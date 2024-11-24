مركز البحرين للمجوهرات..إرث رفاهية ومسيرة رقي ونماء في معرض الجواهر العربية 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) افتتاح 3 بوتيكات جديدة حتى 2025
علامـتــان عالمـيـتـان تـشــاركان لأول مــرة فـــي الــمــعــرض
ورشة صيانة متكاملة
للساعات في سيتي سنتر
إنجازات كبرى للمركز خلال المرحلة المقبلة
مشاركة لكبرى دور الساعات والمجوهرات هذا العام
حقق مركز البحرين للمجوهرات في السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا نحو إنعاش سمته التجارية وتوسعة أعماله، معزّزًا بذلك مكانته بإدارة عائلة شيرازي ليصبح المركز الرائد في مملكة البحرين لبيع المجوهرات الراقية تحت أكثر من 90 ماركة عالمية فاخرة عبر 22 متجرًا موزعة في جميع أنحاء المملكة. ولا يزال يواصل مسيرة نموه وتفوّقه رغم حدة المنافسة في صناعة المجوهرات النفيسة.
تجدر الإشارة إلى أن نجاح مركز البحرين للمجوهرات يرتكز على ثلاث قيم أساسية: النوعية العالية، وخدمة العملاء الفائقة، والشغف بالامتياز، وهي قيم غرسها مؤسسو المركز منذ البداية، واهتدت بها الشركة في بناء علاقاتٍ قوية مع بعض أشهر الماركات العالمية، ومنها باتيك فيليب، فاشيرون كونستانتين، جيجر-لوكولتر، بياجيه، جراف، بولغاري، روبرتو كوين، تيفاني آند كمباني، شوبارد، هوبلت، تاج أور، جي سي بيفر، والعديد من الأسماء المعروفة الأخرى. وتبرز هذه الشراكات مدى ثبات التزام مركز البحرين للمجوهرات بالحرفية الممتازة وسعيه إلى اختيار أفخر المنتجات وأفضلها في العالم ووضعها في متناول عملائه.
وقال المدير العام لمركز البحرين للمجوهرات إقبال دانسه: «مع اقتراب موعد إقامة معرض الجواهر العربية 2024، يواصل مركز البحرين للمجوهرات سعيه الدؤوب للمشاركة بأفضل خمسين ماركة مجوهرات وساعات سويسرية وإيطالية وفرنسية وألمانية، منفردًا دائمًا بأكبر مساحة في المعرض. ويتيح هذا المعرض لمركز البحرين للمجوهرات فرصة فريدة لإبراز أحدث مجموعاته والتفاعل بشكل أوسع مع عملائه. كذلك فإن وجود شركات مجوهرات معروفة منها جراف، شوميه، شراينر، جاسباري، شاتيلا، معوّض، تعزز هي أيضًا سمعة المركز وتجتذب العملاء أصحاب الذوق الرفيع والإحساس المرهف».
وأضاف: «تعرض كسمت باي ميلكا مجموعة مجوهراتها الخاصة التي تضم باقة فريدة ومتنوعة من قطع رائعة التصميم تجمع بين إبداع الحداثة وأناقة تتخطى حدود الزمن. كما يسعدنا أيضًا إعلان مشاركة دامياني، صانعة المجوهرات الإيطالية الشهيرة بإرثها الغني بالحرفية، وشركة الساعات اليابانية الفاخرة جراند سيكو، وتعكس مشاركتهما معنا في المعرض للمرة الأولى مدى التزام مركز البحرين للمجوهرات بتعريف السوق البحرينية بأحدث وأفضل الماركات العالمية».
وبين أن «التوسعة المستمرة لأعمال مركز البحرين للمجوهرات لا تقتصر على طرح منتجات جديدة، بل تشمل أيضًا توسعة انتشاره الجغرافي، ونحن فخورون بإعلان افتتاحنا بوتيك كسمت في مجمع سيتي سنتر في ديسمبر 2023، وبوتيك تاج أور في مجمع مراسي جاليريا في يونيو 2024، بالإضافة إلى الافتتاح المرتقب لمتجرين جديدين لماركتين شهيرتين هما شوبارد وجيجر-لوكولتر في مراسي جاليريا في الربع الأول من 2025، ومتجر جديد لماركة سيكو اليابانية في مجمع سيتي سنتر في ديسمبر 2024. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإضافات الجديدة إلى تعزيز قدرتنا على توفير تجربة تسوّق مريحة لعملائنا في مواقع معروفة في جميع أنحاء البحرين».
وأشار إلى أن «هذه التوسعة الاستراتيجية لمواقع متاجر مركز البحرين للمجوهرات تضع مجوهراتنا الفاخرة وساعاتنا الراقية في متناول عملائنا في جميع أنحاء المملكة، مع توفير الدعم اللازم من خلال ورشة لصيانة الساعات كاملة التجهيز في مجمع سيتي سنتر البحرين، يعمل فيها اختصاصيون مدربون للتأكد من حصول العملاء على أفضل خدمة بعد البيع».
وتابع بالقول: «إن التزامنا بتحسين تجربة العملاء يتجلى بوضوح من خلال متاجرنا الحديثة ومواقعنا الإلكترونية المتكاملة التي تتيح لعملائنا سهولة الاطلاع على أحدث مجموعاتنا على موقعنا الرسمي >. bjc . com . bh .
للتمتع بسهولة التسوق عبر الإنترنت، أو الحصول على تجربة فريدة لا تنسى التسوق في متاجرنا المنتشرة في البحرين والتي تتميز بتصاميمها المبتكرة وتعزز مكانتنا كأفضل شركة لبيع المجوهرات والساعات في المملكة».
وأعرب دانيه عن عميق امتنانه لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحكومة البحرين، لقيادتهم الرشيدة ودعمهم المتواصل الذي أسهم في إنجاح معرض الجواهر العربية عاما بعد عام، متطلعا إلى المساهمة في جعل المعرض أكثر روعة وإبهارًا هذه السنة.
وأكد أن «المرحلة القادمة ستشهد تحقيق إنجازات أكبر من خلال التزام إدارتنا وفريق خبرائنا واختصاصيينا باستمرار نجاح الشركة في المستقبل واضعين نصب أعيننا قيمنا الأساسية المتمثلة بالجودة النوعية العالية والخدمة الممتازة والشراكات القوية».
وأردف قائلا: «نتطلع إلى الترحيب بكم في معرض المجوهرات العربية 2024 وندعوكم إلى زيارة جناحنا في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2024 لمشاهدة أحدث مجموعاتنا من المجوهرات والساعات والتمتع بروعتها وفخامتها».
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