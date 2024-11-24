غوارديولا يعلق على خسارته 5 مباريات متتالية لأول مرة بمسيرته الرائعة

بينما يواجه بيب غوارديولا أزمة بعد خسارته 5 متتالية لأول مرة في مسيرته التدريبية الرائعة، قال مدرب مانشستر سيتي إن الوحدة والتماسك هما مفتاح الخروج من سلسلة النتائج الكارثية.



وتجرع فريق المدرب غوارديولا هزيمة مفاجئة 4-صفر أمام توتنهام هوتسبير في الإنجليزي الممتاز السبت. ورغم الهزيمة المذلة على ملعب الاتحاد والتي تركت الجماهير في حالة من الصدمة، فإن المدرب الكتالوني كان معتدلا في تصريحاته عقب المباراة.

وقال غوارديولا "كنت هنا كلاعب، وربما ليس كمدرب. لا توجد حكايات خيالية في الحياة والرياضة، في بعض الأحيان يتعين عليك أن تعيش هذه المواقف. يتعين عليك أن تتقبلها. لا يمكنكم إلقاء اللوم على بعضكم بعضا. ابقوا معا، واستمروا في القيام بما فعلناه".



وأضاف "الهرب؟ بالتأكيد لا، علينا أن نقف متحدين أكثر من أي وقت مضى. ما يحدد شخصيتنا هو عندما نفشل – نقف متحدين ونواجه الأمر".



وتركت الهزيمة مانشستر سيتي على بعد 5 نقاط من ليفربول المتصدر الذي تنقصه مباراة.

وجاءت الهزيمة بعد يومين من توقيع غوارديولا على تمديد عقده لمدة عامين وفي أعقاب فترة التوقف الدولي.

ورغم أن لاعبيه يعانون بشدة، قال غوارديولا إن لديه ثقة كبيرة فيهم.



وقال "لا أعلم ماذا سيحدث هذا الموسم ولكنني لن أفقد ثقتي بهؤلاء اللاعبين ولو لثانية واحدة. لا يوجد فريق في العالم قادرا على الحفاظ على النجاح لـ8 أو 9 أو 10 سنوات متتالية.



وأضاف المدرب الإسباني "بالطبع كل شيء ليس على ما يرام ولكن ما نحاول القيام به هو تحليل الأمر، دعونا ننتقل إلى المباراة التالية ونرى ما سيحدث".

وكان غياب لاعب الوسط الفائز بالكرة الذهبية رودري، الذي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة، واضحا للغاية لكن سيتي لديه العديد من اللاعبين الأساسيين الآخرين الذين يعانون من الإصابات.



وقال غوارديولا "بالطبع رودري مهم لكننا كنا نعلم ذلك منذ شهور عديدة. لكن (جون) ستونز لا يمكنه اللعب سوى 45 دقيقة. جاك (جريليش) تعرض للإصابة عدة مرات. كيفن (دي بروين) غاب لشهرين".



وأضاف "علينا أن نعود ونجدد نشاطنا الذهني. الموسم طويل للغاية ومن الممكن أن تحدث أشياء كثيرة".



ولا يملك مانشستر سيتي ما يكفي من وقت ليلعق جراحه، إذ يستضيف فينوورد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ثم يتوجه إلى أنفيلد بعدها بـ5 أيام لمواجهة ليفربول.



وقال غوارديولا "نشعر بالسعادة عندما نفوز وبالحزن عندما لا نفعل. هذا أمر طبيعي. وكانت ثمة مشكلة إذا لم نفعل ذلك. لسنا معتادين على هذا الوضع ولكن هذه هي الحياة. يحدث هذا في بعض الأحيان وعلينا أن نقبله. هذا هو الوضع الآن وسنتعافى ونغير الأمر".