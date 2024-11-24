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لبنان: ارتفاع ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي إلى 3754 قتيلا و 15626 جريحا

11/24/2024 2:35:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 24 – 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد ارتفاع عدد ضحايا تجدد غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من البلاد إلى 3754 قتيلا و 15626 جريحا.
وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان إن تجدد غارات طيران الاحتلال على بلدات ومناطق متفرقة من لبنان أسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 213 آخرين ما يرفع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الى 3754 قتيلا و 15626 جريحا.
وأضاف مركز العمليات أن غارة طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة (البسطة الفوقا) في العاصمة بيروت الأسبوع الماضي أدت في حصيلة جديدة محدثة "وغير نهائية" إلى مقتل 29 شخصا وإصابة 67 آخرين بجروح فيما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة في الموقع.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على بلدة (ياطر) في قضاء (بنت جبيل) في جنوب لبنان واتبعها بغارة مماثلة على بلدات (كفردونين) و (حانين) متزامنا معقصف مدفعي استهدف بلدات (ياطر ورشاف وعيناتا وكونين) التابعة لمدينة بنت جبيل مخلفا أضرارا مادية كبيرة.
ويشهد لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان. (النهاية)

ف ز / م م ج




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