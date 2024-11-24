بيت السدو الكويتي يعرض إبداعاته الحرفية في معرض (بنان) بالرياض

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من خالد الشمري (تحقيق مصور)
الرياض - 24 - 11 (كونا) -- خلال مشاركته في معرض
الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان) الذي تنظمه هيئة التراث السعودية يبرز جناح بيت السدو الكويتي في المعرض إبداع اليد الكويتية ومهارتها الحرفية العالية.
ويعرض بيت السدو خلال المعرض تقنيات حياكة السدو التقليدية من قبل حرفيين مهرة مع تقديم قطع نسيجية تمثل التراث الفني العريق للكويت بالاضافة الى عرضه مسباح مصنوع من الكورشيه بطول يبلغ ثلاثة أمتار وإصدارات توثيقية حول تاريخ السدو في الكويت.
وتأتي مشاركة بيت السدو في المعرض ضمن الجهود لتعزيز التراث الثقافي الخليجي وتسليط الضوء على الحرف اليدوية التقليدية.
وتهدف هذه المشاركة إلى إبراز دور بيت السدو في الحفاظ على الحرف اليدوية الكويتية والتعريف بأهمية السدو كجزء من الهوية الثقافية. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
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