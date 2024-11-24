الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- بلغ الحمل الكهربائي المسجل مساء اليوم الأحد 3625 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وأكدت الشركة قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الشتاء من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة، والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأشارت الشركة في تصريحات سابقة، إلى أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وأن الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال شهور الذروة. -(بترا)
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