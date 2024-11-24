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تحولات الدفع في الأردن: التكنولوجيا تقود الطريق نحو الاقتصاد الرقمي

11/24/2024 2:33:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
م. فادي سوداح







شهد قطاع الدفع الإلكتروني في الأردن قفزات نوعية في السنوات الأخيرة، مدعوما بتبني التكنولوجيا الحديثة. وفقًا لتقرير البنك المركزي الأردني للعام 2022:
ارتفع استخدام نظام الدفع الفوري ليصل إلى 18.13 مليون عملية، بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار دينار أردني.
. زادت عمليات نظام "إي-فواتيركم" بنسبة 25 % في عدد الحركات و11 % في القيمة، حيث بلغ عدد الحركات 42.7 مليون بقيمة إجمالية 10.5 مليار دينار أردني.
. تم إصدار 5.7 مليون بطاقة دفع من قبل البنوك وشركات التحويل المالي، وشهدت أجهزة نقاط البيع زيادة لتصل إلى 69,040 جهاز.
ورغم هذا التقدم، ما تزال بعض القطاعات تعتمد بشكل كبير على النقد. هذا يعود إلى غياب البنية التحتية في بعض المناطق أو تفضيل العملاء لاستخدام النقد لإدارة نفقاتهم اليومية.
مميزات الدفع غير النقدي
الدفع غير النقدي أصبح جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في المتاجر والمراكز التجارية، حيث يوفر مرونة وراحة كبيرتين. من أبرز مميزاته:
. سهولة الاستخدام: لا حاجة لحمل النقود الورقية أو التعامل مع الفكة، بل تكفي بطاقة صغيرة أو تطبيق على الهاتف الذكي.
. السرعة: تتم المعاملات في ثوانٍ باستخدام تقنية الدفع اللاتلامسي(NFC).
. الأمان: في حال فقدان المحفظة أو الهاتف، تبقى الأموال آمنة في الحساب البنكي، مع إمكانية تعطيل البطاقة أو التطبيق على الفور.
النقد مقابل الدفع الإلكتروني
الدفع النقدي
. الطريقة الأكثر بساطة ووضوحًا، حيث تتم العملية مباشرة بين طرفين: يقدم البائع المنتج أو الخدمة، ويتسلم العميل البضاعة مقابل النقود فورًا.
. يعزز الثقة بين الطرفين، حيث يمكن للعملاء التأكد من جودة المنتج قبل الدفع.
. لا يتطلب وجود حساب بنكي أو اتصال بالإنترنت، مما يجعله الخيار الأفضل في المناطق النائية أو للمشتريات الصغيرة.
الدفع الإلكتروني
. يتميز بسرعة المعاملات وأمانها.
. يعتمد على إدخال البطاقة في جهاز نقاط البيع (POS)، أو استخدام تقنية الدفع اللاتلامسي (NFC).
. يتطلب تدخل أطراف متعددة، تشمل البنك وشبكات الدفع مثل فيزا وماستركارد، ما يضيف طبقة من التعقيد مقارنة بالنقد.
أنواع البطاقات الأكثر استخدامًا
. بطاقات الخصم المباشر: (Debit Cards)، ترتبط مباشرة بالحساب البنكي، ويتم خصم المبلغ فورًا.
. بطاقات الائتمان(Credit Cards): تتيح الدفع كدين، على أن يتم السداد لاحقًا، وهي مناسبة للمشتريات الكبيرة.
. البطاقات المدفوعة مسبقًا: (Prepaid Cards): خيار مثالي للأفراد الذين لا يملكون حسابات بنكية، حيث تعبأ بالرصيد مسبقًا.
أنظمة الدفع المحلية والدولية
في الأردن، تعتمد معظم المدفوعات على شبكات الدفع الدولية مثل فيزا وماستركارد، مع خدمات محلية مثل "كليك" و"جوباك". جوباك (الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص)، هي الجهة الرئيسية لتطوير وتشغيل أنظمة الدفع الرقمية في الأردن. تهدف الشركة إلى تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة ومتاحة للجميع، بما يتماشى مع المعايير الدولية. تدير جوباك أنظمة رئيسية، مثل كليك لتحويل الأموال الفوري بين الحسابات، وجوموبي للمعاملات عبر المحافظ الإلكترونية، ونظام إي-فواتيركم لعرض ودفع الفواتير إلكترونيًا، إضافة إلى غرفة التقاص الآلي لتسوية المدفوعات، ونظام المقاصة الإلكترونية للشيكات لمعالجة الشيكات. كما أطلقت الشركة حاضنة التكنولوجيا المالية "جوين"، لتعزيز الابتكار وتطوير الحلول الرقمية.
