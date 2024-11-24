احتكار أسواق بطاقات الائتمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عدنان أحمد يوسف
تابعت، باهتمام كبير، جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأميركي قبل أيام عدة حول الحاجة لإنهاء الاحتكار الثنائي الذي تمارسه شركتا "فيزا" و"ماستركارد"، وذلك بهدف فسح المجال أمام تعزيز المنافسة وخفض رسوم المعاملات للمستهلكين وأصحاب الأعمال الصغيرة؛ حيث تبين خلال جلسة الاستماع أن الشركتين تحققان أرباحا تمثل عائدا بنسبة 50 % من مبيعاتهما سنويا، وكلاهما مجتمعتان تحوزان 83 % من سوق البطاقات في الولايات المتحدة، مما اعتبر من قبل اللجنة أن هذه مؤشرات على احتكار الشركتين السوق الأميركي.
وإذا كنت أستعرض هنا بعض البيانات والتطورات المتعلقة بهذا الموضوع، فليس بالضرورة أتفق معها جميعها، ولكن وددت الكتابة عنها لنشر الوعي للجمهور حول هذا الموضوع المهم.
قبل انعقاد جلسة الاستماع، أرسل "ائتلاف خفض رسوم بطاقات الائتمان" مذكرة إلى أعضاء اللجنة يطالبهم بدعم تشريع يهدف إلى تحقيق المنافسة في سوق البطاقات الأميركي، وهو قانون المنافسة في بطاقات الائتمان، الذي يقوده السيناتور ديك دوربين (ديمقراطي-إلينوي) والنائب لانس غودين (جمهوري-تكساس).
ينص التشريع على إلزام البنوك التي تصدر بطاقات الائتمان بتعزيز المنافسة، وخفض رسوم المعاملات، وتحسين الأمن. ومن المتوقع أن يوفر هذا التشريع وفورات بقيمة 16.4 مليار دولار سنويا للمستهلكين والتجار. ويقترح القانون إلزام البنوك الكبرى التي تمتلك أصولا تزيد على 100 مليار دولار بتقديم شبكات بطاقات بديلة للتجار بخلاف "فيزا" و"ماستركارد".
وفي تصريحاته خلال افتتاح جلسة الاستماع، قال السيناتور ديك دوربين "إن هناك عاملا خفيا يسهم في ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون على كل شيء، من الأثاث إلى البيض". وأشار إلى أن جزءا من رسوم معاملات البطاقات، المدفوعة للبنوك المصدرة، يتم تحديدها بواسطة شبكات الدفع، وتتراوح بين 1 % و3 % من إجمالي الفاتورة التي يدفعها المستهلكون.
وأضاف دوربين: "سوق بطاقات الائتمان تهيمن عليه شركتا فيزا وماستركارد"، مشيرا إلى أن 83 % من معاملات البطاقات في الولايات المتحدة تتم من خلالهما. وأوضح أن التجار لديهم خيارات محدودة للغاية -إما قبول الرسوم أو رفض قبول بطاقات "فيزا" و"ماستركارد" بالكامل، وهو ما يعد خيارا مستحيلا للتجار في العصر الحالي، مضيفا أن ما قيمته 1.1 تريليون دولار قد تم دفعه كرسوم معاملات منذ العام 2006. كما أوضح أنه بموجب القانون الحالي، يسمح الاحتكار الثنائي لشركتي "فيزا" و"ماستركارد" بفرض رسوم معاملات باهظة -أعلى بعشر مرات من تلك المفروضة في أوروبا- والتي تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي. ولا يتمكن التجار من التفاوض على هذه الرسوم ويجبرون على قبول الأسعار التي تحددها الشركتان، مما يؤدي في النهاية إلى تحميل هذه التكاليف على المستهلكين.
وكجزء من جهود فتح المنافسة، أصدرت Accountable، مؤخرا، تقريرا يكشف أن مجموعات الضغط التابعة لصناعة بطاقات الائتمان، جنبا إلى جنب مع "فيزا" و"ماستركارد"، أنفقت مجتمعة 21 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي للضغط ضد إقرار القانون الجديد. يضاف إلى ذلك، أظهر تحليل أجرته الشركة نفسها أن الائتلاف ذاته أنفق بالفعل 51 مليون دولار العام الماضي لمعارضة قانون المنافسة في بطاقات الائتمان، مما رفع إجمالي الإنفاق إلى 80 مليون دولار.
من جهتهم، دافع مسؤولون في "فيزا" و"ماستركارد" عن الاتهامات الموجهة ضدهم، بالقول إن شبكاتهما وخدماتهما تساعدان في تقديم قيمة مضافة عالية للمستهلكين والشركات، إلى جانب مواكبة الابتكارات التكنولوجية، خاصة في مجال الأمن السيبراني والحماية من المعاملات الاحتيالية، وهو ما يفيد جميع الأطراف المشاركة في منظومة التجارة. وأكدوا أن مشهد المدفوعات يتميز بالمنافسة، مع ظهور شركات التكنولوجيا المالية وغيرها من اللاعبين الذين يقدمون خيارات مدفوعات خارج نطاق بطاقات الائتمان.
وفي وقت سابق من العام الحالي، توصلت شركتا "ماستركارد" و"فيزا" إلى تسوية تقدر بنحو 30 مليار دولار للحد من رسوم بطاقات الائتمان والخصم للتجار، مع احتمال انتقال بعض التخفيضات للمستهلكين من خلال خفض الأسعار. وتعد تسوية مكافحة الاحتكار هذه من أكبر التسويات في تاريخ الولايات المتحدة، وستحسم بعد موافقة المحكمة المطالبات في الدعاوى القضائية التي بدأت في العام 2005.
وبموجب التسوية، ستخفض "فيزا" و"ماستركارد" أسعار التبادل بمقدار أربع نقاط أساس (0.04 نقطة مئوية) في الولايات المتحدة لثلاث سنوات، وستفرضان حدا أقصى على الرسوم لخمس سنوات. ووفقا لمستندات المحكمة، تبلغ قيمة خفض الرسوم والحد الأقصى فقط 29.79 مليار دولار، وقدرت "فيزا" أن الشركات الصغيرة تشكل أكثر من 90 % من التجار الذين وافقوا على التسوية.
ونستخلص من هذا العرض حاجة دول الخليج إلى التفكير في إصدار بطاقات ائتمانية خاصة بها وتكون جميع مكوناتها وأنظمتها خليجية، وهي قادرة على أن تجعل لها قبولا عالميا، بحكم متانة وقوة اقتصاداتها ومكانتها العالمية.
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