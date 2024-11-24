اكتمال الاستعدادات لإقامة معرض ((مراعي 2024))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تسجيل أكثر من 800 مزارع ومربي مواش وطيـور.. ومشاركات خليجية في معرض التمور
تغطية – مروة أحمد
تصوير – رضـا جميل
استعدادًا لإطلاق النسخة السابعة من معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني «مراعي 2024» الأربعاء المقبل والذي يُقـام تحت رعاية سـامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المُعظم كشف المهندس عاصم عبداللطيف وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية عن وجود أكثر من 800 مزارع ومرب مواشي وطيـور مشارك في النسخة الحالية للمعرض. جاء ذلك خلال الزيـارة الميدانية التي نظمتها وزارة شؤون البلديات والزراعة صبـاح أمس الأحد للإعلاميين بقرية البحرين الدولية لسباقات القدرة للتعرّف على أبرز المرافق الجديدة والاستعدادات الاستباقية لاستضافة النسخة الجديدة من «مراعي 2024».
وخلال الزيـارة تحدث وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية عن استضافة القطاع الزراعي لأول مرة في النسخة السابعة من المعرض، حيث أكد وجود أكثر من 50 مزارعا مشاركا في المعرض كان منهم 20 مزارعا بحرينيا مُشاركا في سوق المزارعين التـابع للمعرض والذي سيضم مشـاتل نوعية وأركانا مخصصة لبيع الخُضار والفواكه من الإنتاج المحلي، كما أوضح وجود مشـاركات طلابية من جامعات محليّة حول تجارب زراعية سيتم استعراضها في ركن مخصص بالسوق، وحول معرض التمور أشـار إلى وجود أكثر من 35 مشاركا متنوّعا من داخل البحرين ومن الخليج منوّهًـا إلى تخصيص جوائـز للمشاركين من القطاع الزراعي في المعرض أسوةّ بالمشاركين من القطـاع الحيواني في النسخ السـابقة.
وبيـن أركـان المعرض وخيـامه الواسعة، أشـار المهندس عاصم عبداللطيف إلى تخصيص أكبر خيمة في المعرض لهواة طيور الحمام بـأنواعها حيث كشف عن وجود حوالي ألف طـائر حمام مُشارك في المعرض من بيـن 8 آلاف نوع مختلف تنوّع مـا بين الحمام وطيور الزينة من ببغاوات وطيور نـادرة وغيرها، وقال إن مشاركة فئة الطيور هي الأكثر اكتساحًا في المعرض، إلى جانب الحيوانات المعروضة في «مراعي 2024» والتي سيتم إرفاق بطاقات تستعرض نوعها وفصيلتها ومعلومات إضافية حولها وذلك لتعزيز الجانب التعليمي حولها والتعرّف عليها بشكل أوسع.
ويعتبر المركز الإعلامي أحد المرافق الجديدة في المعرض، حيث تم تخصيص غرفة واسعة متكاملة للإعلاميين للعمل فيها ويعتبر هذا المرفق جديدًا في «مراعي 2024»، إلى جانب المسرح الذي صار يضم مدرجات بمستويات مختلفة بدلًا من الكراسي بمستويات ثابتة وذلك سعيًا لتحقيق تجربة ناجحة للعروض المسرحية في المعرض، كما سعت وزارة شؤون البلديات والزراعة إلى توفير أبراج اتصالات متنقلة وأجهزة تقوية الإرسـال وذلك لضمان سيرورة العمل الإعلامي في المعرض ولاستمتاع الزوار والمرتادين بالتصوير وقضـاء أوقات ممتعة في المعرض.
وأكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة رفع عدد المواقف المخصصة لزوار المعرض إلى الضعف بالتنسيق مع وزارة الأشغال، وتخصيص حافلات لنقل الزوار الذين ركنوا سياراتهم في المواقف القريبة من بلاج الجزائر من الموقع إلى المعرض وإرجاعهم. جاء ذلك بسبب ارتفاع الإقبال على المعرض في النسخة السابعة منه.
بدوره كشف الدكتور إبراهيم يوسف الوكيل المساعد للثروة الحيوانية خلال الجولة عن استضافة أنواع نادرة جدًا من الحيوانات في المعرض، ونوّه إلى مشاركة عدد من الحيوانات المسجلة في المنظمات العالمية المهتمة بالطيور والقطط والكلاب.
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