. خدمات كليك (CliQ): منصة وطنية تدار من قبل البنك المركزي الأردني، تتيح تحويل الأموال بسهولة بين الحسابات البنكية.
. خدمات جوباك (JoPACC): تدير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، مثل منصة "إي-فواتيركم".
المحافظ الإلكترونية، تزداد شعبية المحافظ الإلكترونية، تشير بشكل مباشر إلى المحافظ التي تدار عبر الأنظمة الإلكترونية، مثل التطبيقات والهواتف الذكية، مثل:
. زين كاش (Zain Cash).
. المحفظة الوطنية.
. أورانج موني (Orange Money).
تتيح هذه المحافظ الإلكترونية وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستخدام عبر الهاتف الذكي. تستخدم بشكل واسع للتحويلات الشخصية والدفع عبر الإنترنت، وتلعب دورًا كبيرًا في دعم الشمول المالي. بلغ عدد الحركات عبر المحافظ الإلكترونية في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، حوالي 10.8 مليون حركة بقيمة 1.1 مليار دينار، وفقًا لتقرير "جوباك". بلغ عدد مستخدمي المحافظ 2.25 مليون شخص، 88.3 % منهم أردنيون. أُجريت 88.5 % من الحركات لتحويل الأموال، و4.6 % للمشتريات. بلغت قيمة المعاملات في آذار (مارس) 400 مليون دينار بزيادة 9.9 % عن شباط (فبراير). متوسط حركة الدفع 104 دنانير. أما الفئات العمرية، فتصدرتها فئة 18-30 عامًا بـ809 آلاف مستخدم. تأسست "جوباك" العام 2017 بتوافق البنك المركزي و25 بنكًا محليًا.
التحديات في الدفع الإلكتروني
رغم التقدم، تواجه المدفوعات الإلكترونية تحديات تشمل:
. ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض المناطق.
. قلة الوعي الرقمي لدى بعض الفئات.
. التكاليف العالية للتقنيات والبنية التحتية.
الأمان في الدفع الإلكتروني
معايير الأمان في الدفع الإلكتروني، تتماشى مع أحدث المعايير العالمية. تشمل:
. التشفير القوي: لضمان حماية بيانات العملاء.
. البطاقات الذكية: مزودة بشرائح مدمجة لا يمكن نسخها بسهولة.
. الدفع اللاتلامسي: (NFC) يعمل فقط على مسافة قصيرة جدًا، مما يقلل احتمالات الاحتيال.
ورغم هذه التدابير، تبقى هناك مخاطر مثل:
. سرقة البطاقات واستخدامها.
. التلاعب بنقاط البيع.
لحماية معلوماتك الشخصية وضمان أمان معاملاتك الإلكترونية، تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية أو كلمات المرور مع أي شخص، حتى لو بدا الطلب موثوقًا. تحقق دائمًا من أن المواقع التي تزورها تستخدم بروتوكول HTTPS لضمان اتصال آمن. احذر من النقر على الروابط أو فتح المرفقات المشبوهة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، خاصة إذا لم تكن متأكدًا من المصدر. استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب، وقم بتغييرها بشكل دوري. كما يوصى بتحديث برامج الأمان والتطبيقات المثبتة على أجهزتك بانتظام للحماية من التهديدات الجديدة.
التكاليف المرتبطة بطرق الدفع
. بطاقات الخصم (Debit): رسومها أقل مقارنة ببطاقات الائتمان.
. بطاقات الائتمان (Credit): تحمل عمولات أعلى تُفرض على التجار.
. النقد: رغم بساطته، ينطوي على تكاليف غير مباشرة مثل، إدارة الفكة والإيداع البنكي.
تدفق البيانات وأثرها
يتطلب الدفع الإلكتروني تدفقًا مستمرًا للبيانات لضمان إتمام المعاملات.
. بيانات العميل: تبقى محمية وفق قوانين البنك المركزي الأردني.
. بيانات التاجر: تقتصر على تفاصيل المعاملة دون الكشف عن معلومات شخصية.
الخلاصة، كل طريقة دفع لها ميزاتها وعيوبها. يعتبر النقد الخيار الأفضل للخصوصية والمعاملات الصغيرة، بينما يوفر الدفع الإلكتروني الراحة والأمان مع تكاليف معقولة. مع تطور البنية التحتية وخدمات مثل "كليك" و"جوباك"، يستمر الدفع الإلكتروني في تحقيق تقدم كبير في المملكة، مما يقلل الاعتماد على النقد تدريجيًا ويعزز التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

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