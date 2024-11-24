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الشتوية.. ضرورات فصلية تثقل كاهل ميزانيات أسر مرهقة

11/24/2024 2:33:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان - مرتان على الأقل في الأسبوع يتردد محمد علوان على محطة المحروقات خلال فصل الشتاء للتزود بمادة الكاز التي يستخدمها للتدفئة، ويضطر إلى زيارة الطبيب أكثر من مرة أحيانا في الشهر، ويصطحب أطفاله وزوجته مع بدء برودة الأجواء لشراء الألبسة الشتوية، عدا عن ارتفاع حجم إنفاقه على الطعام والشراب.
كحال محمد تعيش أغلب الأسر الأردنية خلال فصل الشتاء، الأمر الذي ينعكس على اختلال موازناتها وتضاعف نفاقتها على مدار أشهر الشتاء.
ولفصل الشتاء متطلبات وضرورات تختلف عن بقية فصول العام تحتمها الظروف المناخية من انخفاض حاد في درجات الحرارة وهطول الأمطار والثلوج أحيانا ما يتطلب من الأسر التزود بوسائل التدفئة التي تعتبر عالية الكلفة محليا، عدا عن التأثيرات الصحية والبيولوجية للإنسان خلال هذا الفصل، إذ تجد الأسر نفسها تنفق تكاليف إضافية على الرعاية الصحية والغذاء والملابس الشتوية وغيرها.
وفي ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وتآكل القدرات الشرائية لكثير من المواطنين، حث مختصين المواطنين عبر "الغد"، على ضرورة ضبط نفقاتهم المالية خلال فصل الشتاء والحد من السلوك الاستهلاكي السلبي.
ويذكر أن فصل الشتاء في دول بلاد الشام عادة ما يبدأ في منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر)، وينتهي في الثلث الأخير من شهر آذار (مارس).
ويشير تقرير مسح دخل ونفقات الأسرة الأردنية الصادر في العام 2018 إلى أن حوالي 9 % من الأسر الأردنية في المملكة يقل إنفاقها السنوي عن 5000 دينار، في حين أن 13 % يزيد إنفاقها السنوي على 20000 دينار.
ومن جهة أخرى، فقد بلغ المتوسط السنوي لإنفاق الأسر 10143 دينارا، أي أن ما نسبته 50 % من الأسر يقل إنفاقها السنوي عن هذا المقدار، وأن 50 % من الأسر يزيد إنفاقها عنه. ولا تتوفر بيانات رسمية حديثة حول الدخل والنفقات.
وبحسب التقرير فقد بلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 12519 دينارا، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6 % من مجموع الإنفاق الكلي، في حين شكل الإنفاق على السلع غير الغذائية 67.4 % من مجموع هذا الإنفاق.
المواطن محمد العبدالله يقول إن معدل انفاقه الشهري خلال فصل الشتاء يزيد بما يقارب 30 % عن معدل إنفاقه في بقية المواسم الأخرى، في ظل الحاجة اليومية لاستخدام التدفئة ولساعات طويلة في أغلب الأيام، إذ لا يمكنه الاستغناء عن التدفئة خصوصا وانه يسكن في منطقة جبلية شديدى البرودة ولديه اطفال صغار، الامر الذي يكبده إلى انفاق جزء كبير من دخله خلال أشهر الشتاء على شراء المحروقات اللازمة لوسائل التدفئة التي يستخدمها.
ويضيف أحمد "قائمة متطلبات فصل الشتاء طويلة حيث أن الحاجة ملحة احيانا لشراء الملابس الشتوية للأطفال، فضلا عن الإنفاق على الاحتياجات الصحية خلال الفصل التي تتضاعف فيه الأمراض الموسمية والفيروسية، ولذلك كله مصاريف إضافية".
أما المتقاعد خالد الخوالدة، فيؤكد أن حجم الإنفاق المالي والاستهلاكي لعائلته خلال الشتوية يرتفع بصورة كبيرة تزيد احيانا عن حجم الانفاق المعتاد في بقية أشهر العام، لا سيما خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) إذ يقدر أن نفقاته خلالهما تزداد بأكثر من 50 %.
