شركة الكهرباء الوطنية تعلن عن خطة طوارئ لفصل الشتاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة،اليوم الأحد عن خطة طوارئ وتدابير احترازية أعدتها الشركة استعدادا لمواجهة حالات الطوارئ، وأي تحديات فنية تواجه نظام النقل الكهربائي خلال فصل الشتاء.
وقال البطاينة في تصريح صحفي، أن الشركة أعدت خطة الطوارئ والتدابير الاحترازية استعدادا لفصل الشتاء، وتأكدت من جاهزية الفرق الفنية الخاصة للتعامل مع أية مشاكل فنية قد تطرأ على معدات نظام النقل الكهربائي (خطوط نقل
الضغط العالي ومحطات التحويل)، من خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني الذي يتعامل مع الأعطال التي قد تطرأ على النظام الكهربائي، من خلال التنسيق مع الكوادر المعنية في الشركة.
وأضاف أن الشركة ومن خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لها في جنوب عمان تبذل جهوداً لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التشغيلية الملائمة والتاكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب أي زيادة طارئة في الطلب على الكهرباء.
وأشار البطاينة، إلى أن الشركة وبحسب الخطة انجزت أعمال الصيانة الدورية والوقائية لمحطات التحويل وخطوط النقل الكهربائي التابعة لها ورتبت مناوبات للمهندسين العاملين في غرف العمليات الرئيسية والمساندة ومناوبات للمهندسين في جميع محطات التحويل العاملة في مختلف أنحاء المملكة على مدار الساعة.
كما بين البطاينة أنه في إطار التنسيق و التشاركية ما بين شركة الكهرباء الوطنية و شركات توزيع الكهرباء و هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فقد شاركت الشركة في الاجتماع المفتوح الذي دعت إليه الهيئة والذي عقد في مبنى الهيئة بمشاركة شركات توزيع الكهرباء حيث تم خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مدير عام الهيئة و المدراء العامين لشركات الكهرباء اعتماد خطط الطوارئ المحدّثة لشركات الكهرباء في المملكة
والتي تعنى بمواجهة الظروف الطارئة التي قد تنشأ عن الأحوال الجوية غير الاعتيادية خلال فصل الشتاء واستعدادات قطاع الطاقة للتعامل معها.
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