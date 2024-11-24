الحكومة: ارتفاع طفيف على أسعار المحروقات عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الطاقة إن معدل سعر البنزين أوكتان (95) في الأسبوع الثالث من
شهر تشرين ثاني الحالي بلغ 719 دولارًا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 714 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1% .
كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان (90) في الأسبوع الثالث من شهر تشرين ثاني الحالي 663 دولارًا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 659 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1%، أما الديزل فقد ارتفع ارتفاعاً 640 دولارًا للطن إلى 641 دولارًا وبنسبة ارتفاع من بلغت حوالي 0.1%.
كما ارتفع سعر الكاز ارتفاعاً طفيفاً من 690 دولارا للطن إلى 691 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي %0.2.
بالمقابل انخفض سعر زيت الوقود من 442 دولارًا للطن إلى 436 دولارًا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1%.
من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين ثاني الحالي إلى حوالي 631 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر تشرين أول الماضي والذي بلغ حوالي 621 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2%.
أما بالنسبة لخام برنت فقد بلغ معدل سعره في الأسبوع الثالث من شهر تشرين ثاني الحالي حوالي 74 دولارًا للبرميل مقارنة مع 73 دولارًا في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 1%.
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