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بيت السدو الكويتي يعرض إبداعاته الحرفية في معرض (بنان) بالرياض

11/24/2024 2:35:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري (تحقيق مصور)
الرياض - 24 - 11 (كونا) -- خلال مشاركته في معرض الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان) الذي تنظمه هيئة التراث السعودية يبرز جناح بيت السدو الكويتي في المعرض إبداع اليد الكويتية ومهارتها الحرفية العالية.
ويعرض بيت السدو خلال المعرض تقنيات حياكة السدو التقليدية من قبل حرفيين مهرة مع تقديم قطع نسيجية تمثل التراث الفني العريق للكويت بالاضافة الى عرضه مسباح مصنوع من الكورشيه بطول يبلغ ثلاثة أمتار وإصدارات توثيقية حول تاريخ السدو في الكويت.
وتأتي مشاركة بيت السدو في المعرض ضمن الجهود لتعزيز التراث الثقافي الخليجي وتسليط الضوء على الحرف اليدوية التقليدية.
وتهدف هذه المشاركة إلى إبراز دور بيت السدو في الحفاظ على الحرف اليدوية الكويتية والتعريف بأهمية السدو كجزء من الهوية الثقافية. (النهاية)

خ ن ش / م م ج




MENAFN24112024000071011013ID1108920500

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