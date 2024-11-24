مركز البحرين للمجوهرات (BJC).. منصة عالمية للفخامة والتميز في معرض الجواهر العربية 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كتبت‭ ‬سيما‭ ‬مرتضى‭ ‬حاجي‭:‬

تصوير‭ - ‬محمود‭ ‬بابا‭ ‬





يشارك‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية،‭ ‬محملا‭ ‬كعادته‭ ‬بعديد‭ ‬من‭ ‬المفاجآت‭ ‬ومعززا‭ ‬نهجه‭ ‬الاستباقي‭ ‬والتزامه‭ ‬بتقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يثري‭ ‬سياسته‭ ‬التطلعية‭ ‬نحو‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المنتجات‭ ‬وكسب‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭. ‬وبصفته‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬تجار‭ ‬التجزئة‭ ‬الرائدين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فإن‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ (‬ BJC ‭) ‬يحرص‭ ‬سنويًّا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬ومتجددة‭ ‬من‭ ‬أفخر‭ ‬الإبداعات‭ ‬الموقعة‭ ‬بأسماء‭ ‬أشهر‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬عالميا‭.‬

يعد‭ ‬موقع‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬بمعرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزامه‭ ‬بتقديم‭ ‬رفاهية‭ ‬وتفرد‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لهما‭. ‬حيث‭ ‬يغطي‭ ‬مساحة‭ ‬رائعة‭ ‬تبلغ‭ ‬50 , 000‭ ‬قدم‭ ‬مربع‭ -‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬جناح‭ ‬في‭ ‬المعرض‭. ‬وتتيح‭ ‬هذه‭ ‬المساحة‭ ‬الواسعة‭ ‬للمركز‭ ‬كشف‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬مجموعات‭ ‬الساعات‭ ‬والمجوهرات‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬وعقد‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الصحفية‭ ‬واستقبال‭ ‬الزوار‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الأيقونية‭ ‬والناشئة‭ ‬والحصرية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬جزءا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ (‬ BJC ‭) ‬المترابطة‭.‬





وقال‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬شيرازي‭ -‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭: ‬‮«‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬ملتقى‭ ‬سنوي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا،‭ ‬فنحن‭ ‬نعتبره‭ ‬منصة‭ ‬محورية‭ ‬للتواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬النخبة‭ ‬وشركائنا‭ ‬في‭ ‬النجاح‭. ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬السنوي‭ ‬المثمر‭ ‬مكسباً‭ ‬معنوياً‭ ‬مربحاً‭ ‬وتجديداً‭ ‬لعلاقتنا‭ ‬مع‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الروابط،‭ ‬يمكننا‭ ‬تعميق‭ ‬علاقاتنا‭ ‬مع‭ ‬العملاء،‭ ‬وإثراء‭ ‬تجربتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬كرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المجوهرات‭ ‬الفاخرة‭.‬‮«‬‭ ‬

وأضاف‭ ‬شيرازي‭: ‬‮«‬يفخر‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬متفردة‭ ‬ومصممة‭ ‬خصيصا‭ ‬لعشاق‭ ‬المجوهرات‭ ‬الراقية‭ ‬والساعات‭ ‬الفاخرة‭. ‬ونحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لإطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الجديدة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تجسد‭ ‬التزام‭ ‬ BJC ‭ ‬بالتميز‭ ‬والحرفية‭. ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬تقديم‭ ‬دار‭ ‬المجوهرات‭ ‬المرموقة‭ ‬‮«‬جاهان‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬جنيف‭ ‬مقرا‭ ‬لها،‭ ‬وتشتهر‭ ‬بحرفيتها‭ ‬المعقدة‭ ‬وتصاميمها‭ ‬الفخمة‭.‬‮»‬

‮«‬أما‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الساعات‭ ‬الفاخرة،‭ ‬فإننا‭ ‬نرحب‭ ‬بعودة‭ ‬ Baume ‭ ‬ et ‭ ‬ Mercier ،‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بالتقدير‭ ‬لأناقتها‭ ‬ودقتها‭ ‬الخالدة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬صانعي‭ ‬الساعات‭ ‬المرتقبة‭: ‬جيرالد‭ ‬بيريجو،‭ ‬وهو‭ ‬اسم‭ ‬مرادف‭ ‬للابتكار‭ ‬والتراث‭ ‬السويسري،‭ ‬وبيفر،‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الفاخرة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تأسر‭ ‬الصناعة‭ ‬بالفعل‭ ‬برؤيتها‭ ‬الجريئة‮«‬‭.‬

