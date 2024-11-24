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شركة الكهرباء الوطنية تعلن عن خطة طوارئ لفصل الشتاء

11/24/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة،اليوم الأحد عن خطة طوارئ وتدابير احترازية أعدتها الشركة استعدادا لمواجهة حالات الطوارئ، وأي تحديات فنية تواجه نظام النقل الكهربائي خلال فصل الشتاء.
وقال البطاينة في تصريح صحفي، أن الشركة أعدت خطة الطوارئ والتدابير الاحترازية استعدادا لفصل الشتاء، وتأكدت من جاهزية الفرق الفنية الخاصة للتعامل مع أية مشاكل فنية قد تطرأ على معدات نظام النقل الكهربائي (خطوط نقل الضغط العالي ومحطات التحويل)، من خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني الذي يتعامل مع الأعطال التي قد تطرأ على النظام الكهربائي، من خلال التنسيق مع الكوادر المعنية في الشركة.

وأضاف أن الشركة ومن خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لها في جنوب عمان تبذل جهوداً لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التشغيلية الملائمة والتاكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب أي زيادة طارئة في الطلب على الكهرباء.

وأشار البطاينة، إلى أن الشركة وبحسب الخطة انجزت أعمال الصيانة الدورية والوقائية لمحطات التحويل وخطوط النقل الكهربائي التابعة لها ورتبت مناوبات للمهندسين العاملين في غرف العمليات الرئيسية والمساندة ومناوبات للمهندسين في جميع محطات التحويل العاملة في مختلف أنحاء المملكة على مدار الساعة.


كما بين البطاينة أنه في إطار التنسيق و التشاركية ما بين شركة الكهرباء الوطنية و شركات توزيع الكهرباء و هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فقد شاركت الشركة في الاجتماع المفتوح الذي دعت إليه الهيئة والذي عقد في مبنى اله‍يئة بمشاركة شركات توزيع الكهرباء حيث تم خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مدير عام الهيئة و المدراء العامين لشركات الكهرباء اعتماد خطط الطوارئ المحدّثة لشركات الكهرباء في المملكة
والتي تعنى بمواجهة الظروف الطارئة التي قد تنشأ عن الأحوال الجوية غير الاعتيادية خلال فصل الشتاء واستعدادات قطاع الطاقة للتعامل معها.

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