طبيب تجميل يقاضي كريستيانو رونالدو بسبب البوتوكس والفيلر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، يواجه دعوى قضائية من طبيب تجميل بسبب فاتورة غير مدفوعة تُقدر بـ40 ألف جنيه إسترليني.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" فإن الدكتور روشان رافيندران، المعروف باسم الدكتور روش، يدّعي أن النجم السابق لمانشستر يونايتد، البالغ من العمر 39 عامًا، مدين له مقابل علاجات قدمها له عندما كان في أولد ترافورد خلال عامي 2021 و2022.
وأضاف التقرير: "طبيب القلب السابق المتخصص في البوتوكس والفيلر، والعناية بالبشرة، قدم وثيقة رسمية للمحكمة ضد كريستيانو رونالدو، إذ أشار إلى أنه قدم خدمات لرونالدو وأفراد من عائلته وحاشيته في عيادته بمقاطعة تشيشير".
وعند سؤاله للتعليق، قال الدكتور روش، للصحيفة: "هناك قضية قانونية جارية، وبصفتي محترفًا، لا أناقش أمور مرضاي".
فيما قال مصدر لـ"ذا صن": "الدكتور روش يحظى باحترام كبير ويُعتبر الخبير الصامت وراء شخصيات بارزة تشمل كبار السياسيين وأفراد العائلة المالكة ونجوم الرياضة وأيقونات هوليوود، عندما يتعلق الأمر بالإجراءات مثل البوتوكس والفيلر، فإن الدكتور روش بلا شك الخيار الأول، عملاؤه يقدرون السرية المطلقة بالإضافة إلى العلاجات ذات المستوى العالمي".
كانت صحيفة "La Razon" قد ذكرت في تقرير سابق لها أن رونالدو يستخدم حقن "البوتوكس" للحفاظ على شبابه الدائم.
بينما رصدت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير سابق لها الاختلافات على وجه رونالدو على مر السنوات الماضية خاصة في شكل أسنانه، التي أصبحت لامعة ومتناسقة بشكل ملحوظ.
وبخلاف الأسنان، ذكرت الصحيفة أيضًا أن رونالدو خضع لعمليات جراحية على أنفه وجبهته وتجاعيد وجهه وحاجبيه وشعره لتجميلها بشكل ما.
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