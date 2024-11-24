الجوال يتسبب في أكثر الحوادث المرورية بعسير

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت الإدارة العامة للمرور , عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 بمنطقة عسير.
وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهاز محمول أثناء قيادة المركبة (الجوال) , تصدر مسببات الحوادث المرورية في منطقة عسير، يليه عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات، يليه مخالفات الأفضلية. ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.
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