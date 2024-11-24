الجامعة العربية: نحذر من خطورة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الشامل الذي يهدد باندلاع حرب إقليمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 24 - 11 (كونا) -- حذر مجلس جامعة
الدول العربية اليوم الأحد من خطورة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الشامل الذي يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة مجددا الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل على كبح جماح السياسات العدوانية للاحتلال.
جاء ذلك في قرار صدر في ختام اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن بناء على طلب العراق لحشد الدعم الدولي والتصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع ممارساته العدوانية والتصعيدية في المنطقة.
وتطرق القرار إلى مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولي التي تم بموجبها تعميم رسالة وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية حول ادعاءاته بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضي العراقية لتبرير منهجيته في التصعيد وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة.
ودان المجلس محاولة الاحتلال بتوسيع ممارساته العدوانية في المنطقة بما فيها العراق وذلك من خلال رسالة وزير خارجية حكومة الاحتلال المرسلة إلى رئيس مجلس الأمن.
كما دان جرائم العدوان والابادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستمر (القوة القائمة بالاحتلال) بارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وجرائم العدوان على أراضي الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية وما يخلفه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.
وأكد أن هذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب تستدعى المحاسبة الدولية مدينا ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجاه منظمة الامم المتحدة والذي وصل إلى مرحلة لم تواجهها المنظمة منذ تاريخ تأسيسها.
كما دان المجلس اعتداءات الاحتلال المتواصلة التي تستهدف الاحياء السكنية والمباني والمرافق المدنية في سوريا رفضا للمزاعم والاكاذيب التي يروج لها الاحتلال لتبرير تلك الاعتداءات وتوسيع دائرة العدوان على بلدان المنطقة بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
ورحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية المتضمن مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال ووزير جيش الاحتلال السابق ومطالبة جميع الدول الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية الالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بهذا الصدد وعدم تسييس قرارات المحكمة.
وطلب من العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن الجزائر التنسيق مع العراق لمتابعة الشكوى التي تقدمت بها إلى مجلس الأمن ضد الاحتلال.
وكلف المجلس بعثات جامعة الدول العربية والطلب إلى مجالس السفراء العرب في الدول الصديقة بحشد الدعم الدولي للتصدي للاجراءات العدوانية للاحتلال.
وجدد المجلس التأكيد على القرارات والبيانات كافة الصادرة عن مجالس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري والمندوبين الدائمين بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وايقاف الانتهاكات الصارخة والعدوان الغاشم على الأرض الفلسطينية وجميع الاراضي العربية المحتلة والايقاف الفوري للممارسات العدوانية للقوة القائمة بالاحتلال.
كما جدد التأكيد على قرارات القمة العربية والاسلامية المشتركة بدورتها غير العادية التي عقدت في الرياض في نوفمبر 2023 والقمة العربية والاسلامية المشتركة الثانية بدورتها غير العادية التي عقدت في الرياض في نوفمبر الحالي واشاد بجهود العراق في تبني سياسة ثابتة قائمة على احترام سيادته وحرمة اراضيه وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورفض استخدام اراضيه واجوائه في الصراعات الاقليمية والدولية. (النهاية)
م ف م / م ع ح ع
MENAFN24112024000071011013ID1108920499