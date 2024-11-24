طبيب تجميل يقاضي كريستيانو رونالدو بسبب البوتوكس والفيلر

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، يواجه دعوى قضائية من طبيب تجميل بسبب فاتورة غير مدفوعة تُقدر بـ40 ألف جنيه إسترليني.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" فإن الدكتور روشان رافيندران، المعروف باسم الدكتور روش، يدّعي أن النجم السابق لمانشستر يونايتد، البالغ من العمر 39 عامًا، مدين له مقابل علاجات قدمها له عندما كان في أولد ترافورد خلال عامي 2021 و2022.

وأضاف التقرير: "طبيب القلب السابق المتخصص في البوتوكس والفيلر، والعناية بالبشرة، قدم وثيقة رسمية للمحكمة ضد كريستيانو رونالدو، إذ أشار إلى أنه قدم خدمات لرونالدو وأفراد من عائلته وحاشيته في عيادته بمقاطعة تشيشير".



وعند سؤاله للتعليق، قال الدكتور روش، للصحيفة: "هناك قضية قانونية جارية، وبصفتي محترفًا، لا أناقش أمور مرضاي".

فيما قال مصدر لـ"ذا صن": "الدكتور روش يحظى باحترام كبير ويُعتبر الخبير الصامت وراء شخصيات بارزة تشمل كبار السياسيين وأفراد العائلة المالكة ونجوم الرياضة وأيقونات هوليوود، عندما يتعلق الأمر بالإجراءات مثل البوتوكس والفيلر، فإن الدكتور روش بلا شك الخيار الأول، عملاؤه يقدرون السرية المطلقة بالإضافة إلى العلاجات ذات المستوى العالمي".

كانت صحيفة "La Razon" قد ذكرت في تقرير سابق لها أن رونالدو يستخدم حقن "البوتوكس" للحفاظ على شبابه الدائم.

بينما رصدت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير سابق لها الاختلافات على وجه رونالدو على مر السنوات الماضية خاصة في شكل أسنانه، التي أصبحت لامعة ومتناسقة بشكل ملحوظ.



وبخلاف الأسنان، ذكرت الصحيفة أيضًا أن رونالدو خضع لعمليات جراحية على أنفه وجبهته وتجاعيد وجهه وحاجبيه وشعره لتجميلها بشكل ما.