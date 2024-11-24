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ضبط 200 ألف مخالف في شهر

11/24/2024 2:34:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط أكثر من 200 ألف مخالف خلال الشهر المنصرم، في عموم المناطق، وجاء مخالفي أنظمة الإقامة في المرتبة الأولى بإجمالي 123537مخالفاً، يليهم مخالفو نظام العمل بـ 32838 مخالفا، ثم مخالفو نظام أمن الحدود بـ 51587مخالفاً.
وبحسب إحصائية رسمية فإن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى المملكة بطريقة غير نظامية بلغ 14258 مخالفاً، الغالبية العظمى منهم من الجنسية اليمنية و الإثيوبية، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة 697 شخصاً، كما بلغ عدد من ثبت تورطهم في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 156 مخالفاً، والذين ينتظرون عقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، كما بلغ إجمالي من تم ترحيلهم إلى بلدانهم خلال فترة الإحصائية 113548مخالفاً، فيما يتم إخضاع الآخرين إلى إجراءات تنفيذ الأنظمة، والحصول على وثائق السفر، واستكمال حجوزات المغادرة.
المخالفون في أرقام
المخالفون لنظام الإقامة 123537
المخالفون لنظام أمن الحدود 51587
المخالفون لنظام العمل 32838
محاولة عبور الحدود للملكة 14258
محاولة العبور لخارج المملكة 697
متورطون في النقل و الإيواء والتشغيل 156
إجمالي من تم ترحيلهم 113548

MENAFN24112024000089011017ID1108920448

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