيف‭ ‬البحرينيين‭.‬

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