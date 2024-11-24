أمير الرياض يفتتح المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة

(MENAFN
- Al Watan)
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عنه، افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في مدينة الرياض، ويستمر يومين.
وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة، في الرياض بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المهتمة والعاملة في المجال الطبي والإنساني من منظمات وهيئات دولية إنسانية.
وسيشهد المؤتمر، جلسات إنسانية وعلمية وإقامة معرض
وفعاليات مصاحبة تبرز الريادة الدولية للمملكة في المجال الإنساني، والتفوق الطبي، بالأخص التميز عبر البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.
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