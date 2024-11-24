الكويت بطلا للسوبر المحلي لكرة السلة للمرة التاسعة بتاريخه بتغلبه على القادسية (105-88)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 11 (كونا) -- توج نادي الكويت بطلا للنسخة العاشرة لكأس السوبر المحلي لكرة السلة للموسم الرياضي
(2024 - 2025) للمرة التاسعة بتاريخه بتغلبه على نظيره القادسية بنتيجة (105-88) الذي أقيم مساء اليوم الأحد ليؤكد هيمنته شبه المطلقة على البطولة.
وفرض الكويت حامل لقب الدوري
والسوبر المحليين للموسم الماضي أفضلية واضحة على مجريات الشوط الأول من اللقاء الذي جرى على صالة الاتحاد الكويتي للعبة في مجمع الشيخ سعد العبد الله الرياضي للصالات المغطاة في ربعيه الأول والثاني ليتمكن من انهائه لمصلحته بفارق 14 نقطة بواقع (60-46).
وفي الشوط الثاني حاول القادسية الذي تأهل للبطولة كونه بطل كأس الاتحاد للموسم الماضي العودة للقاء الا ان خبرة لاعبي الكويت المحليين والمحترفين مكنته من مواصلة التحكم بالمباراة ليحقق الفوز بفارق 17 نقطة محققا البطولة الأولى له بالموسم المحلي.
وعقب المباراة التي تعد اولى البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد الكويتي للعبة قام رئيس الاتحاد ضاري برجس بتتويج الفريق الفائز بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومسؤولي الناديين.(النهاية)
ف ش ا / ط أ ب
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