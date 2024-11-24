انطلاق معرض الجواهر برعاية ولي العهد رئيس الوزراء غدا:مركز البحرين للمجوهرات يشارك بأكثر من 90 علامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: زينب إسماعيل
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ينطلق «معرض الجواهر العربية 2024» غدا الثلاثاء (26 نوفمبر 2024) بمركز البحرين العالمي للمعارض.
وسيشارك في الحدث الذي يعد الأبرز في مجال المجوهرات والساعات على مستوى الشرق الأوسط، أكثر من 650 عارضًا، حيث يستقطب في نسخته الثلاثين العلامات التجارية الكبرى من 30 دولة. في الوقت الذي يجذب أنظار عشاق الساعات والمجوهرات في البحرين ودول الخليج العربي على مدار 5 أيام.
وخلال نسخة هذا العام، يشارك مركز البحرين للمجوهرات بأكبر جناح في المعرض، ويتألق بطرح مجموعات فاخرة وفريدة من المجوهرات والساعات والأحجار الكريمة، ممزوجة بخبرة تمتد إلى عقود من الزمن في التميز والعطاء بصناعة المجوهرات.
ويعود مركز البحرين للمجوهرات لعشاقه ومحبيه بأكثر من 90 علامة فاخرة يطرحها في جناحه المميز بمعرض البحرين للمجوهرات، الذي يضم أبرز المجوهرات والقطع النادرة من مختلف دول العالم، المصنعة بإشراف وتصميم أبرز المصممين العالميين.
ويؤمن مركز البحرين للمجوهرات بأن جيل الشباب قادر على بذل مزيد من العطاء وحمل المسؤولية، وتقديم أفكار إبداعية تسهم في الحفاظ على مكانة المركز، وتعزيز مسيرته العريقة؛ إذ رسمت عائلة شيرازي منذ باكورة عملها مجموعة من المبادئ والقيم الأساسية، التي ستشكل القاعدة لتجارتهم، تقوم على الجودة العالية وخدمة عملاء استثنائية وشغف التميز.
ويقدم مركز البحرين للمجوهرات أحدث وأرقى المعروضات ويتطلع دائمًا إلى التميز وإبهار العملاء وعُشَّاق المجوهرات عن طريق توفير قطع الألماس النادرة والمجوهرات والساعات الفريدة مثل:
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