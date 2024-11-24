لبنان: ارتفاع ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي إلى 3754 قتيلا و 15626 جريحا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – 24 – 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد ارتفاع عدد ضحايا تجدد غارات طيران
الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من البلاد إلى 3754 قتيلا و 15626 جريحا.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان إن تجدد غارات طيران الاحتلال على بلدات ومناطق متفرقة من لبنان أسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 213 آخرين ما يرفع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الى 3754 قتيلا و 15626 جريحا.
وأضاف مركز العمليات أن غارة طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة (البسطة الفوقا) في العاصمة بيروت الأسبوع الماضي أدت في حصيلة جديدة محدثة "وغير نهائية" إلى مقتل 29 شخصا وإصابة 67 آخرين بجروح فيما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة في الموقع.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على بلدة (ياطر) في قضاء (بنت جبيل) في جنوب لبنان واتبعها بغارة مماثلة على بلدات (كفردونين) و (حانين) متزامنا معقصف مدفعي استهدف بلدات (ياطر ورشاف وعيناتا وكونين) التابعة لمدينة بنت جبيل مخلفا أضرارا مادية كبيرة.
ويشهد لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)
ف ز / م م ج
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