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الجامعة العربية: نحذر من خطورة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الشامل الذي يهدد باندلاع حرب إقليمية

11/24/2024 2:35:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 11 (كونا) -- حذر مجلس جامعة الدول العربية اليوم الأحد من خطورة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الشامل الذي يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة مجددا الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل على كبح جماح السياسات العدوانية للاحتلال.
جاء ذلك في قرار صدر في ختام اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن بناء على طلب العراق لحشد الدعم الدولي والتصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع ممارساته العدوانية والتصعيدية في المنطقة.
وتطرق القرار إلى مذكرة رئيس مجلس الأمن الدولي التي تم بموجبها تعميم رسالة وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية حول ادعاءاته بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضي العراقية لتبرير منهجيته في التصعيد وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة.
ودان المجلس محاولة الاحتلال بتوسيع ممارساته العدوانية في المنطقة بما فيها العراق وذلك من خلال رسالة وزير خارجية حكومة الاحتلال المرسلة إلى رئيس مجلس الأمن.
كما دان جرائم العدوان والابادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستمر (القوة القائمة بالاحتلال) بارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وجرائم العدوان على أراضي الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية وما يخلفه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.
وأكد أن هذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب تستدعى المحاسبة الدولية مدينا ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجاه منظمة الامم المتحدة والذي وصل إلى مرحلة لم تواجهها المنظمة منذ تاريخ تأسيسها.
كما دان المجلس اعتداءات الاحتلال المتواصلة التي تستهدف الاحياء السكنية والمباني والمرافق المدنية في سوريا رفضا للمزاعم والاكاذيب التي يروج لها الاحتلال لتبرير تلك الاعتداءات وتوسيع دائرة العدوان على بلدان المنطقة بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
ورحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية المتضمن مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال ووزير جيش الاحتلال السابق ومطالبة جميع الدول الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية الالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بهذا الصدد وعدم تسييس قرارات المحكمة.
وطلب من العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن الجزائر التنسيق مع العراق لمتابعة الشكوى التي تقدمت بها إلى مجلس الأمن ضد الاحتلال.
وكلف المجلس بعثات جامعة الدول العربية والطلب إلى مجالس السفراء العرب في الدول الصديقة بحشد الدعم الدولي للتصدي للاجراءات العدوانية للاحتلال.
وجدد المجلس التأكيد على القرارات والبيانات كافة الصادرة عن مجالس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري والمندوبين الدائمين بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وايقاف الانتهاكات الصارخة والعدوان الغاشم على الأرض الفلسطينية وجميع الاراضي العربية المحتلة والايقاف الفوري للممارسات العدوانية للقوة القائمة بالاحتلال.
كما جدد التأكيد على قرارات القمة العربية والاسلامية المشتركة بدورتها غير العادية التي عقدت في الرياض في نوفمبر 2023 والقمة العربية والاسلامية المشتركة الثانية بدورتها غير العادية التي عقدت في الرياض في نوفمبر الحالي واشاد بجهود العراق في تبني سياسة ثابتة قائمة على احترام سيادته وحرمة اراضيه وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورفض استخدام اراضيه واجوائه في الصراعات الاقليمية والدولية. (النهاية)

م ف م / م ع ح ع




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