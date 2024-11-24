طائر خطير يغزو الجزائر.. والحكومة تتدخل

MENAFN - Khaberni) خبرني - أثار ظهور طائر المينا الهندي في الجزائر، ذعراً وسط المواطنين، نتيجة خطورته وتصنيفه من بين أكثر الأنواع الغازية في العالم من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

تم رصد الطائر في العاصمة الجزائرية، وهو ينتمي إلى عائلة "الزرزور" المعروفة في أوروبا بالتهديد الذي تسببه للتنوع البيولوجي والنظم البيئية.

ووثقت قنوات تلفزيونية جزائرية والجمعية الجزائرية لتوثيق الحياة البرية صوراً لطائر المينا الهندي، وأكدت تميزه بالعدوانية والتكاثر السريع.





يتكيف مع البيئات

ولفتت الجمعية عبر حسابها الرسمي في "فيس بوك"، إلى أن الطائر مدمر للنظام البيئي والمحاصيل بقوة، وله القدرة على التكيف مع كل البيئات، ما يزيد من انتشاره.

كما صنفه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة كواحد من 3 طيور هي الأسوأ بين 100 طير غازٍ في العالم، كما يعتبر من الآفات الزراعية التي يتم مكافحتها.

وإلى جانب ذلك، يحمل أمراضاً مثل إنفلونزا الطيور والسالمونيلا والطفيليات مثل العث التي يمكن أن تسبب التهاب الجلد لدى البشر.

ويتميز هذا الطائر بأصواته العالية والمزعجة خاصة عندما يجتمع بأعداد كبيرة في المناطق الحضرية، متسبباً في أضرار للمحاصيل الزراعية، كأن يتغذى على الفواكة والخضراوات والحبوب، ما يسبب خسائر فادحة للمزارعين في المناطق الفلاحية.



بدورها، أطلقت هيئة حماية الغابات بولاية الأغواط تنبيهاً للتوعية بمخاطره، إذ يمكن التعرف على الطائر بسهولة، فرأسه وصدره أسوداً اللون ومنقاره وأرجله صفراء.

وقررت المديرية العامة للغابات في الجزائر، الشروع في عملية تحقيق في وجود طائر المينا عبر تنظيم زيارات للمناطق المشتبه في وجوده بها، من أجل إثبات أو نفي أنه هذا النوع من الطيور.

ودعت السلطات المعنية إلى عدم تهويل الأمر، خاصة أنه طائر يوجد بالبيئة وفي الهند بشكل عادي، ولم يتسبب في كوارث بيئية مثلما يشاع ويروج له، كما فندت تسجيل وجود نفس الطائر على مستوى ولايات أخرى.



