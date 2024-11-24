Monday, 25 November 2024 02:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفير الإمارات لدى البحرين: حرص على توسيع مجالات التعاون والشراكة

11/24/2024 7:07:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬فهد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬كردوس‭ ‬العامري‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تجمعهما‭ ‬روابط‭ ‬أخوية‭ ‬تاريخية‭ ‬راسخة،‭ ‬وعلاقات‭ ‬متميزة‭ ‬بين‭ ‬قيادتي‭ ‬وشعبي‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬شكلت‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بينهما‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالحهما‭ ‬المشتركة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬وأخوه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والوصول‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الخير‭ ‬والمنافع‭ ‬المتبادلة‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬


‬وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭)‬،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة،‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الدورية‭ ‬للجنة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‮»‬،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬مثمرة‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬منجزاتها‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دورها‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬انعقاد‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الإماراتية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬وسعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عكس‭ ‬الحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬تدعم‭ ‬الجهود‭ ‬البناءة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬لتنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬التنمية‭ ‬المستقبلية‭ ‬وتعزيز‭ ‬استفادة‭ ‬القطاعات‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬وتيرة‭ ‬النمو‭ ‬المزدهرة‭ ‬فيهما‭ ‬وما‭ ‬تتيحه‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التوجهات‭ ‬المستقبلية‭ ‬لدعم‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬وإنجاز‭ ‬الأولويات‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمالها،‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬استكمال‭ ‬المشاورات‭ ‬والجوانب‭ ‬التنظيمية‭ ‬والفنية‭ ‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توثيق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬ودفع‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬تغطي‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭.‬

MENAFN24112024000055011008ID1108920681

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث