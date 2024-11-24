رئيس ريال مدريد: فينيسيوس حُرم من الكرة الذهبية بسبب صحفيين مجهولين

ألقى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باللوم على صحفيين من 4 دول كانوا وراء عدم فوز فينيسيوس جونيور بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، التي ذهبت في النهاية إلى رودري، نجم مانشستر سيتي.



وفاز رودري بعد تفوقه على فينيسيوس بفارق 41 نقطة، إذ حصل نجم السيتي على 1170 نقطة في المركز الأول، ويليه نجم الريال (1129) في المركز الثاني.



ورغم تتويج رودري بلقب الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي ويورو 2024 مع إسبانيا، فإن فينيسيوس كان مرشحًا بصورة أكبر لنيل الجائزة، بحسب التقارير الصحفية التي سبقت حفل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الذي أقيم في 28 أكتوبر الماضي.



وتسبب فوز رودري في صدمة لفينيسيوس ونادي ريال مدريد الذي امتنع عن حضور حفل المجلة الفرنسية، اعتراضًا على عدم تتويج لاعبهم بالجائزة.

وقال بيريز في تصريحات خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي، اليوم الأحد: "رودري لاعب كرة قدم رائع، إنه يحظى بكل حبنا، لكني سأخبرك بشيء، قالت جميع التقارير إنه كان ينبغي أن تذهب الكرة الذهبية إلى ريال مدريد، لقد عوضوا رودري هذا العام، أداؤه الموسم الماضي يستحق الكرة الذهبية، لكن ليس هذا العام، إن لم تذهب إلى فينيسيوس، لكن من الممكن أن تكون من أجل قائدنا داني كارفخال، أو حتى بيلينغهام، من الصعب جدًّا شرح ما حدث، ولكن هناك أشياء حدثت مثيرة للدهشة".



وأضاف: "يشير بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى أن دخوله لم يكن له أي تأثير في نظام التصويت، لكن دعوني أخبركم أنهم غيروا نظام التصويت من 5 لاعبين إلى 10، وكذلك عدد النقاط من 6 إلى 15، وللأسف هناك صحفيون لا يعرفهم أحد صوتوا هذه السنة على الكرة الذهبية، ولولا أصوات الصحفيين من دول مثل أوغندا وناميبيا وألبانيا وفنلندا لكان فينيسيوس قد فاز بالكرة الذهبية، وفوق كل ذلك، لم تمنح هذه الدول أي أصوات لفينيسيوس".

وأتم بيريز: "عليك أن تسأل المنظمة عن المعايير، لكن من الواضح أنهم يستطيعون فعل ما يريدون دون أي تكلفة، أود أن أسأل فرانس فوتبول وليكيب عما إذا كان من المنطقي التعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الوقت الحالي، يجب أن تكون الكرة الذهبية بمنزلة جائزة مستقلة يصوت لها الأشخاص المعترف بهم".



وكانت "فرانس فوتبول"، نشرت عقب الحفل نتائج التصويت الذي شارك به 99 صحفيًّا من 100 دولة مختلفة قبل الإعلان عن الفائز.



ومن اللافت للنظر أن 3 من الصحفيين المختارين تجاهلوا وضع اسم فينيسيوس ضمن العشرة الأوائل، وهم برونو بورزيو (السلفادور)، وشيفيني نيكوديموس (ناميبيا)، وجوها كانيرفا (فنلندا)