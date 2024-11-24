إعلان قائمة المنتخب الوطني النسوي تحت 20 سنة لبطولة غرب آسيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي تحت 20 سنة بقيادة المدرب حسام أبو رياش، قائمة ضمت 23 لاعبة للمشاركة في بطولة غرب آسيا للشابات، والتي تقام خلال الفترة من 28 تشرين الثاني حتى 6 كانون الأول المقبل في مدينة العقبة.



وضمت القائمة اللاعبات: ساجدة عيسى، مايا عوض، رنيم الداود، سلامة، سلاف حسين، ريناتا البداينة، رناد الشويكي، سدين الضامن، ليليا الساحلي، دانيا ابو عمارة، ميسم الاقطش، لمار ابراهيم، راما السيلاوي، هيا ابو علي، جنة معتوق، أروى البطاينة، ميرا عطاري، حلا مرار، سوار عبيد، ديانا الخواجا، كندا التيتي، ايدا التميمي، ختام شقير.



وأجرى المنتخب مرانه الأخير في عمان على ملعب البولو مساء أمس السبت 23 تشرين الثاني، قبل أن يغادر الى مدينة العقبة صباح اليوم الأحد.



وكان المنتخب واجه نظيره هونغ كونغ في مباراتين وديتين في عمان، حيث انتصر في المواجهة الأولى 2-1، وتعثر في الثانية 2-5.



ويفتتح المنتخب الوطني ت 20 مشواره بالبطولة بمواجهة لبنان مساء الخميس 28 تشرين الثاني، ثم يلاقي السعودية مساء السبت 30، ويليها مواجهة سوريا 4 كانون الأول، ويختتم مشاركته أمام فلسطين 6 من الشهر ذاته، حيث تقام جميع المباريات عند السابعة مساء على ملعب تطوير العقبة.



وتلعب البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتم تحديد البطل وصاحب المركز الثاني والثالث حسب الترتيب النهائي للفرق ضمن المجموعة.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني النسوي ت20، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.