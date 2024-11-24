مركز البحرين للمجوهرات..إرث رفاهية ومسيرة رقي ونماء في معرض الجواهر العربية 2024

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ورشة صيانة متكاملة

للساعات في سيتي سنتر

إنجازات كبرى للمركز خلال المرحلة المقبلة



مشاركة لكبرى دور الساعات والمجوهرات هذا العام



حقق‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تقدمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬نحو‭ ‬إنعاش‭ ‬سمته‭ ‬التجارية‭ ‬وتوسعة‭ ‬أعماله،‭ ‬معزّزًا‭ ‬بذلك‭ ‬مكانته‭ ‬بإدارة‭ ‬عائلة‭ ‬شيرازي‭ ‬ليصبح‭ ‬المركز‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لبيع‭ ‬المجوهرات‭ ‬الراقية‭ ‬تحت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬ماركة‭ ‬عالمية‭ ‬فاخرة‭ ‬عبر‭ ‬22‭ ‬متجرًا‭ ‬موزعة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬يواصل‭ ‬مسيرة‭ ‬نموه‭ ‬وتفوّقه‭ ‬رغم‭ ‬حدة‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المجوهرات‭ ‬النفيسة‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬قيم‭ ‬أساسية‭: ‬النوعية‭ ‬العالية،‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬الفائقة،‭ ‬والشغف‭ ‬بالامتياز،‭ ‬وهي‭ ‬قيم‭ ‬غرسها‭ ‬مؤسسو‭ ‬المركز‭ ‬منذ‭ ‬البداية،‭ ‬واهتدت‭ ‬بها‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬علاقاتٍ‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬أشهر‭ ‬الماركات‭ ‬العالمية،‭ ‬ومنها‭ ‬باتيك‭ ‬فيليب،‭ ‬فاشيرون‭ ‬كونستانتين،‭ ‬جيجر‭-‬لوكولتر،‭ ‬بياجيه،‭ ‬جراف،‭ ‬بولغاري،‭ ‬روبرتو‭ ‬كوين،‭ ‬تيفاني‭ ‬آند‭ ‬كمباني،‭ ‬شوبارد،‭ ‬هوبلت،‭ ‬تاج‭ ‬أور،‭ ‬جي‭ ‬سي‭ ‬بيفر،‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬المعروفة‭ ‬الأخرى‭. ‬وتبرز‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬مدى‭ ‬ثبات‭ ‬التزام‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬بالحرفية‭ ‬الممتازة‭ ‬وسعيه‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬أفخر‭ ‬المنتجات‭ ‬وأفضلها‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ووضعها‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬عملائه‭.‬





‭ ‬وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬إقبال‭ ‬دانسه‭: ‬‮«‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬إقامة‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024،‭ ‬يواصل‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬سعيه‭ ‬الدؤوب‭ ‬للمشاركة‭ ‬بأفضل‭ ‬خمسين‭ ‬ماركة‭ ‬مجوهرات‭ ‬وساعات‭ ‬سويسرية‭ ‬وإيطالية‭ ‬وفرنسية‭ ‬وألمانية،‭ ‬منفردًا‭ ‬دائمًا‭ ‬بأكبر‭ ‬مساحة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭. ‬ويتيح‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لإبراز‭ ‬أحدث‭ ‬مجموعاته‭ ‬والتفاعل‭ ‬بشكل‭ ‬أوسع‭ ‬مع‭ ‬عملائه‭. ‬كذلك‭ ‬فإن‭ ‬وجود‭ ‬شركات‭ ‬مجوهرات‭ ‬معروفة‭ ‬منها‭ ‬جراف،‭ ‬شوميه،‭ ‬شراينر،‭ ‬جاسباري،‭ ‬شاتيلا،‭ ‬معوّض،‭ ‬تعزز‭ ‬هي‭ ‬أيضًا‭ ‬سمعة‭ ‬المركز‭ ‬وتجتذب‭ ‬العملاء‭ ‬أصحاب‭ ‬الذوق‭ ‬الرفيع‭ ‬والإحساس‭ ‬المرهف‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تعرض‭ ‬كسمت‭ ‬باي‭ ‬ميلكا‭ ‬مجموعة‭ ‬مجوهراتها‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬باقة‭ ‬فريدة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬رائعة‭ ‬التصميم‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬إبداع‭ ‬الحداثة‭ ‬وأناقة‭ ‬تتخطى‭ ‬حدود‭ ‬الزمن‭. ‬كما‭ ‬يسعدنا‭ ‬أيضًا‭ ‬إعلان‭ ‬مشاركة‭ ‬دامياني،‭ ‬صانعة‭ ‬المجوهرات‭ ‬الإيطالية‭ ‬الشهيرة‭ ‬بإرثها‭ ‬الغني‭ ‬بالحرفية،‭ ‬وشركة‭ ‬الساعات‭ ‬اليابانية‭ ‬الفاخرة‭ ‬جراند‭ ‬سيكو،‭ ‬وتعكس‭ ‬مشاركتهما‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬بتعريف‭ ‬السوق‭ ‬البحرينية‭ ‬بأحدث‭ ‬وأفضل‭ ‬الماركات‭ ‬العالمية‮»‬‭.

