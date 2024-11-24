اكتمال الاستعدادات لإقامة معرض ((مراعي 2024))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تغطية‭ ‬ – ‭ ‬مروة‭ ‬أحمد

تصوير‭ ‬ – ‭ ‬رضـا‭ ‬جميل

استعدادًا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬‮«‬مراعي‭ ‬2024‮»‬‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬والذي‭ ‬يُقـام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سـامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم‭ ‬كشف‭ ‬المهندس‭ ‬عاصم‭ ‬عبداللطيف‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬800‭ ‬مزارع‭ ‬ومرب‭ ‬مواشي‭ ‬وطيـور‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬للمعرض‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الزيـارة‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬صبـاح‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬للإعلاميين‭ ‬بقرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬للتعرّف‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المرافق‭ ‬الجديدة‭ ‬والاستعدادات‭ ‬الاستباقية‭ ‬لاستضافة‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬‮«‬مراعي‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬الزيـارة‭ ‬تحدث‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬عن‭ ‬استضافة‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬المعرض،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬مزارعا‭ ‬مشاركا‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬كان‭ ‬منهم‭ ‬20‭ ‬مزارعا‭ ‬بحرينيا‭ ‬مُشاركا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬التـابع‭ ‬للمعرض‭ ‬والذي‭ ‬سيضم‭ ‬مشـاتل‭ ‬نوعية‭ ‬وأركانا‭ ‬مخصصة‭ ‬لبيع‭ ‬الخُضار‭ ‬والفواكه‭ ‬من‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي،‭ ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬وجود‭ ‬مشـاركات‭ ‬طلابية‭ ‬من‭ ‬جامعات‭ ‬محليّة‭ ‬حول‭ ‬تجارب‭ ‬زراعية‭ ‬سيتم‭ ‬استعراضها‭ ‬في‭ ‬ركن‭ ‬مخصص‭ ‬بالسوق،‭ ‬وحول‭ ‬معرض‭ ‬التمور‭ ‬أشـار‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬مشاركا‭ ‬متنوّعا‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬الخليج‭ ‬منوّهًـا‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬جوائـز‭ ‬للمشاركين‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬أسوةّ‭ ‬بالمشاركين‭ ‬من‭ ‬القطـاع‭ ‬الحيواني‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬السـابقة‭.‬

وبيـن‭ ‬أركـان‭ ‬المعرض‭ ‬وخيـامه‭ ‬الواسعة،‭ ‬أشـار‭ ‬المهندس‭ ‬عاصم‭ ‬عبداللطيف‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬أكبر‭ ‬خيمة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬لهواة‭ ‬طيور‭ ‬الحمام‭ ‬بـأنواعها‭ ‬حيث‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬حوالي‭ ‬ألف‭ ‬طـائر‭ ‬حمام‭ ‬مُشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬بيـن‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬نوع‭ ‬مختلف‭ ‬تنوّع‭ ‬مـا‭ ‬بين‭ ‬الحمام‭ ‬وطيور‭ ‬الزينة‭ ‬من‭ ‬ببغاوات‭ ‬وطيور‭ ‬نـادرة‭ ‬وغيرها،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬مشاركة‭ ‬فئة‭ ‬الطيور‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬اكتساحًا‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحيوانات‭ ‬المعروضة‭ ‬في‭ ‬‮«‬مراعي‭ ‬2024‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬إرفاق‭ ‬بطاقات‭ ‬تستعرض‭ ‬نوعها‭ ‬وفصيلتها‭ ‬ومعلومات‭ ‬إضافية‭ ‬حولها‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬الجانب‭ ‬التعليمي‭ ‬حولها‭ ‬والتعرّف‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬أوسع‭.‬

ويعتبر‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬أحد‭ ‬المرافق‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬غرفة‭ ‬واسعة‭ ‬متكاملة‭ ‬للإعلاميين‭ ‬للعمل‭ ‬فيها‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المرفق‭ ‬جديدًا‭ ‬في‭ ‬‮«‬مراعي‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المسرح‭ ‬الذي‭ ‬صار‭ ‬يضم‭ ‬مدرجات‭ ‬بمستويات‭ ‬مختلفة‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬الكراسي‭ ‬بمستويات‭ ‬ثابتة‭ ‬وذلك‭ ‬سعيًا‭ ‬لتحقيق‭ ‬تجربة‭ ‬ناجحة‭ ‬للعروض‭ ‬المسرحية‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬كما‭ ‬سعت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬أبراج‭ ‬اتصالات‭ ‬متنقلة‭ ‬وأجهزة‭ ‬تقوية‭ ‬الإرسـال‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬سيرورة‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬ولاستمتاع‭ ‬الزوار‭ ‬والمرتادين‭ ‬بالتصوير‭ ‬وقضـاء‭ ‬أوقات‭ ‬ممتعة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬المواقف‭ ‬المخصصة‭ ‬لزوار‭ ‬المعرض‭ ‬إلى‭ ‬الضعف‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال،‭ ‬وتخصيص‭ ‬حافلات‭ ‬لنقل‭ ‬الزوار‭ ‬الذين‭ ‬ركنوا‭ ‬سياراتهم‭ ‬في‭ ‬المواقف‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬إلى‭ ‬المعرض‭ ‬وإرجاعهم‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬منه‭.‬

بدوره‭ ‬كشف‭ ‬الدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬يوسف‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬عن‭ ‬استضافة‭ ‬أنواع‭ ‬نادرة‭ ‬جدًا‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬ونوّه‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬العالمية‭ ‬المهتمة‭ ‬بالطيور‭ ‬والقطط‭ ‬والكلاب‭. ‬