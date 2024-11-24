سفير البحرين في أبوظبي: تلاحم بين الأشقاء وتطابق في المواقف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أن انعقاد اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور كبار المسؤولين في البلدين وممثلي الجهات المعنية المشاركة في أعمال اللجنة، وما تم خلالها من توقيع على مذكرات تفاهم في عدة مجالات، ما هو إلا امتداد لمسيرة طويلة ومثمرة من التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
وأشاد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بالعلاقات البحرينية الإماراتية التاريخية الوثيقة، وما تشهده من تلاحم بين الأشقاء وتطابق المواقف الدبلوماسية، وترابط في العلاقات الأخوية الوطيدة الوثيقة والمتميزة، التي أصبحت نموذجًا للتعاون المشترك البناء، قائمة على أسس من الود والاحترام والقرابة والتعاون المشترك، منوهًا بحرص مملكة البحرين على تطوير هذه العلاقات الأخوية وتنميتها لتعكس توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المُعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أكد السفير العلاقات الثنائية البحرينية الإماراتية المتكاملة ومرورها بالعديد من المحطات البارزة والمتميزة خلال السنوات الماضية، التي أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات واستمرارها سنوات طويلة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون، الذي بلا شك أسهم في تحقيق مصالح ورؤية البلدين الشقيقين.
وأشار السفير إلى أن العلاقات البحرينية الإماراتية الوطيدة تاريخية ثابتة تمتد جذورها عقودا طويلة، حيث تتمتع بالتفرد والتميز نظرًا إلى ما يجمع البلدين من صلات ووشائج قربى قائمة على أسس من الاحترام والمحبة والود المتبادل والدم والدين والتاريخ والرؤية المشتركة والمصير الواحد.
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