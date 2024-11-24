سفير الإمارات لدى البحرين: حرص على توسيع مجالات التعاون والشراكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد فهد محمد بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين أن دولة الإمارات ومملكة البحرين تجمعهما روابط أخوية تاريخية راسخة، وعلاقات متميزة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، شكلت على الدوام ركيزة أساسية لتعزيز التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وأشار إلى ما يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخوه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، من دعم واهتمام بكل ما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والوصول بها إلى مستويات جديدة من التعاون بما يعود بمزيد من الخير والمنافع المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وقال في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا)، بمناسبة انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في دورتها الثانية عشرة، التي استضافتها مملكة البحرين أمس الأحد: «إن الاجتماعات الدورية للجنة تأتي في إطار تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين»، مشيدًا بما حققه اجتماع اللجنة من نتائج مثمرة تضاف إلى منجزاتها خلال العقدين الماضيين، من خلال دورها المتميز في تطوير الشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف: «إن انعقاد اللجنة العليا المشتركة البحرينية الإماراتية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، عكس الحرص المشترك على توسيع مجالات التعاون، وفتح آفاق جديدة تدعم الجهود البناءة في كلا البلدين لتنفيذ خطط التنمية المستقبلية وتعزيز استفادة القطاعات المختلفة من وتيرة النمو المزدهرة فيهما وما تتيحه من فرص واعدة».
وأكد حرص اللجنة المشتركة الدائم على مواكبة التوجهات المستقبلية لدعم العمل المشترك وإنجاز الأولويات المطروحة على جدول أعمالها، التي شملت استكمال المشاورات والجوانب التنظيمية والفنية بشأن عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى توثيق العلاقات الثنائية ودفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة تغطي المجالات كافة.
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