ضبط 200 ألف مخالف في شهر

(MENAFN
- Al Watan)
أسفرت الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط أكثر من 200 ألف مخالف خلال الشهر المنصرم، في عموم المناطق، وجاء مخالفي أنظمة الإقامة في المرتبة الأولى بإجمالي 123537مخالفاً، يليهم مخالفو نظام العمل بـ 32838 مخالفا، ثم مخالفو نظام أمن الحدود بـ 51587مخالفاً.
وبحسب إحصائية رسمية فإن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى المملكة بطريقة غير نظامية بلغ 14258 مخالفاً، الغالبية العظمى منهم من الجنسية اليمنية و الإثيوبية، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة 697 شخصاً، كما بلغ عدد من ثبت تورطهم في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 156 مخالفاً، والذين ينتظرون عقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، كما بلغ إجمالي من تم ترحيلهم إلى بلدانهم خلال فترة الإحصائية 113548مخالفاً، فيما يتم إخضاع الآخرين إلى إجراءات تنفيذ الأنظمة، والحصول على وثائق السفر، واستكمال حجوزات المغادرة.
المخالفون في أرقام
المخالفون لنظام الإقامة 123537
المخالفون لنظام أمن الحدود 51587
المخالفون لنظام العمل 32838
محاولة عبور الحدود للملكة 14258
محاولة العبور لخارج المملكة 697
متورطون في النقل و الإيواء والتشغيل 156
إجمالي من تم ترحيلهم 113548
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