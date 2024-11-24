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معالم سياحية وتراثية في أكبر واحة في العالم

11/24/2024 2:34:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تتميز مدينة الأحساء بخصوبة أراضيها الزراعية وطبيعتها الخلابة، حيث تضم ما يقارب أربعة ملايين نخلة تنتج أفضل أنواع التمور في العالم، وهي (الخلاص). وتٌعتبر الأحساء أكبر واحة طبيعية في العالم.
تشتهر الأحساء بوجود العديد من المعالم السياحية والتراثية المهمة، التي انضمّت إلى قائمة مواقع التراث العالمي في اليونسكو، وتم إدراجها في موسوعة (غينيس) كأكبر واحة نخيل في العالم. ومن بين أبرز معالمها السياحية: بحيرة الأصفر الخلابة وسط الصحراء، وحديقة الأحساء الوطنية للتنزه في الهواء الطلق.
ويمكن للزوار استكشاف المعالم السياحية والتراثية في أسواق الهفوف الشعبية؛ مثل سوق القيصرية التاريخي الذي يحتضن العديد من المحال المتخصصة في بيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية والزيوت والعطور، وفي مدينة جواثا السياحية، سيجد الزوار مزيجًا بين المعالم التاريخية والأنشطة الترفيهية المتنوعة.
وبفضل تنوّع معالمها، تُعدُّ الأحساء وجهة سياحية مميزة في فصل الشتاء خاصة؛ والذي يشهد إقبالًا كبيرًا من السياح من جميع أنحاء العالم.
وتحتوي المدينة على عدد من الكهوف العجيبة التي تشكّلت عبر قرون بفعل عوامل طبيعية مثل إذابة الصخور والتآكل والزلازل وتمتد لمسافة 1.5 كيلومتر والواقعة في جبل القارة المشهور، ومن أشهرها كهف النشاب ذو درجات الحرارة المعتدلة، وكهوف بوصالح والعيد والنقا والمعظمة والمهيوب، كلٌّ منها له رونقه وقصته الخاصة. ويمكن للزوار بالتنزه واكتشاف هذه الكهوف والقيام بجولات ممتعة فيها.
ويضم تقويم (شتاء السعودية 2024)؛ الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الماضي ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، سبع وجهات سياحية مميزة هي (العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل)، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز.
ويتضمن البرنامج عددًا من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة؛ مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية، هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية؛ التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط .

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