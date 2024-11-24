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حزب الله يعلن قصف تل أبيب وقاعدة بحرية في جنوب إسرائيل

11/24/2024 7:07:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬قصف‭ ‬‮«‬هدف‭ ‬عسكري‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬وقاعدة‭ ‬استخبارات‭ ‬عسكرية‭ ‬قربها‭ ‬وأخرى‭ ‬بحرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل،‭ ‬غداة‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عنيفة‭ ‬على‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بيروت‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭.

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬أفاد‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬جندي‭ ‬وإصابة‭ ‬18‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬باستهداف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لمركزهم‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.

وقال‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬مقاتليه‭ ‬شنّوا‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬للمرّة‭ ‬الأولى،‭ ‬هجوما‭ ‬جويّا‭ ‬بسربٍ‭ ‬من‭ ‬المُسيّرات‭ ‬الانقضاضيّة،‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬أشدود‭ ‬البحريّة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬150‭ ‬كيلومترا‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭.

وأعلن‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬آخر‭ ‬شنّ‭ ‬‮«‬عمليّة‭ ‬مركّبة‮»‬‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬‮«‬هدف‭ ‬عسكريّ‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬بصليةٍ‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬النوعيّة،‭ ‬وسربٍ‭ ‬من‭ ‬المُسيّرات‭ ‬الانقضاضية‮»‬‭.

وفي‭ ‬بيان‭ ‬ثالث،‭ ‬قال‭ ‬الحزب‭ ‬إن‭ ‬مقاتليه‭ ‬استهدفوا‭ ‬عند‭ ‬‮«‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬01‭:‬00‮»‬‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬قاعدة‭ ‬غليلوت‭ (‬مقر‭ ‬وحدة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬8200‭) ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانيّة‭ ‬الفلسطينيّة‭ ‬110‭ ‬كيلومترات،‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬مدينة‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬بصليةٍ‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬النوعية‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أطلق‭ ‬نحو‭ ‬160‭ ‬مقذوفا‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬نحو‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬ووسطها،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬عدة‭ ‬أشخاص‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الثالثة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر،‭ ‬عبر‭ ‬نحو‭ ‬160‭ ‬مقذوفا‭ ‬أطلقتها‭ ‬منظمة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الإرهابية‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬اليوم‮»‬‭.

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أحصت‭ ‬خدمة‭ ‬الإسعاف‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬نجمة‭ ‬داوود‭ ‬الحمراء‭ ‬11‭ ‬إصابة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬بين‭ ‬الجرحى‭ ‬شخصا‭ ‬إصابته‭ ‬بين‭ ‬‮«‬متوسطة‭ ‬إلى‭ ‬خطيرة‮»‬‭.

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬بتاح‭ ‬تكفا‭ ‬قرب‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬عدة‭ ‬مركبات‭ ‬متضررة‭ ‬ومحترقة‭ ‬ومنزلا‭ ‬مصابا‭ ‬بالشظايا‭.

بدوره‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬مقتل‭ ‬أحد‭ ‬جنوده‭ ‬وإصابة‭ ‬18‭ ‬آخرين،‭ ‬جروح‭ ‬بعضهم‭ ‬خطرة،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬إسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬موقعهم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.

وشن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غارتين‭ ‬جويتين‭ ‬على‭ ‬ضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬إصداره‭ ‬إنذارا‭ ‬بالإخلاء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬اللبنانية‭ ‬الرسمية‭.
‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬‮«‬شن‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬غارتين‭ ‬عنيفتين‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ -‬منطقة‭ ‬الكفاءات‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الغارتين‭ ‬تسببتا‭ ‬بدمار‭ ‬هائل‭ ‬على‭ ‬رقعة‭ ‬جغرافية‭ ‬كبيرة‮»‬‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬فيديو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬دخانا‭ ‬رماديا‭ ‬كثيفا‭ ‬يغطي‭ ‬أجواء‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭. ‬

وشن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متزامن‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الغارات،‭ ‬غارات‭ ‬عنيفة‭ ‬على‭ ‬محيط‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬ومدينة‭ ‬النبطية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وتسبب‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتدمير‭ ‬10‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬يحمر‭ ‬الشقيف‭ ‬بقضاء‭ ‬النبطية‭ ‬جنوبي‭ ‬لبنان‭.‬

كما‭ ‬خرق‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬جدار‭ ‬الصوت‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬الجنوب‭ ‬وجبل‭ ‬لبنان‭ ‬وبيروت‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬ندّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مع‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬بالقصف‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يمثل‭ ‬رسالة‭ ‬دموية‭ ‬مباشرة‭ ‬برفض‭ ‬كل‭ ‬المساعي‭ ‬والاتصالات‭ ‬الجارية‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضور‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬وتنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬الدولي‭ ‬الرقم‭ ‬1701‮»‬‭. ‬

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