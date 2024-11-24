الشتوية.. ضرورات فصلية تثقل كاهل ميزانيات أسر مرهقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان - مرتان على الأقل في الأسبوع يتردد محمد علوان على محطة المحروقات خلال فصل الشتاء للتزود بمادة الكاز التي يستخدمها للتدفئة، ويضطر إلى زيارة الطبيب أكثر من مرة أحيانا في الشهر، ويصطحب أطفاله وزوجته مع بدء برودة الأجواء لشراء الألبسة الشتوية، عدا عن ارتفاع حجم إنفاقه على الطعام والشراب.
كحال محمد تعيش أغلب الأسر الأردنية خلال فصل الشتاء، الأمر الذي ينعكس على اختلال موازناتها وتضاعف نفاقتها على مدار أشهر الشتاء.
ولفصل الشتاء متطلبات وضرورات تختلف عن بقية فصول العام تحتمها الظروف المناخية من انخفاض حاد في درجات الحرارة وهطول الأمطار والثلوج أحيانا ما يتطلب من الأسر التزود بوسائل التدفئة التي تعتبر عالية الكلفة محليا، عدا عن التأثيرات الصحية والبيولوجية للإنسان خلال هذا الفصل، إذ تجد الأسر نفسها تنفق تكاليف إضافية على الرعاية الصحية والغذاء والملابس الشتوية وغيرها.
وفي ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وتآكل القدرات الشرائية لكثير من المواطنين، حث مختصين المواطنين عبر "الغد"، على ضرورة ضبط نفقاتهم المالية خلال فصل الشتاء والحد من السلوك الاستهلاكي السلبي.
ويذكر أن فصل الشتاء في دول بلاد الشام عادة ما يبدأ في منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر)، وينتهي في الثلث الأخير من شهر آذار (مارس).
ويشير تقرير مسح دخل ونفقات الأسرة الأردنية الصادر في العام 2018 إلى أن حوالي 9 % من الأسر الأردنية في المملكة يقل إنفاقها السنوي عن 5000 دينار، في حين أن 13 % يزيد إنفاقها السنوي على 20000 دينار.
ومن جهة أخرى، فقد بلغ المتوسط السنوي لإنفاق الأسر 10143 دينارا، أي أن ما نسبته 50 % من الأسر يقل إنفاقها السنوي عن هذا المقدار، وأن 50 % من الأسر يزيد إنفاقها عنه. ولا تتوفر بيانات رسمية حديثة حول الدخل والنفقات.
وبحسب التقرير فقد بلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 12519 دينارا، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6 % من مجموع الإنفاق الكلي، في حين شكل الإنفاق على السلع غير الغذائية 67.4 % من مجموع هذا الإنفاق.
المواطن محمد العبدالله يقول إن معدل انفاقه الشهري خلال فصل الشتاء يزيد بما يقارب 30 % عن معدل إنفاقه في بقية المواسم الأخرى، في ظل الحاجة اليومية لاستخدام التدفئة ولساعات طويلة في أغلب الأيام، إذ لا يمكنه الاستغناء عن التدفئة خصوصا وانه يسكن في منطقة جبلية شديدى البرودة ولديه اطفال صغار، الامر الذي يكبده إلى انفاق جزء كبير من دخله خلال أشهر الشتاء على شراء المحروقات اللازمة لوسائل التدفئة التي يستخدمها.
ويضيف أحمد "قائمة متطلبات فصل الشتاء طويلة حيث أن الحاجة ملحة احيانا لشراء الملابس الشتوية للأطفال، فضلا عن الإنفاق على الاحتياجات الصحية خلال الفصل التي تتضاعف فيه الأمراض الموسمية والفيروسية، ولذلك كله مصاريف إضافية".
أما المتقاعد خالد الخوالدة، فيؤكد أن حجم الإنفاق المالي والاستهلاكي لعائلته خلال الشتوية يرتفع بصورة كبيرة تزيد احيانا عن حجم الانفاق المعتاد في بقية أشهر العام، لا سيما خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) إذ يقدر أن نفقاته خلالهما تزداد بأكثر من 50 %.
