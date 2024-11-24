السعودية.. جمعية السدو الكويتية تشارك بجناح الظفرة ضمن فعاليات جائزة الفوزان بالظهران

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من خالد الشمري
الرياض - 24 - 11 (كونا) -- شاركت جمعية السدو الكويتية اليوم الأحد في جناح الظفرة ضمن فعاليات مؤتمر جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد بوفد ترأسته رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخة بيبي دعيج الصباح.
وأكدت الشيخة بيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) التزام الجمعية بصون تراث النسيج التقليدي في الكويت والحفاظ على الأساليب الفنية والمهارات اليدوية الخاصة به من خلال التوثيق والتعليم بهدف نقل
تلك المهارات للأجيال الحالية والقادمة وتعزيز دور الحرف التقليدية كرموز ثقافية تسهم في التعبير الإبداعي المعاصر.
وتأتي مشاركة جمعية السدو كجزء من الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على الفنون التقليدية والحرف اليدوية التي تمثل جزءا أصيلا من التراث الثقافي الإسلامي حيث يهدف جناح الظفرة إلى إبراز أهمية الحرفيين والحرف اليدوية في الحفاظ على التراث وتعزيز الهوية الثقافية.
وتضمن جناح جمعية السدو عرضا حيا لتقنيات حياكة السدو التقليدية من قبل الناسجات شريفة بو شلفة وأمل الشمري بالإضافة إلى استعراض قطع نسيجية تعكس التراث الفني الغني للكويت كما يقدم الجناح معلومات شاملة عن دور الجمعية في تمكين الحرفيين والحفاظ على التراث.
وتبرز مشاركة جمعية السدو مع جائزة الفوزان أهمية الحرف اليدوية كجزء من التراث الثقافي الإسلامي مع التركيز على استدامة هذه الفنون وتطويرها وتعزيز الوعي بدور الحرفيين كجزء من المشهد الثقافي والاقتصادي الحديث.
يذكر أن جائزة عبداللطيف الفوزان التي تأسست في عام 2011 تهدف إلى تكريم التصاميم المبتكرة للمساجد التي تجمع بين الحداثة والأصالة وتسعى الجائزة من خلال دوراتها المتعاقبة إلى تطوير عمارة المساجد وتعزيز دورها كمركز للحياة المجتمعية كما تدعم الجائزة المبادرات الثقافية والإبداعية مثل مؤتمر الفنون الإسلامية 2024 المقرر انعقاده في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
MENAFN24112024000071011013ID1108920493
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