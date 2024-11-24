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الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم

11/24/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- بلغ الحمل الكهربائي المسجل مساء اليوم الأحد 3625 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وأكدت الشركة قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الشتاء من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة، والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأشارت الشركة في تصريحات سابقة، إلى أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وأن الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال شهور الذروة. -(بترا)

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