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وبين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التوسعة‭ ‬المستمرة‭ ‬لأعمال‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬منتجات‭ ‬جديدة،‭ ‬بل‭ ‬تشمل‭ ‬أيضًا‭ ‬توسعة‭ ‬انتشاره‭ ‬الجغرافي،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بإعلان‭ ‬افتتاحنا‭ ‬بوتيك‭ ‬كسمت‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬وبوتيك‭ ‬تاج‭ ‬أور‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬مراسي‭ ‬جاليريا‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2024،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الافتتاح‭ ‬المرتقب‭ ‬لمتجرين‭ ‬جديدين‭ ‬لماركتين‭ ‬شهيرتين‭ ‬هما‭ ‬شوبارد‭ ‬وجيجر‭-‬لوكولتر‭ ‬في‭ ‬مراسي‭ ‬جاليريا‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2025،‭ ‬ومتجر‭ ‬جديد‭ ‬لماركة‭ ‬سيكو‭ ‬اليابانية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬هذه‭ ‬الإضافات‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬تسوّق‭ ‬مريحة‭ ‬لعملائنا‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬التوسعة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لمواقع‭ ‬متاجر‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬تضع‭ ‬مجوهراتنا‭ ‬الفاخرة‭ ‬وساعاتنا‭ ‬الراقية‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ورشة‭ ‬لصيانة‭ ‬الساعات‭ ‬كاملة‭ ‬التجهيز‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬يعمل‭ ‬فيها‭ ‬اختصاصيون‭ ‬مدربون‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬حصول‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬خدمة‭ ‬بعد‭ ‬البيع‮»‬‭.‬

‭ ‬وتابع‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬إن‭ ‬التزامنا‭ ‬بتحسين‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬يتجلى‭ ‬بوضوح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متاجرنا‭ ‬الحديثة‭ ‬ومواقعنا‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬لعملائنا‭ ‬سهولة‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬مجموعاتنا‭ ‬على‭ ‬موقعنا‭ ‬الرسمي‭ ‬ >‭.‬ bjc ‭.‬ com ‭.‬ bh ‭.‬

للتمتع‭ ‬بسهولة‭ ‬التسوق‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬التسوق‭ ‬في‭ ‬متاجرنا‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تتميز‭ ‬بتصاميمها‭ ‬المبتكرة‭ ‬وتعزز‭ ‬مكانتنا‭ ‬كأفضل‭ ‬شركة‭ ‬لبيع‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬دانيه‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬امتنانه‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وحكومة‭ ‬البحرين،‭ ‬لقيادتهم‭ ‬الرشيدة‭ ‬ودعمهم‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬متطلعا‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬المعرض‭ ‬أكثر‭ ‬روعة‭ ‬وإبهارًا‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬ستشهد‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التزام‭ ‬إدارتنا‭ ‬وفريق‭ ‬خبرائنا‭ ‬واختصاصيينا‭ ‬باستمرار‭ ‬نجاح‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬واضعين‭ ‬نصب‭ ‬أعيننا‭ ‬قيمنا‭ ‬الأساسية‭ ‬المتمثلة‭ ‬بالجودة‭ ‬النوعية‭ ‬العالية‭ ‬والخدمة‭ ‬الممتازة‭ ‬والشراكات‭ ‬القوية‮»‬‭.‬

‭ ‬وأردف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الترحيب‭ ‬بكم‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬المجوهرات‭ ‬العربية‭ ‬2024‭ ‬وندعوكم‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬جناحنا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬لمشاهدة‭ ‬أحدث‭ ‬مجموعاتنا‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬والتمتع‭ ‬بروعتها‭ ‬وفخامتها‮»‬‭.‬