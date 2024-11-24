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انطلاق أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مدينة الظهران السعودية بمشاركة كويتية

11/24/2024 2:35:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 11 (كونا) -- انطلقت اليوم الأحد في مدينة الظهران شرق السعودية أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية بعنوان (في مديح الفنان الحرفي) الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالتعاون مع جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد بمشاركة دولة الكويت.
وقال رئيس مجلس أمناء الفوزان لخدمة المجتمع رئيس اللجنة التنفيذية ل (جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد) عبدالله الفوزان في كلمة له إن المؤتمر يأتي ليكون ملهما "لإحياء إرثنا" مشيرا إلى اعتماد كود بناء المساجد في المملكة الذي عملت عليه الجائزة بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
من جهته أكد المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الأمناء لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد الأمير سلطان بن سلمان أهمية حفظ التراث والفن الإسلامي والعناية به حيث تطرق للأعمال التي تم تقديمها في حفظ الموروث الإسلامي وعمارة المساجد والعناية بها.
ويستعرض المؤتمر الذي يمتد لثلاثة أيام ويشارك فيه أكثر من 50 مشاركا و27 متحدثا وممثلون من أكثر من 13 دولة من مختلف دول العالم المشهد المعاصر للفنون والحرف الإسلامية في مختلف أنحاء العالم العربي من خلال 10 ندوات تشمل الموضوعات الرئيسية صناعة الحرف اليدوية في مختلف مناطق المملكة والدور المهم للتراث في الأعمال الحديثة والاستدامة وتأثير الحرف اليدوية على المجتمع المعاصر وتأثير المتاحف والرعاية في الحفاظ على الحرف اليدوية.
وتأتي هذه النسخة من مؤتمر الفن الإسلامي متزامنة مع تسمية عام 2025 بعام الحرف اليدوية في المملكة لدعم التراث الثقافي وزيادة الوعي بأهمية الحرف السعودية.
ويجمع هذا الحدث مؤرخي الفن والأكاديميين والقيمين ومديري المتاحف وممثلي المنظمات الخيرية من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الاتجاهات الجديدة في ممارسات الحِرف المعاصرة داخل المجتمعات المسلمة.
ويضم الوفد الكويتي المشارك في مؤتمر الفن الإسلامي الثاني كلا من الأمين المساعد لقطاع الآثار الإسلامية بالإنابة في دار الآثار الإسلامية الشيخة الدكتورة العنود الصباح ومدير إدارة الاتصال والإعلام بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يوسف الجمعان. (النهاية)

ع ش / م ع ح ع




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