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الاتحاد العالمي للأسمدة يمنح شركة مناجم الفوسفات الميدالية الذهبية للتميز الصناعي

11/24/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




منح الاتحاد العالمي للأسمدة (IFA) الميدالية الذهبية في التميز الصناعي (Industry Stewardship)، لشركة مناجم الفوسفات الأردنية.
وتسلم رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات و الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد الميدالية، خلال فعاليات المؤتمر العالمي الإستراتيجي لاتحاد الأسمدة العالمي الذي عقد منتصف الاسبوع الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويمنح الاتحاد هذه الميدالية التقديرية رفيعة المستوى، للشركات التي تسهم بشكل متميز في تطوير صناعة الأسمدة، لا سيما في مجال سلامة العمليات التشغيلية والنواحي البيئية.

وقال الدكتور الذنيبات إن هذا التقدير لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، يعكس مكانتها المتميزة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود التي تبذلها ضمن خططها التطويرية في الريادة والتركيز على صناعة الأسمدة الفوسفاتية والصناعات التحويلية، وتحقيق أفضل معايير الكفاءة العالمية في الجودة والإنتاج والمنافسة، والتطبيقات الصناعية الفضلى.

وأكد الدكتور الذنيبات الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة للبعد البيئي الذي يحظى بأهمية كبيرة في خطط الشركة وأعمالها، وذلك وفق أعلى المعايير المتبعة، مبينًا أن الشركة تعمل في هذا الإطار على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحفاظ على سلامة البيئة، والتوفير في استهلاك المياه والطاقة.

كما أكد الدكتور الذنيبات، حرص الشركة على تعزيز حضورها ومنافستها في الأسواق العالمية، باستثمار الخبرات المتراكمة لديها في مجال إنتاج وتصدير الفوسفات والصناعات الفوسفاتية، موضحا أن الشركة حققت في السنوات الأخيرة إنجازات كبيرة في مجال التعدين وصناعة الأسمدة؛ إذ حققت زيادة كبيرة في كميات الإنتاج، وضمن أعلى معايير الجودة، وزيادة في نسبة المبيعات في الأسواق المحلية والعالمية، وإضافة صناعات إنتاجية مساندة ضمن خطط و إجراءات إدارية وفنية مدروسة وفاعلة؛ ما جعلها تقف في مصاف كبريات الشركات العالمية.

وقال إن منح هذه الميدالية للشركة يعكس مكانتها المتقدمة، وما تبذله من جهود كبيرة نحو تحقيق التميز في جميع المجالات، وخاصة في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وسلامة العمليات التشغيلية والبيئية.

وأعرب الدكتورالذنيبات عن تقديره للجهود المتميزة التي تبذلها الإدارة التنفيذية للشركة في الإسهام في تطوير أعمالها، مشيدًا في هذا الإطار بجهود العاملين في مختلف المواقع، وحرصهم المستمر على نجاح الشركة.

من جانبه، أكد المهندس الرواد حرص الشركة على تعزيز ثقافة التميز والريادة والإبداع ضمن جميع أعمالها وخططها وبرامجها على جميع الصعد؛ ما زاد من قدرتها على المنافسة والحضور في الأسواق العالمية.

وقال إن حصول الشركة على هذه الميدالية في هذا الحدث العالمي الهام، يشكل حافزًا كبيرًا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات والتميز في عمل الشركة في مختلف المجالات.

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