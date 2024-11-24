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الحكومة: ارتفاع طفيف على أسعار المحروقات عالميا

11/24/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت وزارة الطاقة إن معدل سعر البنزين أوكتان (95) في الأسبوع الثالث من
شهر تشرين ثاني الحالي بلغ 719 دولارًا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 714 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1% .

كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان (90) في الأسبوع الثالث من شهر تشرين ثاني الحالي 663 دولارًا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 659 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1%، أما الديزل فقد ارتفع ارتفاعاً 640 دولارًا للطن إلى 641 دولارًا وبنسبة ارتفاع من بلغت حوالي 0.1%.

كما ارتفع سعر الكاز ارتفاعاً طفيفاً من 690 دولارا للطن إلى 691 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي %0.2.

بالمقابل انخفض سعر زيت الوقود من 442 دولارًا للطن إلى 436 دولارًا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1%.


من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين ثاني الحالي إلى حوالي 631 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر تشرين أول الماضي والذي بلغ حوالي 621 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2%.


أما بالنسبة لخام برنت فقد بلغ معدل سعره في الأسبوع الثالث من شهر تشرين ثاني الحالي حوالي 74 دولارًا للبرميل مقارنة مع 73 دولارًا في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1%.


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