ويشير خالد إلى أنه في الأعوام الأخيرة مع ارتفاع أسعار المحروقات قلص عدد المدافئ الذي يستخدمها في البيت إلى اثنتين، عدا عن تقليص وقت استخدامها، لافتا إلى أن النمط الغذائي الذي يتطلبه فصل الشتاء يحتم عليه مضاعفة حجم الإنفاق على الغذاء، حيث إنه يعتاد على شراء الفواكه والخضروات المرتبطة بها الفصل، إضافة إلى شراء الحلويات الشعبية بشكل شبه يومي في الشتاء.
ربة البيت أم عبدالله، هي الأخرى ترى أن فصل الشتاء مكلف ومرهق اقتصاديا على العائلة، كما أنها تجد صعوبة في ضبط سلوكها الاستهلاكي خلاله.
وتشير أم عبدالله إلى أن زوجها يتوقف عن الإدخار من راتبه خلال فصل الشتاء، إذ تزداد عليه مصاريف الألبسة والأغذية، عدا عن كلف الطاقة والرعاية الصحية وغيرها.
إلى ذلك، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات أن حجم متطلبات الأسر يتضاعف بصورة واضحة خلال فصل الشتاء نظرا لطبيعة الاجواء الباردة في هذا الفصل والحاجة إلى استخدام أجهزة التدفئة عدا عن زيادة الرغبة لدى المواطنين لاستهلاك الأغذية والأطعمة.
وفي ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة لأغلب الأسر الأردنية حث عبيدات المواطنين على ضرورة ضبط نفقاتهم المالية خلال فصل الشتاء والحد من السلوك الاستهلاكي السلبي، مؤكدا أن الظروف وتآكل القدرات الشرائية تستدعي من جميع المواطنين ترشيد استهلاكهم قدر المستطاع.
ودعا عبيدات إلى ضرورة مراعاة استخدام وسائل التدفئة الأكثر توفيرا والابتعاد عن الأجهزة ذات الصرف العالي من أجل تخفيض فاتورة الكهرباء والمحروقات إضافة إلى عدم الإسراف في إضاءة المنزل والاكتفاء فقط بالأماكن التي يتواجدون فيها والتأكد من أن الأبواب والنوافذ محكمة الإغلاق لأن هذا التأكد منها سيقلل من المدة الزمنية التي يحتاجها المنزل ليكون دافئا.
كما دعا المواطنين إلى عدم التهافت على السلع التموينية والغذائية خلال فترة المنخفضات الجوية العميقة لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع في أسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليها، مبينا أن التهافت على شراء وتخزين السلع الغذائية سريعة التلف سيزيد من فاتورة الشراء اليومية وسيؤدي الى خسائر مالية نتيجة لتلف هذه المواد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها كمواطنين.
المختص في الاقتصاد الاجتماعي فهمي الكتوت أوضح لـ"الغد" أن فصل الشتاء يمثل عادة عبئا اقتصاديا على أغلب الأسر، وقد يكون العبء في هذا الفصل أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة في الظرف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمواطنين.
وبين الكتوت، ان العبء الأكبر الذي تواجهه الأسر في فصل الشتاء يتمثل في ارتفاع فاتورة المحروقات، حيث تعتبر المحرقات (كهرباء، غاز، كاز، الخ) المصدر الرئيسي لتوفير الدفء في هذا الفصل شديد البرودة، إذ تعد تكلفة المحروقات محليا مرتفعة للغاية خاصة في ظل اعتمادنا على إستيراد كامل حاجتنا من المحروقات، مما يؤدي إلى زيادة حجم نفقات الأسر خلال الشتوية وهو ما يضر في قدرتها على تغطية نفقاتها الشهرية المختلفة.
ويرى الكتوت أن تفادي تأثر موازنات الأسر خلال أشهر فصل الشتاء، يتطلب من المواطنين إلى ترشيد نفقاتهم الاستهلاكية والابتعاد الكماليات الحياتية، وإلى اتباع سلوك استهلاكي تقنيني وذلك من خلال تقليص اوقات استخدام وسائل التدفئة وكذلك تقليص عددها في البيت، عدا عن التقيد بشراء السلع والاحتياجات الرئيسية فقط.
وفي ذات الوقت يرى الكتوت أن الحكومة مطالبة في اتخاذ إجراءات تضمن تقليل الاعباء المالية والاقتصادية على المواطنين في هذا الفصل، كإعادة النظر بالضرائب غير المباشرة على المحروقات خلال فصل الشتاء، إضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية والخدمية الرئيسية.

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