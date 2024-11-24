إعلان قائمة المنتخب الوطني النسوي تحت 20 سنة لبطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي تحت 20 سنة بقيادة المدرب حسام أبو رياش، قائمة ضمت 23 لاعبة للمشاركة في بطولة غرب آسيا للشابات، والتي تقام خلال الفترة من 28 تشرين الثاني حتى 6 كانون الأول المقبل في مدينة العقبة.
وضمت القائمة اللاعبات: ساجدة عيسى، مايا عوض، رنيم الداود، ملك سلامة، سلاف حسين، ريناتا البداينة، رناد الشويكي، سدين الضامن، ليليا الساحلي، دانيا ابو عمارة، ميسم الاقطش، لمار ابراهيم، راما السيلاوي، هيا ابو علي، جنة معتوق، أروى البطاينة، ميرا عطاري، حلا مرار، سوار عبيد، ديانا الخواجا، كندا التيتي، ايدا التميمي، ختام شقير.
وأجرى المنتخب مرانه الأخير في عمان على ملعب البولو مساء أمس السبت 23 تشرين الثاني، قبل أن يغادر الى مدينة العقبة صباح اليوم الأحد.
وكان المنتخب واجه نظيره هونغ كونغ في مباراتين وديتين في عمان، حيث انتصر في المواجهة الأولى 2-1، وتعثر في الثانية 2-5.
ويفتتح المنتخب الوطني ت 20 مشواره بالبطولة بمواجهة لبنان مساء الخميس 28 تشرين الثاني، ثم يلاقي السعودية مساء السبت 30، ويليها مواجهة سوريا 4 كانون الأول، ويختتم مشاركته أمام فلسطين 6 من الشهر ذاته، حيث تقام جميع المباريات عند السابعة مساء على ملعب تطوير العقبة.
وتلعب البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتم تحديد البطل وصاحب المركز الثاني والثالث حسب الترتيب النهائي للفرق ضمن المجموعة.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني النسوي ت20، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.
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