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خبراء: التحول نحو مشاريع الطاقة المتجددة مرهون بجدية الحكومة

11/24/2024 2:33:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- أكد خبراء ضرورة توجه الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص في إطار التحول نحو مشاريع الاقتصاد الأخضر، التي تعتمد على الطاقة المتجددة بدلا من الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية المهدرة للأموال على نطاق واسع.
ويشير الخبراء إلى أن مصادر تمويل مشاريع الاقتصاد الأخضر سهلة ومتاحة لكنها تحتاج إلى وقفة جدية من قبل الحكومة، لتطبقها على أرض الواقع ضمن استراتيجية واضحة.
وقال الخبراء: "التزام الحكومة بالسير في مشاريع تندرج تحت الاقتصاد الأخضر والمفاهيم الجديدة في قطاع الطاقة تحفز الجهات المانحة والممولة على دعم هذه المشاريع التي تتماشى مع توجهات الطاقة العالمية".
ويؤكد مدير برامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن عمر أبو عيد، أن قطاع الطاقة في الأردن من أهم القطاعات التي لجأت إلى الخصخصة في بعض مجالاتها وأهمها التوليد والتوزيع ضمن خطط الإصلاح والتحول في القطاع وعليه، فإن هذه الشركات الخاصة قادرة على جذب التمويل، كما أن الجهات المانحة مثل البنوك الدولية كلها تتابع مشاريع الطاقة وتوفر التمويل للقطاع الخاص عندما يأخذ المباردة.
وأوضح أبو عيد أن تأمين التمويل ليس معضلة، لأنه موجود خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتمويل الأخضر، في حال تكامل القطاعات المرتبطة بقطاع الطاقة مثل قطاع المياه.
أما بالنسبة للحكومة، فإن الجهات المانحة والدولية تتابع أيضا التحول والتطور في قطاع الطاقة خصوصا في المفاهيم الجديدة مثل، الهيدروجين الأخضر والتخزين والشبكات والعدادات الذكية، كما أن هناك اهتماما كبيرا بالفترة الأخيرة من قبل الوزارة في قطاع التعدين والفرض الواعدة فيه، بدءا من مصادر الطاقة مثل الغاز والبترول، وصولا إلى استكشاف واستثمار الخامات المعدنية وهي أيضا محط اهتمام المستثمرين.
وبين أبو عيد أن الجهات المانحة تتعاون مع الحكومة في برامج مختلفة منها ما هو دعم مباشر للموازنة العامة، وأيضا دعم فني لدراسات متخصصة لمشاريع ومراجعات للخطط الوطنية الاستراتيجات في القطاع، وهذا يغطي الجهتين سواء للمشاريع الاستثمارية الكبيرة التي يكون القطاع الخاص قائما عليها، أو إذا كانت الحكومة جزء من البنى التحيتة يجب أن يكون مشتركا بين القطاعين وتملكه الحكومة لتسهيل استخدامه من قبل المستثمرين، وهذا تدعمه الجهات المانحة والدولية.
وفيما تدعم المؤسسات المانحة والدولية تمويل الاستثمارات المطلوبة من الجانب الحكومي في هذه المشاريع، فإنها تدعم أيضا القطاع الخاص عندما يكون المشروع له استثمار من القطاع الخاص بحسب أبو عيد، مشيرا إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح على مدار السنوات العشر الماضية، كان فيها استثمارات من الجهات الدولية مثل، بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإعمار الأوروبي، وهذا يعكس عمل الجهات الدولية مع القطاع الخاص.
من جهته، قال عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة في الجامعة الاردنية د. أحمد السلايمة: "إن موازنة الحكومة وحدها لا تتحمل تأمين كامل التمويل المطلوب في القطاع".
وبالتالي يجب أن يتم تمويلها من القطاع الخاص وهو قادر على ذلك، أما دور المؤسسات الدولية والمانحة في ظل منافسة أسعارها للطاقة التقليدية، فإن ذلك يوفر فرصة مواتية لهذه المؤسسات لتمويل مشاريع تسهم في تجارة الكربون وتوفير أدوات قياس تثبت قدرتنا على قياس تخفيض انبعاثات الكربون في المنشآت، وبالتالي الحصول على المنح من المؤسسات الدولية.
وقدر مشروع موازنة العام المقبل إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بنحو 32.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 26.3 مليون معاد تقديرها للعام الحالي وبزيادة نسبتها 23 %.
وتوزعت هذه النفقات المقدرة بين نفقات جارية بنحو 6.5 مليون دينار مقارنة مع 6.2 مليون معاد تقديرها عن العام الحالي بفارق 274 ألف دينار بزيادة 4.8 %. أما النفقات الرأسمالية، فتم تقديرها بنحو 25.7 مليون دينار مقارنة مع نحو 20.1 مليون معاد تقديرها عن العام الماضي، بفارق يقارب 5.6 مليون دينار وبزيادة نسبتها نحو 27.8 %.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة: "إن الاتجاهات العالمية حاليا، تشير إلى تراجع انخراط الحكومات في تمويل المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة من خلال الموازنات العامة، التي تعاني في الغالب من عجز دائم".
وأشار إلى أن حال الأردن لا يختلف عن ذلك في ظل تزايد واستمرار عجز الموازنة وأن أي تمويل سيكون على حساب الاقتراض الذي يتحمل تبعاته وكلفه الاقتصاد الوطني، بالتالي فإن الاعتماد سيكون على القطاع الخاص لتمويل المشاريع وهنا يأتي دور الحكومة في تسهيل العملية الاستثمارية والتعاون مع القطاعا الخاص كونه الأقدر على التمويل.
أما المؤسسات المانحة والدولية، فإن مشاركتها تختلف ما بين تقديم الدعم الفني والمشورات لمشاريع وبرامج تنفذها الحكومات، من خلال مشاريع يقودها وينفذها القطاع الخاص.

MENAFN24112024000072011014ID1108920437

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