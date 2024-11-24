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إصابة مدير مستشفى كمال عدوان في غزة بنيران إسرائيلية

11/24/2024 7:07:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬أصيب‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد‭ ‬بعدما‭ ‬قصفت‭ ‬طائرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مسيّرة‭ ‬المستشفى‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يعمل‭ ‬جزئيا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬نقل‭ ‬35‭ ‬شهيدا‭ ‬و94‭ ‬مصابا‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الأربع‭ ‬وعشرين‭ ‬ساعة‭ ‬الماضية‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬مدير‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬الطبيب‭ ‬حسام‭ ‬أبو‭ ‬صفية‭ ‬‮«‬أصيب‭ ‬بشظايا‭ ‬بالظهر‭ ‬والفخذ‭ ‬الأيسر‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬لنزيف‭ ‬شديد‭ ‬وحالته‭ ‬الآن‭ ‬مستقرة،‭ ‬جراء‭ ‬إلقاء‭ ‬طائرات‭ ‬الاحتلال‭ ‬المسيّرة‭ ‬قنابل‭ ‬متفجرة‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المستشفى‭ ‬وعلى‭ ‬قسمي‭ ‬الاستقبال‭ ‬والجراحة‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬بصل‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أضرارا‭ ‬كبيرة‭ ‬لحقت‭ ‬في‭ ‬مباني‭ ‬المستشفى‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬للقصف‭ ‬من‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والدبابات‮»‬‭. ‬

وأعربت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬بالغ‭ ‬إزاء‭ ‬وضع‭ ‬80‭ ‬مريضاً،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬8‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬المركزة،‭ ‬والموظفين‮»‬‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭. ‬

وقال‭ ‬بصل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬باتت‭ ‬منهارة‭ ‬وعاجزة‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬إلا‭ ‬بشكل‭ ‬محدود‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المشافي‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭ ‬جزئيا‭ ‬مثل‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‮»‬‭. ‬

وأفاد‭ ‬بيان‭ ‬للمكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬1000‭ ‬طبيب‭ ‬وممرض‭ ‬وكادر‭ ‬صحي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬واعتقل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬310‭ ‬أخرين‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية،‭ ‬ويمنع‭ ‬إدخال‭ ‬المستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬والوفود‭ ‬الصحية‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬

وتعرضت‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لهجمات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

ومنذ‭ ‬حوالي‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬يواصل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عدوانا‭ ‬بريا‭ ‬على‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وأكد‭ ‬بصل‭ ‬أن‭ ‬15‭ ‬مواطنا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬جوي‭ ‬ومدفعي‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭. ‬وقال‭ ‬بصل‭ ‬‮«‬نقل‭ ‬مسعفون‭ ‬شهيدا‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭) ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات،‭ ‬وشهيدان‭ ‬أخران‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬رفح‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬نقل‭ ‬5‭ ‬شهداء‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الطفلتان‭ ‬الشقيقتان‭ ‬آية‭ ‬أبو‭ ‬نحل‭ (‬12‭ ‬سنة‭) ‬وتالا‭ ‬أبو‭ ‬نحل‭ (‬11‭ ‬سنة‭)‬،‭ ‬ونقل‭ ‬أيضا‭ ‬6‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬خطيرة‭ ‬ومتوسطة‭ ‬بقصف‭ ‬طائرات‭ ‬الاحتلال‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬لعائلة‭ ‬منصور‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬البريج‮»‬‭.

كما‭ ‬‮«‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬4‭ ‬شهداء‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬مصابين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬إثر‭ ‬استهداف‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬لمربع‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬المغازي‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬القطاع،‭ ‬بحسب‭ ‬بصل‭. ‬

وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬أن‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬بكثافة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬كما‭ ‬أطلقت‭ ‬قذائف‭ ‬مدفعية‭ ‬باتجاه‭ ‬خيام‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬‮«‬عزبة‭ ‬الندى‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مواصي‭ ‬برفح‭ ‬ما‭ ‬أوقع‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬يوسف‭ ‬النجار‮»‬‭ ‬برفح‭.

وقالت‭ ‬رانية‭ ‬أبو‭ ‬جزر‭ (‬30‭ ‬عاما‭) ‬وهي‭ ‬نازحة‭ ‬تقيم‭ ‬مع‭ ‬أطفالها‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬بمنطقة‭ ‬المواصي‭ ‬برفح‭ ‬إن‭ ‬أطلاق‭ ‬النار‭ ‬‮«‬بدأ‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬بشكل‭ ‬متقطع،‭ ‬وزاد‭ ‬في‭ ‬الصباح،‭ ‬فهربنا‭ ‬من‭ ‬الخيام‮»‬‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القصف‭ ‬توقف‭ ‬لكن‭ ‬أنا‭ ‬خائفة‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬للخيمة‮»‬‭. ‬

وتضيف‭ ‬السيدة‭ ‬أن‭ ‬أطفالها‭ ‬جائعون‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬ساعات‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حليب‭ ‬طفلتي‭ ‬أمل‭ (‬عمرها‭ ‬عام‭ ‬واحد‭) ‬في‭ ‬الخيمة،‭ ‬ولا‭ ‬أعرف‭ ‬ماذا‭ ‬نفعل،‭ ‬إن‭ ‬عدنا‭ ‬إلى‭ ‬الخيمة‭ ‬قد‭ ‬يقصفوننا‭ ‬من‭ ‬جديد‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬الدبابات‭ ‬عمياء‭ ‬ولا‭ ‬يهمها‭ ‬إن‭ ‬قتلت‭ ‬أطفالا‭ ‬ونساء‮»‬‭. ‬

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