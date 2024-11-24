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انطلاق معرض الجواهر برعاية ولي العهد رئيس الوزراء غدا:مركز البحرين للمجوهرات يشارك بأكثر من 90 علامة

11/24/2024 7:07:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬زينب‭ ‬إسماعيل


تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ينطلق‭ ‬‮«‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024‮»‬‭ ‬غدا‭ ‬الثلاثاء‭ (‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭) ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

وسيشارك‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬650‭ ‬عارضًا،‭ ‬حيث‭ ‬يستقطب‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثلاثين‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬دولة‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يجذب‭ ‬أنظار‭ ‬عشاق‭ ‬الساعات‭ ‬والمجوهرات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬5‭ ‬أيام‭. ‬

وخلال‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬يشارك‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬بأكبر‭ ‬جناح‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬ويتألق‭ ‬بطرح‭ ‬مجموعات‭ ‬فاخرة‭ ‬وفريدة‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة،‭ ‬ممزوجة‭ ‬بخبرة‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬في‭ ‬التميز‭ ‬والعطاء‭ ‬بصناعة‭ ‬المجوهرات‭.‬

ويعود‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬لعشاقه‭ ‬ومحبيه‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬علامة‭ ‬فاخرة‭ ‬يطرحها‭ ‬في‭ ‬جناحه‭ ‬المميز‭ ‬بمعرض‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬أبرز‭ ‬المجوهرات‭ ‬والقطع‭ ‬النادرة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬المصنعة‭ ‬بإشراف‭ ‬وتصميم‭ ‬أبرز‭ ‬المصممين‭ ‬العالميين‭.‬

ويؤمن‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬بأن‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬وحمل‭ ‬المسؤولية،‭ ‬وتقديم‭ ‬أفكار‭ ‬إبداعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬المركز،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مسيرته‭ ‬العريقة؛‭ ‬إذ‭ ‬رسمت‭ ‬عائلة‭ ‬شيرازي‭ ‬منذ‭ ‬باكورة‭ ‬عملها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬والقيم‭ ‬الأساسية،‭ ‬التي‭ ‬ستشكل‭ ‬القاعدة‭ ‬لتجارتهم،‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭ ‬وخدمة‭ ‬عملاء‭ ‬استثنائية‭ ‬وشغف‭ ‬التميز‭.‬

ويقدم‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬أحدث‭ ‬وأرقى‭ ‬المعروضات‭ ‬ويتطلع‭ ‬دائمًا‭ ‬إلى‭ ‬التميز‭ ‬وإبهار‭ ‬العملاء‭ ‬وعُشَّاق‭ ‬المجوهرات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬توفير‭ ‬قطع‭ ‬الألماس‭ ‬النادرة‭ ‬والمجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬الفريدة‭ ‬مثل‭:‬

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