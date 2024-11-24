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سفير البحرين في أبوظبي: تلاحم بين الأشقاء وتطابق في المواقف

11/24/2024 7:07:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬أن‭ ‬انعقاد‭ ‬اجتماع‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬للجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬بحضور‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬وممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة،‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬على‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات،‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬امتداد‭ ‬لمسيرة‭ ‬طويلة‭ ‬ومثمرة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالعلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الإماراتية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تلاحم‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭ ‬وتطابق‭ ‬المواقف‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وترابط‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬الوثيقة‭ ‬والمتميزة،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬نموذجًا‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬البناء،‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬من‭ ‬الود‭ ‬والاحترام‭ ‬والقرابة‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬منوهًا‭ ‬بحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬وتنميتها‭ ‬لتعكس‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المُعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬البحرينية‭ ‬الإماراتية‭ ‬المتكاملة‭ ‬ومرورها‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المحطات‭ ‬البارزة‭ ‬والمتميزة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬بصورة‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬واستمرارها‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الثنائي‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مسيرة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬الذي‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مصالح‭ ‬ورؤية‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأشار‭ ‬السفير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الإماراتية‭ ‬الوطيدة‭ ‬تاريخية‭ ‬ثابتة‭ ‬تمتد‭ ‬جذورها‭ ‬عقودا‭ ‬طويلة،‭ ‬حيث‭ ‬تتمتع‭ ‬بالتفرد‭ ‬والتميز‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬صلات‭ ‬ووشائج‭ ‬قربى‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬من‭ ‬الاحترام‭ ‬والمحبة‭ ‬والود‭ ‬المتبادل‭ ‬والدم‭ ‬والدين‭ ‬والتاريخ‭ ‬والرؤية‭ ‬المشتركة‭ ‬والمصير‭ ‬الواحد‭.‬

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