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الكويت بطلا للسوبر المحلي لكرة السلة للمرة التاسعة بتاريخه بتغلبه على القادسية (105-88)

11/24/2024 2:35:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 11 (كونا) -- توج نادي الكويت بطلا للنسخة العاشرة لكأس السوبر المحلي لكرة السلة للموسم الرياضي (2024 - 2025) للمرة التاسعة بتاريخه بتغلبه على نظيره القادسية بنتيجة (105-88) الذي أقيم مساء اليوم الأحد ليؤكد هيمنته شبه المطلقة على البطولة.
وفرض الكويت حامل لقب الدوري والسوبر المحليين للموسم الماضي أفضلية واضحة على مجريات الشوط الأول من اللقاء الذي جرى على صالة الاتحاد الكويتي للعبة في مجمع الشيخ سعد العبد الله الرياضي للصالات المغطاة في ربعيه الأول والثاني ليتمكن من انهائه لمصلحته بفارق 14 نقطة بواقع (60-46).
وفي الشوط الثاني حاول القادسية الذي تأهل للبطولة كونه بطل كأس الاتحاد للموسم الماضي العودة للقاء الا ان خبرة لاعبي الكويت المحليين والمحترفين مكنته من مواصلة التحكم بالمباراة ليحقق الفوز بفارق 17 نقطة محققا البطولة الأولى له بالموسم المحلي.
وعقب المباراة التي تعد اولى البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد الكويتي للعبة قام رئيس الاتحاد ضاري برجس بتتويج الفريق الفائز بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومسؤولي الناديين.(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




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