يحرص‭ ‬جناح‭ ‬ BJC ‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬ضيافة‭ ‬فاخرة‭ ‬لزواره‭ ‬وخلق‭ ‬تجربة‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬لهواة‭ ‬الجمع‭ ‬ومحبي‭ ‬النوادر‭. ‬وتقدم‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬للتفاعل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬الفخامة‭ ‬والحرفية‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات،‭ ‬مما‭ ‬سيجعل‭ ‬معرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬والتجارب‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تفوت‭. ‬ومن‭ ‬المزايا‭ ‬الإضافية‭ ‬المقدمة‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬هي‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المشتريات،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬استثنائية‭ ‬لهواة‭ ‬جمع‭ ‬التحف‭ ‬وعشاق‭ ‬المجوهرات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القطع‭ ‬المرغوبة‭ ‬بأسعار‭ ‬حصرية‭. ‬

يواكب‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬التطورات‭ ‬المستمرة‭ ‬لسوق‭ ‬السلع‭ ‬الفاخرة‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬ويتكيف‭ ‬مع‭ ‬الأذواق‭ ‬المتغيرة‭ ‬والتقدم‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والتوقعات‭ ‬المتزايدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العملاء‭ ‬والزوار‭. ‬ويؤكد‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬شيرازي‭ ‬ذلك‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات،‭ ‬تبنينا‭ ‬هذا‭ ‬التطور،‭ ‬مدركين‭ ‬أن‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الطليعة‭ ‬يتطلب‭ ‬منا‭ ‬الابتكار‭ ‬والاستجابة‭ ‬بشكل‭ ‬استباقي‭ ‬لهذه‭ ‬التغييرات‭. ‬ولعل‭ ‬مقولة‭ ‬جون‭ ‬ف‭. ‬كينيدي‭ ‬‮«‬الامتثال‭ ‬هو‭ ‬سجان‭ ‬الحرية‭ ‬وعدو‭ ‬النمو‮»‬‭. ‬يلهمنا‭ ‬لنتجدد‭ ‬ونراقب‭ ‬باستمرار‭ ‬اتجاهات‭ ‬السوق‭ ‬لتحديد‭ ‬الأنماط‭ ‬المتجددة‭ ‬وفهم‭ ‬تفضيلات‭ ‬عملائنا‭ ‬المتغيرة‭. ‬كما‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬فرصة‭ ‬دمج‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الناشئة‭ ‬بشكل‭ ‬مدروس‭ ‬في‭ ‬مجموعاتنا،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬تلبية‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأذواق‭ ‬والأساليب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ِشيرازي‭: ‬‮«‬كما‭ ‬نعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬بأن‭ ‬تتميز‭ ‬تجربة‭ ‬كل‭ ‬عميل‭ ‬مع‭ ‬ BJC ‭ ‬بالجودة‭ ‬والرعاية‭ ‬والابتكار‭. ‬لذا‭ ‬نولي‭ ‬اهتماما‭ ‬بمواكبة‭ ‬التقدم‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬المجوهرات‭ ‬أو‭ ‬الساعات‭. ‬ويحضر‭ ‬فريق‭ ‬عملنا‭ ‬بانتظام‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬المتخصصة‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬الاحترافية،‭ ‬ويبقى‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والابتكارات،‭ ‬لتعزيز‭ ‬عروضنا‭ ‬وإثراء‭ ‬خدمات‭ ‬الدعم‭ ‬والصيانة‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الحرفية‭ ‬إيماننا‭ ‬بتقديم‭ ‬دعم‭ ‬استثنائي‭ ‬لما‭ ‬بعد‭ ‬البيع،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬أهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬البيع‭ ‬الناجحة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأرباح‭. ‬

ختامًا‭ ‬يستقبل‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬زواره‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬بكل‭ ‬حفاوة‭ ‬وترحيب،‭ ‬مقدماً‭ ‬لهم‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬أرقى‭ ‬القطع‭ ‬والتصاميم‭ ‬ليواصل‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانته‭ ‬كأحد‭ ‬أعلام‭ ‬صناعة‭ ‬المجوهرات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وجامعًا‭ ‬بين‭ ‬الفخامة‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬والرؤية‭ ‬العصرية‭ ‬المبتكرة‭.‬