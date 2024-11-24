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أمير الرياض يفتتح المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة

11/24/2024 2:34:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عنه، افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة، الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية في مدينة الرياض، ويستمر يومين.
وانطلقت أعمال المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة، في الرياض بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المهتمة والعاملة في المجال الطبي والإنساني من منظمات وهيئات دولية إنسانية.
وسيشهد المؤتمر، جلسات إنسانية وعلمية وإقامة معرض وفعاليات مصاحبة تبرز الريادة الدولية للمملكة في المجال الإنساني، والتفوق الطبي، بالأخص التميز عبر البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.

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