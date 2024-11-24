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السعودية.. جمعية السدو الكويتية تشارك بجناح الظفرة ضمن فعاليات جائزة الفوزان بالظهران

11/24/2024 2:35:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري
الرياض - 24 - 11 (كونا) -- شاركت جمعية السدو الكويتية اليوم الأحد في جناح الظفرة ضمن فعاليات مؤتمر جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد بوفد ترأسته رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخة بيبي دعيج الصباح.
وأكدت الشيخة بيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) التزام الجمعية بصون تراث النسيج التقليدي في الكويت والحفاظ على الأساليب الفنية والمهارات اليدوية الخاصة به من خلال التوثيق والتعليم بهدف نقل تلك المهارات للأجيال الحالية والقادمة وتعزيز دور الحرف التقليدية كرموز ثقافية تسهم في التعبير الإبداعي المعاصر.
وتأتي مشاركة جمعية السدو كجزء من الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على الفنون التقليدية والحرف اليدوية التي تمثل جزءا أصيلا من التراث الثقافي الإسلامي حيث يهدف جناح الظفرة إلى إبراز أهمية الحرفيين والحرف اليدوية في الحفاظ على التراث وتعزيز الهوية الثقافية.
وتضمن جناح جمعية السدو عرضا حيا لتقنيات حياكة السدو التقليدية من قبل الناسجات شريفة بو شلفة وأمل الشمري بالإضافة إلى استعراض قطع نسيجية تعكس التراث الفني الغني للكويت كما يقدم الجناح معلومات شاملة عن دور الجمعية في تمكين الحرفيين والحفاظ على التراث.
وتبرز مشاركة جمعية السدو مع جائزة الفوزان أهمية الحرف اليدوية كجزء من التراث الثقافي الإسلامي مع التركيز على استدامة هذه الفنون وتطويرها وتعزيز الوعي بدور الحرفيين كجزء من المشهد الثقافي والاقتصادي الحديث.
يذكر أن جائزة عبداللطيف الفوزان التي تأسست في عام 2011 تهدف إلى تكريم التصاميم المبتكرة للمساجد التي تجمع بين الحداثة والأصالة وتسعى الجائزة من خلال دوراتها المتعاقبة إلى تطوير عمارة المساجد وتعزيز دورها كمركز للحياة المجتمعية كما تدعم الجائزة المبادرات الثقافية والإبداعية مثل مؤتمر الفنون الإسلامية 2024 المقرر انعقاده في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر. (النهاية)

خ ن ش / م م ج



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