مركز البحرين للمجوهرات (BJC).. منصة عالمية للفخامة والتميز في معرض الجواهر العربية 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) محمد شيرازي: معرض الجواهر العربية هو للتواصل المباشر مع العملاء النخبة وشركائنا في النجاح
كتبت سيما مرتضى حاجي:
تصوير - محمود بابا
يشارك مركز البحرين للمجوهرات هذا العام في معرض الجواهر العربية، محملا كعادته بعديد من المفاجآت ومعززا نهجه الاستباقي والتزامه بتقديم كل ما يثري سياسته التطلعية نحو تقديم أفضل المنتجات وكسب رضا العملاء. وبصفته من أهم تجار التجزئة الرائدين للمجوهرات والساعات في المنطقة، فإن مركز البحرين للمجوهرات ( BJC ) يحرص سنويًّا على تقديم مجموعة مختارة ومتجددة من أفخر الإبداعات الموقعة بأسماء أشهر العلامات التجارية عالميا.
يعد موقع مركز البحرين للمجوهرات بمعرض الجواهر العربية شهادة على التزامه بتقديم رفاهية وتفرد لا مثيل لهما. حيث يغطي مساحة رائعة تبلغ 50 , 000 قدم مربع -وهو أكبر جناح في المعرض. وتتيح هذه المساحة الواسعة للمركز كشف النقاب عن عديد من مجموعات الساعات والمجوهرات التي تعرض لأول مرة، وعقد المؤتمرات الصحفية واستقبال الزوار وتسليط الضوء على مزيج من العلامات التجارية الأيقونية والناشئة والحصرية التي تعد جزءا لا يتجزأ من عائلة ( BJC ) المترابطة.
وقال السيد محمد شيرازي -المدير الإداري بمركز البحرين للمجوهرات: «معرض الجواهر العربية هو أكثر من مجرد ملتقى سنوي بالنسبة إلينا، فنحن نعتبره منصة محورية للتواصل المباشر مع العملاء النخبة وشركائنا في النجاح. ويعد هذا اللقاء السنوي المثمر مكسباً معنوياً مربحاً وتجديداً لعلاقتنا مع الأفراد والشركات على حد سواء. ومن خلال تعزيز هذه الروابط، يمكننا تعميق علاقاتنا مع العملاء، وإثراء تجربتهم وتعزيز مكانة مركز البحرين للمجوهرات كرائد في مجال المجوهرات الفاخرة.«
وأضاف شيرازي: «يفخر مركز البحرين للمجوهرات هذا العام بتقديم تجربة متفردة ومصممة خصيصا لعشاق المجوهرات الراقية والساعات الفاخرة. ونحن متحمسون لإطلاق العديد من العلامات التجارية الجديدة المرموقة التي تجسد التزام BJC بالتميز والحرفية. ويشمل ذلك تقديم دار المجوهرات المرموقة «جاهان» التي تتخذ من جنيف مقرا لها، وتشتهر بحرفيتها المعقدة وتصاميمها الفخمة.»
«أما في قسم الساعات الفاخرة، فإننا نرحب بعودة Baume et Mercier ، التي تحظى بالتقدير لأناقتها ودقتها الخالدة. بالإضافة إلى ذلك، يسعدنا أن نقدم اثنين من صانعي الساعات المرتقبة: جيرالد بيريجو، وهو اسم مرادف للابتكار والتراث السويسري، وبيفر، العلامة التجارية الفاخرة الجديدة التي تأسر الصناعة بالفعل برؤيتها الجريئة«.
يحرص جناح BJC على تقديم ضيافة فاخرة لزواره وخلق تجربة لا تنسى لهواة الجمع ومحبي النوادر. وتقدم فرصة ذهبية للتفاعل المباشر مع الفخامة والحرفية التي تميز مركز البحرين للمجوهرات، مما سيجعل معرض هذا العام من الفعاليات التي لا تنسى والتجارب التي لا تفوت. ومن المزايا الإضافية المقدمة خلال المعرض هي الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على جميع المشتريات، مما يوفر فرصة استثنائية لهواة جمع التحف وعشاق المجوهرات للحصول على هذه القطع المرغوبة بأسعار حصرية.
يواكب مركز البحرين للمجوهرات التطورات المستمرة لسوق السلع الفاخرة على مر السنين، ويتكيف مع الأذواق المتغيرة والتقدم التكنولوجي والتوقعات المتزايدة من قبل العملاء والزوار. ويؤكد السيد محمد شيرازي ذلك بقوله: «في مركز البحرين للمجوهرات، تبنينا هذا التطور، مدركين أن البقاء في الطليعة يتطلب منا الابتكار والاستجابة بشكل استباقي لهذه التغييرات. ولعل مقولة جون ف. كينيدي «الامتثال هو سجان الحرية وعدو النمو». يلهمنا لنتجدد ونراقب باستمرار اتجاهات السوق لتحديد الأنماط المتجددة وفهم تفضيلات عملائنا المتغيرة. كما تتيح لنا هذه الرؤية فرصة دمج الاتجاهات الناشئة بشكل مدروس في مجموعاتنا، مما يضمن تلبية مجموعة متنوعة من الأذواق والأساليب».
وأضاف ِشيرازي: «كما نعطي الأولوية بأن تتميز تجربة كل عميل مع BJC بالجودة والرعاية والابتكار. لذا نولي اهتماما بمواكبة التقدم التكنولوجي، سواء في قطاعي المجوهرات أو الساعات. ويحضر فريق عملنا بانتظام ورش العمل المتخصصة والدورات التدريبية الاحترافية، ويبقى على اطلاع بأحدث التقنيات والابتكارات، لتعزيز عروضنا وإثراء خدمات الدعم والصيانة التي نقدمها. ويعكس هذا الاستثمار في تطوير المهارات الحرفية إيماننا بتقديم دعم استثنائي لما بعد البيع، وهو أمر لا يقل أهمية بالنسبة إلينا عن عمليات البيع الناجحة وتحقيق الأرباح.
ختامًا يستقبل مركز البحرين للمجوهرات زواره في معرض الجواهر العربية بكل حفاوة وترحيب، مقدماً لهم تجربة فريدة لاستكشاف أرقى القطع والتصاميم ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أعلام صناعة المجوهرات في المنطقة، وجامعًا بين الفخامة الكلاسيكية والرؤية العصرية المبتكرة.
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