ويشير خالد إلى أنه في الأعوام الأخيرة مع ارتفاع أسعار المحروقات قلص عدد المدافئ الذي يستخدمها في البيت إلى اثنتين، عدا عن تقليص وقت استخدامها، لافتا إلى أن النمط الغذائي الذي يتطلبه فصل الشتاء يحتم عليه مضاعفة حجم الإنفاق على الغذاء، حيث إنه يعتاد على شراء الفواكه والخضروات المرتبطة بها الفصل، إضافة إلى شراء الحلويات الشعبية بشكل شبه يومي في الشتاء.
ربة البيت أم عبدالله، هي الأخرى ترى أن فصل الشتاء مكلف ومرهق اقتصاديا على العائلة، كما أنها تجد صعوبة في ضبط سلوكها الاستهلاكي خلاله.
وتشير أم عبدالله إلى أن زوجها يتوقف عن الإدخار من راتبه خلال فصل الشتاء، إذ تزداد عليه مصاريف الألبسة والأغذية، عدا عن كلف الطاقة والرعاية الصحية وغيرها.
إلى ذلك، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك محمد عبيدات أن حجم متطلبات الأسر يتضاعف بصورة واضحة خلال فصل الشتاء نظرا لطبيعة الاجواء الباردة في هذا الفصل والحاجة إلى استخدام أجهزة التدفئة عدا عن زيادة الرغبة لدى المواطنين لاستهلاك الأغذية والأطعمة.
وفي ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة لأغلب الأسر الأردنية حث عبيدات المواطنين على ضرورة ضبط نفقاتهم المالية خلال فصل الشتاء والحد من السلوك الاستهلاكي السلبي، مؤكدا أن الظروف وتآكل القدرات الشرائية تستدعي من جميع المواطنين ترشيد استهلاكهم قدر المستطاع.
ودعا عبيدات إلى ضرورة مراعاة استخدام وسائل التدفئة الأكثر توفيرا والابتعاد عن الأجهزة ذات الصرف العالي من أجل تخفيض فاتورة الكهرباء والمحروقات إضافة إلى عدم الإسراف في إضاءة المنزل والاكتفاء فقط بالأماكن التي يتواجدون فيها والتأكد من أن الأبواب والنوافذ محكمة الإغلاق لأن هذا التأكد منها سيقلل من المدة الزمنية التي يحتاجها المنزل ليكون دافئا.
كما دعا المواطنين إلى عدم التهافت على السلع التموينية والغذائية خلال فترة المنخفضات الجوية العميقة لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع في أسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليها، مبينا أن التهافت على شراء وتخزين السلع الغذائية سريعة التلف سيزيد من فاتورة الشراء اليومية وسيؤدي الى خسائر مالية نتيجة لتلف هذه المواد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها كمواطنين.
المختص في الاقتصاد الاجتماعي فهمي الكتوت أوضح لـ"الغد" أن فصل الشتاء يمثل عادة عبئا اقتصاديا على أغلب الأسر، وقد يكون العبء في هذا الفصل أكبر مما كان عليه في السنوات السابقة في الظرف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمواطنين.
وبين الكتوت، ان العبء الأكبر الذي تواجهه الأسر في فصل الشتاء يتمثل في ارتفاع فاتورة المحروقات، حيث تعتبر المحرقات (كهرباء، غاز، كاز، الخ) المصدر الرئيسي لتوفير الدفء في هذا الفصل شديد البرودة، إذ تعد تكلفة المحروقات محليا مرتفعة للغاية خاصة في ظل اعتمادنا على إستيراد كامل حاجتنا من المحروقات، مما يؤدي إلى زيادة حجم نفقات الأسر خلال الشتوية وهو ما يضر في قدرتها على تغطية نفقاتها الشهرية المختلفة.
ويرى الكتوت أن تفادي تأثر موازنات الأسر خلال أشهر فصل الشتاء، يتطلب من المواطنين إلى ترشيد نفقاتهم الاستهلاكية والابتعاد الكماليات الحياتية، وإلى اتباع سلوك استهلاكي تقنيني وذلك من خلال تقليص اوقات استخدام وسائل التدفئة وكذلك تقليص عددها في البيت، عدا عن التقيد بشراء السلع والاحتياجات الرئيسية فقط.
وفي ذات الوقت يرى الكتوت أن الحكومة مطالبة في اتخاذ إجراءات تضمن تقليل الاعباء المالية والاقتصادية على المواطنين في هذا الفصل، كإعادة النظر بالضرائب غير المباشرة على المحروقات خلال فصل الشتاء، إضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الغذائية والخدمية الرئيسية.
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