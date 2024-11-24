Monday, 25 November 2024 02:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


احتكار أسواق بطاقات الائتمان

11/24/2024 2:33:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عدنان أحمد يوسف







تابعت، باهتمام كبير، جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأميركي قبل أيام عدة حول الحاجة لإنهاء الاحتكار الثنائي الذي تمارسه شركتا "فيزا" و"ماستركارد"، وذلك بهدف فسح المجال أمام تعزيز المنافسة وخفض رسوم المعاملات للمستهلكين وأصحاب الأعمال الصغيرة؛ حيث تبين خلال جلسة الاستماع أن الشركتين تحققان أرباحا تمثل عائدا بنسبة 50 % من مبيعاتهما سنويا، وكلاهما مجتمعتان تحوزان 83 % من سوق البطاقات في الولايات المتحدة، مما اعتبر من قبل اللجنة أن هذه مؤشرات على احتكار الشركتين السوق الأميركي.
وإذا كنت أستعرض هنا بعض البيانات والتطورات المتعلقة بهذا الموضوع، فليس بالضرورة أتفق معها جميعها، ولكن وددت الكتابة عنها لنشر الوعي للجمهور حول هذا الموضوع المهم.
قبل انعقاد جلسة الاستماع، أرسل "ائتلاف خفض رسوم بطاقات الائتمان" مذكرة إلى أعضاء اللجنة يطالبهم بدعم تشريع يهدف إلى تحقيق المنافسة في سوق البطاقات الأميركي، وهو قانون المنافسة في بطاقات الائتمان، الذي يقوده السيناتور ديك دوربين (ديمقراطي-إلينوي) والنائب لانس غودين (جمهوري-تكساس).
ينص التشريع على إلزام البنوك التي تصدر بطاقات الائتمان بتعزيز المنافسة، وخفض رسوم المعاملات، وتحسين الأمن. ومن المتوقع أن يوفر هذا التشريع وفورات بقيمة 16.4 مليار دولار سنويا للمستهلكين والتجار. ويقترح القانون إلزام البنوك الكبرى التي تمتلك أصولا تزيد على 100 مليار دولار بتقديم شبكات بطاقات بديلة للتجار بخلاف "فيزا" و"ماستركارد".
وفي تصريحاته خلال افتتاح جلسة الاستماع، قال السيناتور ديك دوربين "إن هناك عاملا خفيا يسهم في ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون على كل شيء، من الأثاث إلى البيض". وأشار إلى أن جزءا من رسوم معاملات البطاقات، المدفوعة للبنوك المصدرة، يتم تحديدها بواسطة شبكات الدفع، وتتراوح بين 1 % و3 % من إجمالي الفاتورة التي يدفعها المستهلكون.
وأضاف دوربين: "سوق بطاقات الائتمان تهيمن عليه شركتا فيزا وماستركارد"، مشيرا إلى أن 83 % من معاملات البطاقات في الولايات المتحدة تتم من خلالهما. وأوضح أن التجار لديهم خيارات محدودة للغاية -إما قبول الرسوم أو رفض قبول بطاقات "فيزا" و"ماستركارد" بالكامل، وهو ما يعد خيارا مستحيلا للتجار في العصر الحالي، مضيفا أن ما قيمته 1.1 تريليون دولار قد تم دفعه كرسوم معاملات منذ العام 2006. كما أوضح أنه بموجب القانون الحالي، يسمح الاحتكار الثنائي لشركتي "فيزا" و"ماستركارد" بفرض رسوم معاملات باهظة -أعلى بعشر مرات من تلك المفروضة في أوروبا- والتي تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي. ولا يتمكن التجار من التفاوض على هذه الرسوم ويجبرون على قبول الأسعار التي تحددها الشركتان، مما يؤدي في النهاية إلى تحميل هذه التكاليف على المستهلكين.
وكجزء من جهود فتح المنافسة، أصدرت Accountable، مؤخرا، تقريرا يكشف أن مجموعات الضغط التابعة لصناعة بطاقات الائتمان، جنبا إلى جنب مع "فيزا" و"ماستركارد"، أنفقت مجتمعة 21 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي للضغط ضد إقرار القانون الجديد. يضاف إلى ذلك، أظهر تحليل أجرته الشركة نفسها أن الائتلاف ذاته أنفق بالفعل 51 مليون دولار العام الماضي لمعارضة قانون المنافسة في بطاقات الائتمان، مما رفع إجمالي الإنفاق إلى 80 مليون دولار.
من جهتهم، دافع مسؤولون في "فيزا" و"ماستركارد" عن الاتهامات الموجهة ضدهم، بالقول إن شبكاتهما وخدماتهما تساعدان في تقديم قيمة مضافة عالية للمستهلكين والشركات، إلى جانب مواكبة الابتكارات التكنولوجية، خاصة في مجال الأمن السيبراني والحماية من المعاملات الاحتيالية، وهو ما يفيد جميع الأطراف المشاركة في منظومة التجارة. وأكدوا أن مشهد المدفوعات يتميز بالمنافسة، مع ظهور شركات التكنولوجيا المالية وغيرها من اللاعبين الذين يقدمون خيارات مدفوعات خارج نطاق بطاقات الائتمان.
وفي وقت سابق من العام الحالي، توصلت شركتا "ماستركارد" و"فيزا" إلى تسوية تقدر بنحو 30 مليار دولار للحد من رسوم بطاقات الائتمان والخصم للتجار، مع احتمال انتقال بعض التخفيضات للمستهلكين من خلال خفض الأسعار. وتعد تسوية مكافحة الاحتكار هذه من أكبر التسويات في تاريخ الولايات المتحدة، وستحسم بعد موافقة المحكمة المطالبات في الدعاوى القضائية التي بدأت في العام 2005.
وبموجب التسوية، ستخفض "فيزا" و"ماستركارد" أسعار التبادل بمقدار أربع نقاط أساس (0.04 نقطة مئوية) في الولايات المتحدة لثلاث سنوات، وستفرضان حدا أقصى على الرسوم لخمس سنوات. ووفقا لمستندات المحكمة، تبلغ قيمة خفض الرسوم والحد الأقصى فقط 29.79 مليار دولار، وقدرت "فيزا" أن الشركات الصغيرة تشكل أكثر من 90 % من التجار الذين وافقوا على التسوية.
ونستخلص من هذا العرض حاجة دول الخليج إلى التفكير في إصدار بطاقات ائتمانية خاصة بها وتكون جميع مكوناتها وأنظمتها خليجية، وهي قادرة على أن تجعل لها قبولا عالميا، بحكم متانة وقوة اقتصاداتها ومكانتها العالمية.

MENAFN24112024000072011014ID1108920441

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث