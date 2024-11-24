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سفارة إسبانيا تحيي ليلة موسيقية لفنان الفلامنكو الأندلسي الراحل دي لوسيا بالتعاون مع دار الآثار الإسلامية

11/24/2024 2:35:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من يوسف التتان (حدث.مصور)
الكويت - 24 - 11 (كونا) -- تطل ذاكرة الماضي حنينا وتوقا نحو تراث الأندلس المهلم للتاريخ قديما وحاضرا ومستقبلا فتنسج مسارات مدهشة وتفتح نوافذ الجمال تطلعا لتراث إنساني متجدد.
وهذا الانطباع تجلى مساء اليوم الأحد في أمسية موسيقية دبلوماسية ماتعة أحيتها سفارة اسبانية لدى الكويت بالتعاون مع دار الاثار الاسلامية بطلها الفنان الإسباني الراحل باكو دي لوسيا وإبداعه في فن الفلامنكو الأندلسي.
ومن المسلم به أن فن الفلامنكو يعد من أبرز محددات الهوية الاندلسية في اسبانيا فهو تراث حي باق ومتواصل للانسانية فهذا الفن الذي يعبر عن الالم والغضب والحزن والمعاناة أحيانا يمتزج بالبهجة والمرح وحب الحياة ويبرز الهوية الاندلسية ويحمل نكهتها الثقافية التي شهدت بلاد الأندلس نشأته وتطوره بلا منازع.
وفي كلمة ألقاها خلال الحفل قال سفير اسبانيا مانويل إرنانديث غمايو في الأمسية التي أقيمت في مركز اليرموك الثقافي ان الموسيقى تجمع ما بين الشعوب مبينا أن هذه الامسية تهدف لتسليط الضوء على أحد أشهر الفنانين الإسبان على الإطلاق سعيا لتقريب الشعبين الصديقين الإسباني والكويتي.
وأفاد أن الفنان دي لوسيا الذي مضى عقد على وفاته ترك أثرا ضخما في الموسيقى ولاسيما في ادراج فن الفلامنكو الذي تعتبر آلة القيثارة الوترية جوهره ضمن فنون الموسيقى العالمية وأكسبها الشهرة الواسعة حول العالم بعد ان قام بتحديث ومزج أنواع أخرى من الموسيقى المشهورة مثل الجاز مع فن الفلامنكو الأندلسي.
واستمع الجمهور الذي ضم عددا من السفراء لدى الكويت إلى العديد من المقطوعات الشهيرة للفنان الإسباني باكو دي لوسيا ليحن بعضهم إلى الماضي ويتعرف البعض الآخر على جزء مهم من الثقافة والحضارة الإسبانية الأندلسية.(النهاية)

ي ت / ط أ ب




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