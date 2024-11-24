سفير الإمارات لدى البحرين: حرص على توسيع مجالات التعاون والشراكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬وأخوه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والوصول‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الخير‭ ‬والمنافع‭ ‬المتبادلة‭ ‬للبلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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‬وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭)‬،‭ ‬بمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة،‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الدورية‭ ‬للجنة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‮»‬،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬مثمرة‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬منجزاتها‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دورها‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬انعقاد‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الإماراتية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬وسعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عكس‭ ‬الحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬تدعم‭ ‬الجهود‭ ‬البناءة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬لتنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬التنمية‭ ‬المستقبلية‭ ‬وتعزيز‭ ‬استفادة‭ ‬القطاعات‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬وتيرة‭ ‬النمو‭ ‬المزدهرة‭ ‬فيهما‭ ‬وما‭ ‬تتيحه‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التوجهات‭ ‬المستقبلية‭ ‬لدعم‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬وإنجاز‭ ‬الأولويات‭ ‬المطروحة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمالها،‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬استكمال‭ ‬المشاورات‭ ‬والجوانب‭ ‬التنظيمية‭ ‬والفنية‭ ‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توثيق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬ودفع‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬تغطي‭ ‬المجالات‭ ‬كافة‭.‬